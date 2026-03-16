Moški depresije pogosto ne prepoznajo: teh znakov ne smete prezreti

Depresija je ena najpogostejših duševnih motenj, vendar se pri moških pogosto kaže drugače kot pri ženskah. Namesto žalosti se lahko pojavijo jeza, razdražljivost, tvegano vedenje ali zloraba alkohola, zato številni moški sploh ne poiščejo pomoči.
Depresija je motnja razpoloženja, ki vpliva na človekove misli, čustva, telo in vedenje. Zdravniki jo pogosto imenujejo tudi klinična depresija ali velika depresivna motnja. Čeprav se pogosto govori predvsem o depresiji pri ženskah, je ta pogosta tudi pri moških.
Po podatkih American Psychological Association približno 9 odstotkov moških vsak dan občuti simptome depresije ali tesnobe, skoraj tretjina pa v življenju doživi vsaj eno obdobje depresije. Kljub temu moški bistveno redkeje poiščejo strokovno pomoč, posledice pa so lahko zelo resne.
Nekateri simptomi depresije so enaki pri moških in ženskah. Med najpogostejšimi so:
Vendar pa se pri moških depresija pogosto kaže tudi na drugačne načine.
Pri moških se depresija pogosto izraža skozi spremembe v vedenju. Pogosti znaki so:
Strokovnjaki menijo, da so takšni odzivi pogosto povezani z družbenimi pričakovanji o tem, kako naj bi moški izražali čustva. Žalost ali ranljivost se zato pogosto skrije za jezo ali razdražljivostjo. Depresija lahko vpliva tudi na spolno življenje. Pri nekaterih moških se zmanjša spolna želja ali pojavijo težave s spolno zmogljivostjo.
Depresija ni le psihološka težava, pogosto se kaže tudi s telesnimi simptomi. Med pogostejšimi so:
Te težave so povezane s spremembami v možganskih kemičnih prenašalcih, ki vplivajo tako na razpoloženje kot na zaznavanje bolečine.
Depresija pri moških je pogosto spregledana. Razlog je tudi v tem, da moški redkeje govorijo o svojih občutkih in pogosteje opisujejo telesne težave. Zaradi tega lahko zdravnik najprej išče telesni vzrok težav.
Poleg tega okolica pogosto napačno razume nekatere znake depresije, na primer jezo, razdražljivost ali tvegano vedenje, in jih pripisuje osebnostnim lastnostim.
Če človek opazi dolgotrajne spremembe razpoloženja, vedenja ali telesnega počutja, je pomembno, da poišče pomoč pri zdravniku ali strokovnjaku za duševno zdravje.
Depresija je resna, vendar dobro obvladljiva bolezen. Zdravljenje lahko vključuje zdravila, psihoterapijo ali kognitivno-vedenjsko terapijo.
Poleg strokovne pomoči lahko k izboljšanju počutja pripomorejo tudi vsakodnevne navade:
Če opazite znake depresije pri bližnji osebi, je pomembno, da se z njo pogovorite in jo spodbudite k iskanju pomoči.
Depresija je ena vodilnih, a tudi preprečljivih vzrokov prezgodnje smrti med moškimi. Z ustreznim zdravljenjem in podporo pa se lahko večina ljudi uspešno vrne v normalno življenje.