Moški po 40. letu, pozor! Sedem znakov, ki lahko opozarjajo na pomanjkanje testosterona

Po 40. letu starosti se pri številnih moških začnejo pojavljati spremembe, ki jih pogosto pripisujejo staranju, stresu ali hitremu življenjskemu tempu.

Zmanjšana energija, slabši spanec, izguba mišične mase in povečanje maščobe okoli trebuha pa so lahko tudi posledica hormonskih sprememb. Eden od pomembnih dejavnikov je postopno upadanje testosterona. Kdaj je čas za preverjanje hormonov in kateri znaki lahko opozarjajo na njegovo pomanjkanje?

Testosteron je najpomembnejši moški spolni hormon. Pomembno vpliva na mišično maso, telesno zmogljivost, spolno željo, razpoloženje in presnovo. Njegova raven se začne postopoma zniževati že po 30. letu, vendar se hitrost upadanja med posamezniki razlikuje.

Urologi pojasnjujejo, da se pri moških hormonske spremembe razvijajo precej počasneje kot pri ženskah v menopavzi. Zato številni moški prve znake dolgo spregledajo ali jih pripisujejo drugim vzrokom.

Naravno upadanje testosterona samo po sebi še ne pomeni bolezni. Zdravstveno pomembno postane takrat, ko je znižanje hormona potrjeno z laboratorijskimi preiskavami in ga spremljajo izrazite težave. Zdravniki takšno stanje imenujejo pozno nastali hipogonadizem. Gre za motnjo, ki jo je mogoče diagnosticirati in zdraviti.

Sedem znakov, ki lahko opozarjajo na pomanjkanje testosterona

Spremembe se lahko pokažejo na telesni, duševni in spolni ravni. Med najpogostejše opozorilne znake sodijo:

Izguba mišične mase: mišice se zmanjšujejo kljub redni telesni dejavnosti in vadbi za moč.

Povečanje maščobe okoli trebuha: obseg pasu se povečuje, čeprav se prehrana in telesna dejavnost bistveno ne spremenita.

Motnje spanja: spanec postane manj kakovosten, pojavljajo se težave z uspavanjem ali pogostejše prebujanje.

Slabše okrevanje in telesna zmogljivost: po vadbi je potrebnega več časa za regeneracijo, zmanjša se telesna vzdržljivost.

Spremembe poraščenosti: lahko se spremenita rast in gostota dlak na obrazu ter telesu.

Nihanje razpoloženja: pojavijo se razdražljivost, slabša odpornost proti stresu, manjša duševna vzdržljivost in depresivno razpoloženje.

Zmanjšana spolna želja: libido upada, jutranje erekcije so redkejše ali izginejo, pojavijo se lahko tudi težave z erekcijo.

Posamezen simptom še ne pomeni, da ima moški pomanjkanje testosterona. Podobne težave lahko povzročijo tudi druge bolezni, neustrezen življenjski slog, kronični stres ali pomanjkanje spanja.

Na hormonske spremembe lahko opozarjajo tudi pogostejše poškodbe ter večja občutljivost kosti in sklepov, saj lahko dolgotrajno pomanjkanje testosterona vpliva na kostno gostoto.

Kdaj je priporočljivo preveriti raven testosterona?

Hormonske preiskave so smiselne, kadar se več tednov ali mesecev pojavljajo spremembe, ki jih ni mogoče pojasniti s stresom, pomanjkanjem spanja ali vsakodnevnimi obremenitvami.

Testosteron je lahko tudi pomemben kazalnik splošnega zdravstvenega stanja. Nekatere opazovalne raziskave so pokazale povezavo med nizko ravnjo testosterona in večjim tveganjem za prezgodnjo smrt, zlasti zaradi bolezni srca in ožilja. Raziskave so nakazale tudi povezave z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo. Vendar takšne povezave same po sebi še ne dokazujejo, da je nizka raven testosterona neposreden vzrok bolezni.

Katere hormone preverjajo pri preiskavah?

Celovita hormonska diagnostika ni omejena zgolj na merjenje testosterona. Za pravilno razumevanje rezultatov je pomembno upoštevati tudi druge hormone.

Skupni testosteron: pokaže celotno količino testosterona v krvi.

Prosti oziroma biološko razpoložljivi testosteron: pokaže delež hormona, ki je telesu na voljo za uporabo.

SHBG: beljakovina, ki nase veže testosteron in vpliva na njegovo razpoložljivost.

Estradiol: oblika estrogena, ki je pomembna tudi pri moških, predvsem za zdravje kosti in stabilno razpoloženje.

LH in FSH: hormona, ki sodelujeta pri uravnavanju delovanja mod in tvorbi semenčic.

DHEA-S in kortizol: dodatna kazalnika hormonskega delovanja in odziva telesa na stres.

Ščitnični hormoni TSH, fT3 in fT4: pomembni za presnovo, energijo in splošno telesno zmogljivost.

Posebej pomembno je razmerje med testosteronom in estrogenom. Pri povečani količini trebušne maščobe lahko encim aromataza več testosterona pretvarja v estrogen. Spremembe hormonskega ravnovesja lahko tako spremljajo tudi presnovne težave in pridobivanje telesne mase.

Kako poteka hormonski pregled?

Prvi korak je običajno obisk osebnega zdravnika, ki lahko opravi osnovne preiskave ali pacienta napoti k urologu, endokrinologu oziroma andrologu. Zdravnik najprej preveri simptome, življenjske navade in zdravstveno zgodovino. Sledi odvzem krvi, ki ga je priporočljivo opraviti zjutraj med 7. in 10. uro, saj se raven testosterona čez dan spreminja in je praviloma najvišja v jutranjih urah.

Po laboratorijski analizi zdravnik razloži rezultate in presodi, ali so potrebne dodatne preiskave ali zdravljenje. Diagnoze pomanjkanja testosterona ni mogoče postaviti samo na podlagi simptomov ali ene samostojne meritve.

Ali lahko raven testosterona preverimo doma?

Na trgu so na voljo tudi domači hormonski testi, ki pogosto temeljijo na vzorcu sline. Vendar njihova natančnost ni primerljiva z ustrezno laboratorijsko diagnostiko iz krvi. Nekatere hormone, med njimi LH in FSH, je s slino tudi težje zanesljivo določiti.

Samotestiranje je zato lahko zgolj okvirna informacija o hormonskem stanju. Če se pojavljajo značilni simptomi, je potreben zdravniški pregled.

Kako poteka zdravljenje pomanjkanja testosterona?

Zdravljenje je odvisno od vzroka in izrazitosti težav. Pri blažjih spremembah lahko pomagajo prilagoditve življenjskega sloga, predvsem redna telesna dejavnost, kakovosten spanec, uravnotežena prehrana in vzdrževanje zdrave telesne mase. Če zdravnik potrdi izrazito pomanjkanje testosterona, ki ga spremljajo značilni simptomi, lahko predlaga nadomestno hormonsko zdravljenje.

Nadomeščanje testosterona ni brez tveganj

Pri nadomestnem zdravljenju s testosteronom, pogosto označenem s kratico TRT, zdravnik predpiše hormon v obliki gela, injekcij, obližev ali pripravkov z dolgotrajnim sproščanjem. Cilj zdravljenja je vrniti raven testosterona v fiziološko območje ter izboljšati energijo, razpoloženje, spolno željo in mišično moč. Vendar zdravljenje ni primerno za vsakega moškega z nekoliko nižjo ravnjo hormona. Poteka lahko izključno pod zdravniškim nadzorom, saj se lahko pojavijo neželeni učinki, kot so akne, zastajanje tekočine in spremembe viskoznosti krvi. Potrebno je redno spremljanje krvne slike, hormonskih vrednosti in srčno-žilnih dejavnikov tveganja.

Posebej nevarno je samovoljno jemanje testosterona, kakršno se včasih pojavlja v fitnesu in športu. Nenadzorovana uporaba lahko povzroči resne zdravstvene zaplete.

Kako naravno podpreti hormonsko ravnovesje?

Na hormonsko zdravje pomembno vplivajo vsakodnevne navade. Nekaj ukrepov lahko pomaga ohranjati normalno delovanje hormonskega sistema.

Vadba za moč in vzdržljivost

Redna vadba za moč lahko ugodno vpliva na hormonsko ravnovesje in pomaga ohranjati mišično maso. Koristna je tudi zmerna vzdržljivostna vadba. Pomembno je, da telesna obremenitev ni pretirana in da ji sledi dovolj časa za regeneracijo.

Dovolj kakovostnega spanja

Testosteron nastaja predvsem med spanjem, zato lahko dolgotrajno pomanjkanje spanja in motnje spanja negativno vplivajo na njegovo raven. Pomembna je redna spalna rutina in dovolj počitka.

Uravnotežena prehrana

Prehrana naj vsebuje dovolj beljakovin, kakovostnih maščob, kot so oljčno olje, omega-3-maščobne kisline in avokado, ter mikrohranil, med katerimi so pomembni vitamin D, cink in magnezij. Priporočljivo je omejiti močno predelana živila in pretirano uživanje sladkorja.

Obvladovanje stresa

Kronični stres povečuje izločanje kortizola, ki lahko neugodno vpliva na hormonsko ravnovesje. Pomagajo lahko sprostitvene tehnike, meditacija, redni odmori in telesna dejavnost.

Vzdrževanje zdrave telesne mase

Prekomerna telesna masa, zlasti kopičenje maščobe okoli trebuha, je povezana z nižjo ravnjo testosterona. Zmanjšanje trebušne maščobe lahko zato ugodno vpliva na presnovno in hormonsko zdravje.