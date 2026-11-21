Izraz moška menopavza marsikomu zveni nenavadno, nekateri ga imajo celo za pretiran zdravstveni trend. Toda postopno zmanjševanje ravni testosterona je resničen pojav, ki lahko pri nekaterih moških povzroči različne telesne in psihične spremembe. Najpogosteje se začnejo kazati v štiridesetih in petdesetih letih, vendar jih moški pogosto pripisujejo običajnemu staranju. Med manj znanimi opozorilnimi znaki so zmanjševanje kostne gostote, vročinski oblivi, spremembe pri ejakulaciji in izguba mišične mase.

Čeprav se za ta pojav uporablja izraz moška menopavza, je ta medicinsko nekoliko zavajajoč. Pri ženskah menopavza pomeni jasno določeno življenjsko obdobje, povezano s prenehanjem delovanja jajčnikov in menstruacije. Pri moških pa ne pride do nenadne in splošne hormonske spremembe v določenih letih življenja. Raven testosterona se praviloma zmanjšuje postopoma, pri čemer številni moški nikoli ne razvijejo klinično pomembnega pomanjkanja tega hormona.

V medicini se za izrazitejše pomanjkanje testosterona, ki se pojavi pozneje v življenju, uporabljata izraza andropavza in pozno nastali hipogonadizem. Spremembe se med posamezniki razlikujejo, prav tako niso vsi simptomi nujno posledica hormonskega neravnovesja.

1. Zmanjševanje kostne gostote in večje tveganje za osteoporozo

Eden manj znanih učinkov dolgotrajno znižane ravni testosterona je vpliv na zdravje kosti. Testosteron namreč sodeluje pri ohranjanju kostne gostote. Če ga moškemu dalj časa primanjkuje, se lahko mineralna gostota kosti postopoma zmanjšuje, s tem pa se poveča tveganje za osteoporozo. Osteoporoza je bolezen, pri kateri kosti postanejo manj goste, šibkejše in bolj krhke. Zaradi tega so bolj dovzetne za zlome, ki lahko nastanejo že ob manjših obremenitvah ali poškodbah.

Osteoporozo pogosto povezujemo predvsem z ženskami po menopavzi, vendar se lahko razvije tudi pri moških. Dolgotrajno pomanjkanje testosterona je eden od dejavnikov, ki lahko prispevajo k njenemu nastanku. Posebna težava je, da bolezen dolgo ne povzroča očitnih simptomov. Nekateri moški izgubo telesne višine pripisujejo naravnemu staranju, zmanjšana kostna gostota pa lahko ostane neopažena vse do prvega zloma. Zato je pomembno, da se ob dolgotrajnem pomanjkanju testosterona pozornost nameni tudi zdravju kosti.

2. Vročinski oblivi in nočno potenje

Vročinski oblivi so eden najbolj prepoznavnih simptomov ženskega prehoda v menopavzo. Spremljajo jih nenaden občutek vročine, znojenje in včasih tudi razbijanje srca. Manj znano pa je, da se lahko podobne težave pojavijo tudi pri moških z izrazito znižano ravnjo testosterona. Ko raven testosterona močno pade, se lahko zmanjša tudi raven estrogena, ki pri moških nastaja iz testosterona. Hormonske spremembe lahko vplivajo na uravnavanje telesne temperature ter povzročijo vročinske oblive in čezmerno znojenje.

Moški lahko občutijo nenadne valove vročine, se začnejo močno potiti ali se ponoči zbujajo premočeni. Takšnih težav pa ne smemo samodejno pripisati pomanjkanju testosterona. Nočno potenje in vročinski oblivi imajo lahko številne druge vzroke. Med njimi so nekatera zdravila, uživanje alkohola, okužbe, motnje delovanja ščitnice in druga zdravstvena stanja. Če se težave ponavljajo, je zato potreben zdravniški pregled.

3. Spremembe pri ejakulaciji

Zmanjšana spolna sla in erektilna disfunkcija oziroma težave z doseganjem ali vzdrževanjem erekcije sta najbolj znana spolna simptoma pomanjkanja testosterona. Vendar nista edina. Med manj znane spremembe sodita tudi zapoznela ejakulacija in zmanjšana količina izločenega semenskega izliva. Pri zapozneli ejakulaciji moški kljub spolni stimulaciji potrebuje precej več časa, da doseže izliv, včasih pa ga sploh ne more doseči.

O teh spremembah moški pogosto neradi govorijo, saj jih pripisujejo staranju ali menijo, da so običajen del starostnih sprememb. Vendar lahko spolno delovanje zdravniku ponudi pomembne informacije o hormonskem ravnovesju in splošnem zdravstvenem stanju. Posebej pomembna je kombinacija več simptomov. Če se hkrati pojavijo zmanjšana spolna želja, manj jutranjih erekcij in težave z erekcijo, je to lahko bolj značilno za pomanjkanje testosterona kot posamezni splošni simptomi, denimo utrujenost.

4. Izguba mišične mase in spremembe telesa

Testosteron ima pomembno vlogo pri ohranjanju mišične mase in telesne sestave. Ko se njegova raven izraziteje zmanjša, lahko moški začne izgubljati mišično maso, spremembe pa se lahko pokažejo tudi na drugih delih telesa. Med možnimi znaki so manjša mišična masa, zmanjšanje velikosti mod in ginekomastija. Pri slednji gre za povečanje žleznega tkiva v moških prsih, zaradi česar se lahko prsi povečajo in postanejo bolj izrazite. Tudi redčenje las je lahko ena od sprememb, ki jih moški povezujejo z nižjo ravnjo testosterona, vendar je izpadanje las pogosto povezano tudi z dednostjo, staranjem in drugimi dejavniki.

Vsi moški z andropavzo ne bodo opazili očitnih telesnih sprememb. Kljub temu je smiselno biti pozoren tudi na manj izrazite spremembe, zlasti če se pojavijo skupaj s težavami v spolnosti ali drugimi nepojasnjenimi zdravstvenimi težavami.

Vsi simptomi še ne pomenijo pomanjkanja testosterona

Čeprav je pomembno poznati znake andropavze, simptomov ne smemo avtomatično pripisati hormonskim spremembam. Slab spanec, utrujenost, povečanje telesne teže, slabo razpoloženje, zmanjšana spolna želja in erektilne težave se lahko pojavijo tudi zaradi številnih drugih zdravstvenih in življenjskih dejavnikov. Med možnimi vzroki so stres, depresija, debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, uporaba nekaterih zdravil ter čezmerno uživanje alkohola. Zato diagnoze ni mogoče postaviti zgolj na podlagi seznama simptomov. Potrebna je celostna zdravniška ocena, ki upošteva zdravstveno stanje, morebitne druge bolezni in laboratorijske izvide.

Izraz moška menopavza je koristen, ker moške spodbuja k pogovoru o zdravju in hormonskih spremembah. Vendar je treba razumeti, da andropavza ni enaka ženski menopavzi. Zmanjševanje testosterona je praviloma postopno, simptomi niso enaki pri vseh moških, številne težave pa imajo lahko tudi povsem druge vzroke.

Če se pojavijo vztrajne spremembe spolnega delovanja, nepojasnjena izguba mišične mase, vročinski oblivi ali druge dolgotrajne težave, je smiseln posvet z zdravnikom. Pravočasno prepoznavanje vzroka je pomembno za izbiro ustreznega zdravljenja in ohranjanje zdravja v zrelih letih.