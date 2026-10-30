Možganska kap se lahko napoveduje že prej! 10 opozorilnih znakov, ki jih ne smemo prezreti

Možganska kap se pogosto zgodi nenadoma, vendar se lahko nekatere zdravstvene težave pojavijo že prej. Motnje vida, omotica, nenavadni glavoboli in težave z ravnotežjem so simptomi, ki jih ne smemo prezreti. Pravočasno prepoznavanje opozorilnih znakov in hitro ukrepanje lahko rešita življenje.

Možganska kap nastane zaradi prekinitve ali močnega zmanjšanja pretoka krvi v delu možganov oziroma zaradi krvavitve v možganih. Možganske celice zaradi pomanjkanja kisika začnejo odmirati, zato je nujna čim hitrejša zdravniška pomoč.

Pomembno pa je vedeti, da ni zanesljivih dokazov, da bi telo pri večini ljudi možgansko kap napovedovalo že mesec dni vnaprej. Nekateri simptomi se lahko pojavijo pred kapjo, zlasti pri prehodni motnji prekrvitve možganov, vendar jih ni mogoče uporabljati kot zanesljivo napoved. Nenadne nevrološke težave zahtevajo takojšnje ukrepanje.



1. Pogosti in nenavadno močni glavoboli

Glavobol je pogosta težava in je največkrat povezan z migreno, napetostjo ali drugimi vzroki. Toda nenaden, izjemno močan glavobol, ki se pojavi brez očitnega razloga, je lahko znak resnega dogajanja v možganih, tudi možganske krvavitve. Posebej nevaren je glavobol, ki doseže največjo intenzivnost v nekaj sekundah. Takšen simptom zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

2. Omotica in izguba ravnotežja

Nenadna omotica, občutek vrtenja prostora ali težave pri ohranjanju ravnotežja so lahko povezani z moteno prekrvitvijo delov možganov. Pozorni moramo biti predvsem na nenadno izgubo koordinacije, nestabilno hojo in težave pri usklajevanju gibov. Takšni simptomi so lahko povezani tudi z možgansko kapjo v zadnjem delu možganov.

3. Zamegljen ali dvojni vid

Nenadne spremembe vida, kot sta zamegljen ali dvojni vid, lahko kažejo na moteno delovanje delov možganov, ki sodelujejo pri obdelavi vidnih informacij. Motnje se lahko pojavijo na enem ali obeh očeh. Nenadna izguba vida, dvojni vid ali izpad vidnega polja zahtevajo takojšnjo zdravstveno oceno.

4. Otrplost ali šibkost ene strani telesa

Mravljinčenje, izguba občutka ali nenadna mišična šibkost v obrazu, roki ali nogi, zlasti na eni strani telesa, so značilni opozorilni znaki možganske kapi. Posebej pomembno je, če se ena stran obraza povesi, roka postane šibka ali oseba ne more normalno premikati ene strani telesa. Tudi če težave po nekaj minutah izginejo, je potreben takojšen pregled.

5. Težave z govorom in razumevanjem

Nenadne težave pri oblikovanju besed, nerazločen govor, nezmožnost iskanja pravih besed ali težave pri razumevanju sogovornika so lahko posledica motene prekrvitve možganov. Takšni simptomi so značilni tudi za prehodno ishemično motnjo (TIA), ki jo pogosto imenujemo manjša oziroma opozorilna možganska kap. Čeprav lahko težave hitro izzvenijo, je tveganje za poznejšo možgansko kap povečano.

6. Nenadna zmedenost in težave s spominom

Nenadna zmedenost, težave s koncentracijo, nezmožnost razumevanja preprostih navodil ali nenavadne motnje spomina so lahko znak nevrološke motnje. Če se takšne težave pojavijo nenadoma, jih ne smemo pripisati zgolj utrujenosti ali starosti. Potrebna je takojšnja zdravniška pomoč.

7. Nenavadna in izrazita utrujenost

Izrazita utrujenost brez očitnega razloga je lahko povezana z različnimi zdravstvenimi težavami. Sama po sebi ni značilen ali zanesljiv opozorilni znak možganske kapi. Če pa se pojavi skupaj z nenadno šibkostjo, motnjami govora, vida, ravnotežja ali drugimi nevrološkimi simptomi, je treba nemudoma poiskati pomoč.

FOTO: Dejan Javornik

8. Težave pri hoji in nadzoru gibanja

Nenadna nestabilnost, vlečenje ene noge, nezmožnost usklajevanja korakov ali težave pri nadzoru gibov so lahko posledica prizadetosti možganskih predelov, ki uravnavajo gibanje. Posebno pozornost zahtevajo nenadne spremembe hoje, ki jih spremljajo omotica, izguba ravnotežja ali šibkost ene strani telesa.

9. Prehodna izguba vida ali sluha

Nenadna izguba vida na enem očesu je lahko posledica začasne motnje prekrvitve očesne mrežnice in je lahko opozorilo na povečano tveganje za možgansko kap. Tudi nenadne motnje sluha zahtevajo zdravniško oceno, čeprav same po sebi niso značilen znak možganske kapi. Prehodno izginotje simptomov še ne pomeni, da je nevarnost minila.

10. Nepravilen srčni utrip in razbijanje srca

Motnje srčnega ritma, zlasti atrijska fibrilacija, so pomemben dejavnik tveganja za možgansko kap. Pri tej motnji se lahko v srcu tvorijo krvni strdki, ki po krvnem obtoku potujejo do možganov in zamašijo možgansko arterijo. Razbijanje srca ali občutek nepravilnega utripa sicer ne pomenita, da je možganska kap neizbežna, vendar je ob ponavljajočih se težavah potreben zdravniški pregled.

Kako prepoznati možgansko kap? Zapomnite si pravilo GROM

Pri možganski kapi šteje vsaka minuta. V Sloveniji si lahko pri prepoznavanju najznačilnejših znakov pomagamo s preprostim pravilom GROM:

G – govor: oseba govori nerazločno, težko najde besede ali ne razume govora.

R – roka: ena roka je šibka ali je oseba ne more normalno dvigniti.

O – obraz: ena stran obraza je povešena, nasmeh ni simetričen.

M – minuta: takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112.

Če se pojavi kateri koli od teh znakov, ne čakamo, da bi težave minile same od sebe. Tudi če simptomi po nekaj minutah izginejo, je lahko šlo za prehodno motnjo prekrvitve možganov, ki opozarja na povečano tveganje za možgansko kap.

Najpomembnejše je hitro ukrepanje. Ne čakamo na dodatne simptome, ne vozimo se sami v bolnišnico in ne odlašamo s klicem na 112.