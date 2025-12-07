Mogočni grad z burno zgodovino tik ob slovenski meji

Le dobrih dvajset kilometrov severno od Celovca se iz ravnine strmo dviga izjemen skalni zob, na katerem stoji eden najlepših gradov srednje Evrope - Hochosterwitz oziroma Ostrovica. Podoba gradu, ki kot orlovsko gnezdo kraljuje na vrhu koničaste vzpetine, obiskovalce presune že ob prvem pogledu.

Do gradu vodita dve poti. Prva je široka, tlakovana pot, ki se vije okoli gore in je utrjena s kar 14 trdnjavskimi vrati. Vsako izmed njih je zasnovano tako premišljeno, da je v preteklosti sovražnikom že na začetku odvzelo željo po osvajanju mogočne trdnjave. Druga pot, imenovana potka norcev, vodi naravnost iz ravnine proti vrhu, po izpostavljenih, strmih stenah, primernih zgolj za najbolj pogumne.

Korenine tisočletij stare zgodovine

Zgodba vzpetine sega v drugo tisočletje pred našim štetjem, ko je na njej stalo keltsko svetišče božanstva Bellinusa. Poseljena je bila tudi v rimski dobi, o čemer pričajo arheološki ostanki, danes skrbno shranjeni v grajskem muzeju.

V pozni dobi preseljevanja narodov so se razmere toliko umirile, da je na koncu 1. tisočletja začel nastajati grad, kot ga poznamo danes. Čez stoletja so v njem živeli različni plemiški rodbinski rovi, največji pečat pa je grad dobil v 16. stoletju, ko so mu dali podobo, ki jo občudujemo še danes. Grajska posest je ostala v družinski lasti do današnjih dni, zvesto ohranjajoč zapise o odgovornem upravljanju, vklesane v marmorno ploščo na grajskem dvorišču.

Do gradu vodita dve poti. FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

Od trdnjave do turistične ikone

V 20. stoletju je grad postal ena največjih turističnih znamenitosti Avstrije. K temu je pripomogla tudi vzpenjača, vgrajena v vzhodno steno, ki obiskovalce hitro popelje proti vrhu, čeprav nekoliko spremeni zunanjost sicer pristne srednjeveške silhuete.

Danes v gradu delujeta muzej in restavracija. Muzejska zbirka obsega izkopanine iz različnih obdobij, saj grad v svoji tisočletni zgodovini ni bil nikoli požgan ali izropan. Prav zato hrani izjemno orožarno srednjeveškega orožja, s stotinami oklepov, helebard, mušket ter številnimi uniformami in predmeti vsakdanje rabe. Na ogled so tudi starodavni dokumenti in tiskane knjige, ki pričajo o bogati dediščini gradu.

Dogodki, ki oživijo srednji vek

Vsako leto v avgustu se na ravnini pod gradom odvijajo priljubljene viteške igre, ki privabijo množice obiskovalcev. Na prizorišču prikazujejo vsakdanje življenje, obrt in prehrano iz srednjega veka, vrhunec dogodka pa so dvoboji konjenikov s kopji ter boji z meči in kiji, ki poskrbijo za pristno zgodovinsko izkušnjo.

Ostrovica tako ostaja ena najbolj čarobnih srednjeveških trdnjav v regiji, kraj, kjer zgodovina in mit gotovo še dolgo ne bosta utonila v pozabo.