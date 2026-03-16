PREPOZNAJMO SE

Moški depresije pogosto ne prepoznajo: teh znakov ne smete prezreti

Depresija pri moških se pogosto kaže drugače kot pri ženskah, namesto žalosti se lahko pojavijo jeza, razdražljivost, tvegano vedenje ali zloraba alkohola.
Strokovnjaki menijo, da so takšni odzivi pogosto povezani z družbenimi pričakovanji o tem, kako naj bi moški izražali čustva. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 3. 2026 | 11:00
Depresija je ena najpogostejših duševnih motenj, vendar se pri moških pogosto kaže drugače kot pri ženskah. Namesto žalosti se lahko pojavijo jeza, razdražljivost, tvegano vedenje ali zloraba alkohola, zato številni moški sploh ne poiščejo pomoči.

Depresija je motnja razpoloženja, ki vpliva na človekove misli, čustva, telo in vedenje. Zdravniki jo pogosto imenujejo tudi klinična depresija ali velika depresivna motnja. Čeprav se pogosto govori predvsem o depresiji pri ženskah, je ta pogosta tudi pri moških.

Po podatkih American Psychological Association približno 9 odstotkov moških vsak dan občuti simptome depresije ali tesnobe, skoraj tretjina pa v življenju doživi vsaj eno obdobje depresije. Kljub temu moški bistveno redkeje poiščejo strokovno pomoč, posledice pa so lahko zelo resne.

Najpogostejši znaki depresije

Nekateri simptomi depresije so enaki pri moških in ženskah. Med najpogostejšimi so:

  • dolgotrajna žalost ali občutek praznine
  • izguba zanimanja za dejavnosti, ki so nekoč prinašale veselje
  • spremembe apetita ali telesne teže
  • motnje spanja
  • utrujenost in pomanjkanje energije
  • težave s koncentracijo

Vendar pa se pri moških depresija pogosto kaže tudi na drugačne načine.

Jeza, razdražljivost in tvegano vedenje

Pri moških se depresija pogosto izraža skozi spremembe v vedenju. Pogosti znaki so:

  • povečano uživanje alkohola ali drog
  • izogibanje družini ali družbi
  • pretirano posvečanje delu
  • težave pri izpolnjevanju družinskih ali delovnih obveznosti
  • izbruhi jeze ali agresivnost
  • tvegano vedenje, kot so hazardiranje ali nevarni spolni odnosi

Strokovnjaki menijo, da so takšni odzivi pogosto povezani z družbenimi pričakovanji o tem, kako naj bi moški izražali čustva. Žalost ali ranljivost se zato pogosto skrije za jezo ali razdražljivostjo. Depresija lahko vpliva tudi na spolno življenje. Pri nekaterih moških se zmanjša spolna želja ali pojavijo težave s spolno zmogljivostjo.

Telesni simptomi, ki jih mnogi ne povežejo z depresijo

Depresija ni le psihološka težava, pogosto se kaže tudi s telesnimi simptomi. Med pogostejšimi so:

  • glavoboli
  • bolečine v hrbtu ali sklepih
  • pritisk ali nelagodje v prsih
  • prebavne težave
  • kronična utrujenost
  • motnje spanja
  • nenamerna izguba ali povečanje telesne teže

Te težave so povezane s spremembami v možganskih kemičnih prenašalcih, ki vplivajo tako na razpoloženje kot na zaznavanje bolečine.

Zakaj depresija pri moških pogosto ostane neprepoznana

Depresija pri moških je pogosto spregledana. Razlog je tudi v tem, da moški redkeje govorijo o svojih občutkih in pogosteje opisujejo telesne težave. Zaradi tega lahko zdravnik najprej išče telesni vzrok težav.

Poleg tega okolica pogosto napačno razume nekatere znake depresije, na primer jezo, razdražljivost ali tvegano vedenje, in jih pripisuje osebnostnim lastnostim.

Kdaj poiskati pomoč

Če človek opazi dolgotrajne spremembe razpoloženja, vedenja ali telesnega počutja, je pomembno, da poišče pomoč pri zdravniku ali strokovnjaku za duševno zdravje.

Depresija je resna, vendar dobro obvladljiva bolezen. Zdravljenje lahko vključuje zdravila, psihoterapijo ali kognitivno-vedenjsko terapijo.

Kaj lahko pomaga

Poleg strokovne pomoči lahko k izboljšanju počutja pripomorejo tudi vsakodnevne navade:

  • redna telesna dejavnost
  • urejen dnevni ritem
  • pogovor z bližnjimi
  • tehnike sproščanja, kot so meditacija ali joga
  • omejevanje alkohola

Če opazite znake depresije pri bližnji osebi, je pomembno, da se z njo pogovorite in jo spodbudite k iskanju pomoči.

Depresija je ena vodilnih, a tudi preprečljivih vzrokov prezgodnje smrti med moškimi. Z ustreznim zdravljenjem in podporo pa se lahko večina ljudi uspešno vrne v normalno življenje.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
