Moški depresije pogosto ne prepoznajo: teh znakov ne smete prezreti

Depresija je ena najpogostejših duševnih motenj, vendar se pri moških pogosto kaže drugače kot pri ženskah. Namesto žalosti se lahko pojavijo jeza, razdražljivost, tvegano vedenje ali zloraba alkohola, zato številni moški sploh ne poiščejo pomoči.

Depresija je motnja razpoloženja, ki vpliva na človekove misli, čustva, telo in vedenje. Zdravniki jo pogosto imenujejo tudi klinična depresija ali velika depresivna motnja. Čeprav se pogosto govori predvsem o depresiji pri ženskah, je ta pogosta tudi pri moških.

Po podatkih American Psychological Association približno 9 odstotkov moških vsak dan občuti simptome depresije ali tesnobe, skoraj tretjina pa v življenju doživi vsaj eno obdobje depresije. Kljub temu moški bistveno redkeje poiščejo strokovno pomoč, posledice pa so lahko zelo resne.

Najpogostejši znaki depresije

Nekateri simptomi depresije so enaki pri moških in ženskah. Med najpogostejšimi so:

dolgotrajna žalost ali občutek praznine

izguba zanimanja za dejavnosti, ki so nekoč prinašale veselje

spremembe apetita ali telesne teže

motnje spanja

utrujenost in pomanjkanje energije

težave s koncentracijo

Vendar pa se pri moških depresija pogosto kaže tudi na drugačne načine.

Jeza, razdražljivost in tvegano vedenje

Pri moških se depresija pogosto izraža skozi spremembe v vedenju. Pogosti znaki so:

povečano uživanje alkohola ali drog

izogibanje družini ali družbi

pretirano posvečanje delu

težave pri izpolnjevanju družinskih ali delovnih obveznosti

izbruhi jeze ali agresivnost

tvegano vedenje, kot so hazardiranje ali nevarni spolni odnosi

Strokovnjaki menijo, da so takšni odzivi pogosto povezani z družbenimi pričakovanji o tem, kako naj bi moški izražali čustva. Žalost ali ranljivost se zato pogosto skrije za jezo ali razdražljivostjo. Depresija lahko vpliva tudi na spolno življenje. Pri nekaterih moških se zmanjša spolna želja ali pojavijo težave s spolno zmogljivostjo.

Telesni simptomi, ki jih mnogi ne povežejo z depresijo

Depresija ni le psihološka težava, pogosto se kaže tudi s telesnimi simptomi. Med pogostejšimi so:

glavoboli

bolečine v hrbtu ali sklepih

pritisk ali nelagodje v prsih

prebavne težave

kronična utrujenost

motnje spanja

nenamerna izguba ali povečanje telesne teže

Te težave so povezane s spremembami v možganskih kemičnih prenašalcih, ki vplivajo tako na razpoloženje kot na zaznavanje bolečine.

Zakaj depresija pri moških pogosto ostane neprepoznana

Depresija pri moških je pogosto spregledana. Razlog je tudi v tem, da moški redkeje govorijo o svojih občutkih in pogosteje opisujejo telesne težave. Zaradi tega lahko zdravnik najprej išče telesni vzrok težav.

Poleg tega okolica pogosto napačno razume nekatere znake depresije, na primer jezo, razdražljivost ali tvegano vedenje, in jih pripisuje osebnostnim lastnostim.

Kdaj poiskati pomoč

Če človek opazi dolgotrajne spremembe razpoloženja, vedenja ali telesnega počutja, je pomembno, da poišče pomoč pri zdravniku ali strokovnjaku za duševno zdravje.

Depresija je resna, vendar dobro obvladljiva bolezen. Zdravljenje lahko vključuje zdravila, psihoterapijo ali kognitivno-vedenjsko terapijo.

Kaj lahko pomaga

Poleg strokovne pomoči lahko k izboljšanju počutja pripomorejo tudi vsakodnevne navade:

redna telesna dejavnost

urejen dnevni ritem

pogovor z bližnjimi

tehnike sproščanja, kot so meditacija ali joga

omejevanje alkohola

Če opazite znake depresije pri bližnji osebi, je pomembno, da se z njo pogovorite in jo spodbudite k iskanju pomoči.

Depresija je ena vodilnih, a tudi preprečljivih vzrokov prezgodnje smrti med moškimi. Z ustreznim zdravljenjem in podporo pa se lahko večina ljudi uspešno vrne v normalno življenje.