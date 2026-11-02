Movember je. Brki niso le modna muha, ampak opozorilo, da moški ne smejo zanemarjati zdravja

November je mesec, ko si številni moški pustijo rasti brke. Toda za značilnim videzom se skriva precej pomembnejše sporočilo: skrb za moško zdravje. Movember je mednarodno gibanje, ki opozarja na raka prostate in mod, duševno zdravje moških ter preprečevanje samomorov.

Njegovo sporočilo je preprosto, vendar pomembno: moški morajo več pozornosti nameniti svojemu zdravju, se pogosteje pogovarjati o težavah in pravočasno poiskati zdravniško pomoč. Pregledi, pogovor z zdravnikom in poznavanje opozorilnih znakov lahko pomembno vplivajo na zgodnje odkrivanje bolezni in uspešnost zdravljenja.

Movember ni zgolj kampanja, ki traja en mesec. Je spodbuda, da bi skrb za zdravje postala del vsakdanjega življenja.

Zakaj je Movember pomemben?

Gibanje Movember se je začelo leta 2003 v avstralskem Melbournu. Dva prijatelja, Travis Garone in Luke Slattery, sta se odločila obuditi takrat že nekoliko pozabljene brke in z njimi spodbuditi pogovor o moškem zdravju. K sodelovanju sta povabila še 30 moških. Ideja je hitro prerasla v mednarodno gibanje, ki danes povezuje milijone ljudi in financira raziskave ter programe za izboljšanje zdravja moških.

Movember opozarja predvsem na tri pomembna področja:

Rak prostate: najpogostejši rak pri moških v Sloveniji, pri katerem je zgodnje odkrivanje lahko odločilno za uspešno zdravljenje.

Rak mod: bolezen, ki se lahko pojavi tudi pri mlajših moških, zato je pomembno poznavanje sprememb na modih.

Duševno zdravje in preprečevanje samomorov: opozarjanje na stiske, o katerih moški pogosto težko spregovorijo, ter spodbujanje pravočasnega iskanja pomoči.

Pomembnost zadnjega področja potrjujejo tudi slovenski podatki. Po podatkih NIJZ je leta 2025 zaradi samomora v Sloveniji umrlo 336 ljudi, med njimi 261 moških in 75 žensk. Moških je bilo torej več kot trikrat toliko kot žensk.

Rak prostate pogosto dolgo ne povzroča težav

Prostata oziroma obsečnica je žleza, ki leži pod sečnim mehurjem in obdaja začetni del sečnice. Z leti se pogosto povečuje, pri nekaterih moških pa se v njej razvije rak. Rak prostate je posebej nevaren zato, ker v zgodnjih fazah praviloma ne povzroča značilnih težav. Bolezen lahko napreduje več let, ne da bi moški opazil kakršne koli spremembe.

Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana so v Sloveniji leta 2022 odkrili 1878 novih primerov raka prostate. Med pomembnejšimi dejavniki tveganja so starost in dednost. Približno petina bolnikov ima družinsko obremenitev.

Med težavami, ki lahko spremljajo bolezni prostate, so:

pogostejše uriniranje, zlasti ponoči;

šibkejši ali prekinjajoč se curek urina;

težave pri začetku uriniranja;

občutek nepopolno izpraznjenega mehurja;

kri v urinu ali semenski tekočini.

Ti znaki sami po sebi ne pomenijo, da ima moški raka prostate, saj jih lahko povzročajo tudi druge bolezni, predvsem benigno povečanje prostate. Kljub temu jih ne gre zanemariti.

Kdaj na pregled prostate?

Pomemben korak pri zgodnjem odkrivanju je določanje vrednosti PSA v krvi. Gre za prostato specifični antigen, katerega koncentracija je lahko povečana pri raku prostate, pa tudi pri benignem povečanju ali vnetju prostate. Test PSA ni popoln in povišana vrednost še ne pomeni diagnoze raka. Prav tako lahko normalna vrednost bolezni ne izključi z absolutno gotovostjo. Zato je treba rezultat vedno presojati skupaj z drugimi dejavniki in po potrebi opraviti dodatne preiskave.

Evropska urološka priporočila poudarjajo pomen individualne ocene tveganja. O zgodnjem testiranju PSA naj se z zdravnikom pogovorijo moški od 50. leta, tisti z družinsko obremenitvijo pa že od 45. leta. Pri nosilcih mutacije BRCA2 se lahko pogovor o zgodnjem odkrivanju začne že pri 40 letih.

V Sloveniji organiziranega populacijskega presejalnega programa za raka prostate še ni. To pa ne pomeni, da moški ne morejo opraviti individualne ocene tveganja in se z osebnim zdravnikom dogovoriti o smiselnosti preiskav.

Rak mod ni bolezen samo starejših moških

Medtem ko je rak prostate predvsem bolezen starejših moških, se rak mod pogosteje pojavlja pri mlajših. Zato je pomembno, da tudi moški v dvajsetih, tridesetih in štiridesetih letih poznajo svoje telo in opazijo morebitne spremembe.

Pozorni morajo biti predvsem na:

nebolečo zatrdlino ali oteklino na modu;

povečanje ali spremembo oblike moda;

občutek teže v mošnji;

topo bolečino v spodnjem delu trebuha ali dimljah;

nenadno ali vztrajajočo bolečino v modu.

Vsaka zatrdlina ne pomeni raka, vendar zahteva zdravniško oceno. Zlasti nenadna, močna bolečina v modu je razlog za takojšnjo zdravniško pomoč, saj je lahko znak zasuka moda, ki zahteva hitro ukrepanje.

Moški naj občasno preverijo, ali so se pojavile spremembe v velikosti, obliki ali čvrstosti mod. Če opazijo kaj nenavadnega, naj ne čakajo, da težava mine sama od sebe.

Moško duševno zdravje ne sme biti tabu

Tretji pomemben steber Movembra je duševno zdravje. Moški se pogosto srečujejo s pričakovanji, da morajo biti močni, samozavestni in sposobni sami rešiti svoje težave. Takšen pogled lahko povzroči, da čustvene stiske skrivajo, o njih ne govorijo in predolgo odlašajo z iskanjem pomoči. Dolgotrajen stres, izguba zanimanja za dejavnosti, ki so jih prej veselile, motnje spanja, razdražljivost, umikanje iz družbe, občutek brezizhodnosti in povečano uživanje alkohola so lahko opozorilni znaki, da človek potrebuje pomoč.

Pomembno je razumeti, da depresija pri moških ni vedno videti kot žalost. Lahko se kaže tudi kot jeza, agresivnost, pretirana delovna obremenjenost ali umik v samoto.

Prvi korak je lahko iskren pogovor s partnerko, prijateljem ali družinskim članom. Če stiska vztraja, je pomemben pogovor z osebnim zdravnikom ali strokovnjakom za duševno zdravje. V Sloveniji je na voljo tudi zaupni telefon Samarijan na številki 116 123, ki deluje neprekinjeno. Ob neposredni življenjski ogroženosti je treba poklicati 112.

Kaj mora moški narediti novembra?

Movember je dobra priložnost, da moški naredijo nekaj konkretnega za svoje zdravje. Ni treba čakati na bolečine ali druge očitne težave.

Smiselno je:

naročiti se na preventivni pogovor pri osebnem zdravniku in preveriti, katere preiskave so primerne glede na starost, družinsko obremenjenost in zdravstveno stanje;

z zdravnikom se pogovoriti o tveganju za raka prostate in smiselnosti testa PSA;

poznati običajno stanje svojih mod ter biti pozoren na zatrdline, otekline in druge spremembe;

ne zanemarjati težav z uriniranjem, spolnostjo ali vztrajnih bolečin;

poskrbeti za redno telesno dejavnost, uravnoteženo prehrano, dovolj spanja in omejevanje alkohola;

o težavah spregovoriti, namesto da jih skrivajo pred bližnjimi in zdravnikom.

Pomembno je tudi, da moški ne zanemarjajo drugih preventivnih pregledov. Krvni tlak, krvni sladkor, maščobe v krvi in telesna masa so pomembni kazalniki zdravja. Redno spremljanje lahko pomaga pri pravočasnem odkrivanju srčno-žilnih in presnovnih bolezni.

Brki so simbol, ne cilj

Zakaj prav brki? Njihova vloga v Movembru je predvsem simbolična. So prepoznaven znak gibanja in hkrati način, kako pritegniti pozornost ter začeti pogovor o temah, ki so pogosto potisnjene na rob.

Moški si 1. novembra praviloma obrijejo obraz in si nato ves mesec pustijo rasti brke. Vsak pogovor o nenavadnem videzu, novem slogu ali spremembi podobe je lahko priložnost za vprašanje, zakaj jih nosijo. Odgovor je preprost: zaradi moškega zdravja.

Vendar sodelovanje ni omejeno na rast brkov. Movember spodbuja tudi gibanje, zbiranje sredstev, druženje in organizacijo dogodkov. Mednarodna kampanja denimo predlaga, da udeleženci v novembru prehodijo ali pretečejo 60 kilometrov, s čimer opozarjajo na moške, ki vsako uro po svetu umrejo zaradi samomora. Sodelujejo lahko tudi ženske, ki moške spodbujajo k skrbi za zdravje in podpirajo ozaveščevalne dejavnosti.