Moški v šestdesetih izgubil več kot 20 odstotkov telesne maščobe! Njegova zgodba in trije preprosti nasveti

David Tuckfield je tik pred svojim 60. rojstnim dnevom sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje.
David prej in zdaj. FOTO: Menshealth.com
David prej in zdaj. FOTO: Menshealth.com
Miroslav Cvjetičanin
 24. 12. 2025 | 11:00
5:43
A+A-

Danes teče polmaratone, tekmuje v triatlonih in uživa v aktivnem življenju z družino. Njegova zgodba je navdihujoča, njegova tri pravila pa preprosta in učinkovita.

»Bil sem na razpotju, moja starost bi lahko bila lenobna in brez dogajanja ali pa polna razburljivih dogodivščin,« se za menshealt.com, spominja David.

Prelomnica tik pred 60. rojstnim dnevom

David je spoznal, da se mora odločiti: ostati pri pasivnem življenju ali prevzeti nadzor nad svojim zdravjem in ustvariti nove, zdrave navade. Izbral je drugo možnost. Rezultat? Izgubil je več kot 27 kilogramov, zmanjšal telesno maščobo za več kot 20 odstotkov in začel teči polmaratone ter tekmovati v triatlonih. Danes je aktiven s šestimi otroki in tremi vnuki ter se počuti bolje tako telesno kot psihično.

»Moja žena, s katero sem bil poročen 35 let, je umrla leta 2020. V naslednjih dveh letih sem pridobil precej telesne teže. Pred njeno smrtjo nisem bil v odlični formi, a po njeni smrti se je stanje zelo poslabšalo. Avgusta 2022 sem začel opažati posledice: bil sem ves čas utrujen, nisem mogel igrati z vnuki, moja gibljivost se je zmanjšala. Mentalno sem se počutil v redu, a bil sem letargičen in brez energije,« opisuje David, na menshealth.com.

Čeprav je v mladosti že tekel dva maratona, mu je misel na pol kilometra teka leta 2022 povzročala strah. Začel je teči, a je hitro prešel v hojo. »Začel sem opažati, da zmorem vedno manj. Videl sem pot, ki bi me vodila v starost, kakršne si nisem želel. Bil sem na razpotju, odločitev je bila jasna: moja starost bo aktivna ali dolgočasna. Vedel sem, da želim prvo možnost.«

60. rojstni dan kot prelomnica

Davidov 60. rojstni dan je bil odločilen trenutek. »Bilo je zdaj ali nikoli. Obljubil sem si, da bom ob 70. še vedno ljubil svoje življenje. Če ne bi ničesar spremenil, bi bil ta rojstni dan precej manj zabaven. Poleg tega imam šest otrok in tri vnuke, ostati zdrav, da bom lahko aktiven v njihovem življenju, je bil in ostaja velik motivator.«

Začel je vsakodnevno telesno dejavnost: dvigovanjem uteži, tekom, kolesarjenjem ali plavanjem. »Raznolike aktivnosti so mi pomagale teči dlje in preprečile, da bi se dolgočasil.«

Najpomembnejši korak je bil dolgoročni cilj. Njegova hči je sodelovala v Disneyjevih tekih, David pa se je odločil, da se ji pridruži pri Disneyjevem izzivu - 10 km tek en dan in polmaraton naslednji dan.

Odkril je tudi vadbe z električno mišično stimulacijo (EMS) v BODY20. Vsaka vadba je trajala le 20 minut, kar mu je omogočilo, da je postopoma pridobil kondicijo. »Sprva sem bil skeptičen, a po prvi vadbi sem bil presenečen nad razliko. Čutil sem vsako mišico med gibanjem, kar mi je pomagalo bolje razumeti svoje telo.«

Od začetka preobrazbe leta 2022 je izgubil 61 kilogramov, s 106 kg in 39 % telesne maščobe na 78 kg in 17 % telesne maščobe.

David danes. FOTO: Menshealth.com
David danes. FOTO: Menshealth.com

Trije nasveti, ki so mu pomagali do uspeha

1. Postavite si jasen cilj

»Cilj Disneyjevega teka me je motiviral že na začetku. Kasneje sem celo tekel sprint triatlon. Tak cilj vas drži odgovorne. Če se vam kdaj ne ljubi trenirati, misel na tekmo prisili, da vztrajate.«

Tekmovanja niso le nagrada, ampak tudi zabava. »Ne postavljam rekordov, a energija in vznemirjenje okoli tekmovanj dajeta občutek dosežka in motivacijo za več.«

2. Bodite aktivni vsak dan

»Ne ujemite se v rutino, kjer je življenje 'dan nog' ali 'dan zgornjega dela telesa'. Čeprav rutina pomaga, si dovolite, da vsak dan naredite nekaj, tudi če vreme ali razpoloženje narekuje drugače.«

David poudarja, da je uživanje v vadbi ključno za vztrajnost. »Moja rutina morda ni popolna, a je zabavna, kar je ključno za vsakodnevno vztrajanje.«

3. Osredotočite se na svežo hrano

»Šokantno je, kako sit vam lahko postane telo po obroku s svežim zrezkom ali piščancem v primerjavi s pripravljenimi zamrznjenimi obroki ali prigrizki. Prehrana vpliva na težo mnogo bolj kot vadba.«

David se zdaj drži celostne hrane - solate, piščanec, steak in zelenjava - in omejuje prigrizke doma. »Občasno si privoščim ananas, kisle kumarice ali rdečo peso. Ogljikove hidrate omejujem, a ne strogo, kar mi pomaga ostati dosleden.«

Sporočilo za vse generacije

»Ne glede na starost je čas, da naredite odločitev za svoje zdravje. Naše telo se lahko izboljšuje ali propada, prehrana in gibanje pa določata, kako bomo preživeli preostanek življenja. Z izgubo teže in redno vadbo sem življenje začel uživati še bolj. Občutek imam, da sem zavrnil običajno pot upada, ki pride s starostjo, in ponovno prevzel nadzor nad svojim zdravjem.«

športna rekreacijazdrav način življenjahujšanjezdravjeZdravje je v nas
