Moški brez zadnjice! O krizi srednjih let, o kateri se preredko govori

Galerija
Ploska moška zadnjica ni redkost, čeprav se o tem govori presenetljivo malo. Pri številnih moških gre za kombinacijo genetike, sedečega načina življenja in napačnega treninga. Dobra novica? Zadnjične mišice se zelo dobro odzivajo na pravilno vadbo ne glede na starost.
Zadnjico sestavljajo tri mišice: velika, srednja in mala zadnjična mišica. Pri moških s plosko zadnjico te mišice pogosto: niso dovolj aktivirane, niso ciljno trenirane, jih pri gibanju nadomeščajo stegna ali spodnji del hrbta.
Dolgotrajno sedenje dodatno »ugasne« zadnjične mišice, zato tudi redna rekreacija ne pomeni nujno, da zadnjica dobi obliko.
Hoja, tek in kolesarjenje so odlični za kondicijo, a ne zadoščajo za oblikovanje zadnjice. Ključ so vaje z uporom, ki mišice spravijo v rast.
1. Počepi (s telesno težo ali utežjo)
Počep je temeljna vaja, a le, če je pravilno izveden. Globina je pomembnejša od teže, zadnjica mora delati, ne le stegna.
2. Dviganje bokov
Ena najbolj učinkovitih vaj za povečanje volumna zadnjice. Gib je neposreden in ciljan, mišica pa deluje v polnem obsegu. Vajo delamo leže na hrbtu.
3. Mrtvi dvig
Krepi zadnjico in zadnjo ložo ter izboljšuje držo. Teža naj bo zmerna, gib kontroliran.
4. Izpadni koraki
Izjemno učinkoviti za obliko, stabilnost in moč. Še posebej koristni so dolgi izpadni koraki nazaj.
Preprosta, a zelo podcenjena vaja, ki močno aktivira zadnjične mišice.
Za vidne spremembe zadostuje:
Zadnjica potrebuje izziv, ne pa vsakodnevnega mučenja.
Najpogostejša napaka je, da moški trenirajo prehitro in pretežko. Rezultat? Delo prevzamejo stegna in hrbet, zadnjica pa ostane nedejavna. Ključna je zavestna aktivacija mišice, občutek, da zadnjica res dela.
Tudi popoln trening ne bo pomagal brez ustrezne prehrane. Za rast mišic zadnjice so nujni: zadosten vnos beljakovin, dovolj kalorij, redni obroki. Shujšati in hkrati zgraditi zadnjico je možno, a zahteva potrpežljivost in doslednost.
Zadnjica se ne bo čez noč spremenila iz ravnine v kiparsko mojstrovino. A že po 8-12 tednih pravilnega treninga večina moških opazi: boljšo obliko, večjo čvrstost, boljšo držo, manj bolečin v križu.
In morda najpomembneje - več samozavesti.
Ploska zadnjica ni »osebna napaka«, ampak posledica načina življenja. Z nekaj znanja, pravilnimi vajami in vztrajnostjo je mogoče doseči vidne spremembe tudi po 40. ali 50. letu. Zadnjica ni le estetski dodatek, je ena najpomembnejših mišičnih skupin za zdravo in močno telo.