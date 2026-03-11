NAD dodatki: eliksir mladosti ali le še en prehranski trend?

V svetu zdravja in dolgoživosti se vse pogosteje omenja molekula nikotinamid adenin dinukleotid (NAD⁺), ki naj bi igrala pomembno vlogo pri upočasnjevanju staranja. V zadnjih letih so se zato pojavili številni prehranski dodatki, ki obljubljajo več energije, boljše delovanje celic in celo daljše življenje.

Toda ali so NAD dodatki res lahko nekakšen »eliksir mladosti«? Strokovnjaki opozarjajo, da je znanost sicer obetavna, vendar precej bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled.

Kaj je molekula NAD⁺

Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD⁺) je koencim, ki je prisoten v vseh živih celicah človeškega telesa. Nastaja tudi iz vitamina B3 (niacina) in ima ključno vlogo pri številnih bioloških procesih.

Po besedah strokovnjakinje za dolgoživost Şebnem Ünlüişler iz inštituta London Regenerative Institute je NAD⁺ nujen za proizvodnjo energije v mitohondrijih, popravljanje poškodovane DNK, uravnavanje odziva celic na stres, delovanje pomembnih beljakovin, ki sodelujejo pri staranju.

Mitohondrije pogosto imenujemo »elektrarne celic«, saj proizvajajo energijo, ki jo celice potrebujejo za delovanje. Hkrati sodelujejo tudi pri komunikaciji med celicami in pri procesih staranja.

Zakaj raven NAD⁺ z leti upada

Znanstveniki so v zadnjih letih ugotovili, da se količina NAD⁺ v telesu s staranjem zmanjšuje. Ta padec je povezan s slabšim delovanjem mitohondrijev, večjim celičnim stresom in manj učinkovitim popravljanjem DNK.

Ena od odmevnih raziskav, objavljena v reviji Nature Metabolism, je pokazala, da ima zmanjševanje ravni NAD⁺ pomembno vlogo pri bioloških procesih staranja.

Ko se raven te molekule zniža, lahko pride do slabše presnove energije, večje občutljivosti celic na poškodbe, pospešenega staranja tkiv.

Ali lahko NAD⁺ dobimo iz hrane?

Molekule NAD⁺ telo ne absorbira neposredno iz hrane. Lahko pa jo sintetizira iz določenih hranil, predvsem iz aminokisline triptofan, različnih oblik vitamina B3 (niacin, nikotinamid, nikotinamid ribozid). Ta hranila najdemo tudi v številnih živilih, ki so pogosta v slovenski prehrani, na primer v:

ribah in mesu,

jajcih,

mlečnih izdelkih,

polnozrnatih žitih,

oreških in stročnicah.

Kljub temu lahko staranje, kronična vnetja in presnovni stres zmanjšajo razpoložljivost NAD⁺ v telesu.

Ali lahko prehranski dodatki pomagajo?

Zaradi teh ugotovitev so postali zelo priljubljeni prehranski dodatki, ki vsebujejo predhodnike NAD⁺, zlasti:

nikotinamid ribozid (NR)

nikotinamid mononukleotid (NMN)

Raziskave kažejo, da lahko ti dodatki povečajo raven NAD⁺ v telesu. V nekaterih medicinskih centrih uporabljajo tudi intravenske infuzije NAD⁺, vendar so dolgoročni učinki takšnih terapij še vedno slabo raziskani.

Strokovnjaki opozarjajo: čudežnega zdravila proti staranju ni

Kljub zanimivim znanstvenim ugotovitvam strokovnjaki poudarjajo, da trenutno ni trdnih kliničnih dokazov, da bi NAD⁺ dodatki pri ljudeh dejansko podaljšali življenjsko dobo ali bistveno upočasnili staranje.

Kot poudarja Ünlüişlerjeva, lahko takšni dodatki pomagajo pri podpori presnove in zdravju mitohondrijev, vendar jih je treba razumeti kot del širše strategije zdravega življenjskega sloga, ne pa kot samostojno rešitev proti staranju.

Najpomembnejši dejavniki dolgoživosti

Strokovnjaki se strinjajo, da imajo na dolgoživost še vedno največji vpliv osnovne življenjske navade:

redna telesna aktivnost,

uravnotežena prehrana,

kakovosten spanec,

obvladovanje stresa.

Znanost o molekuli NAD⁺ sicer odpira zanimiva vrata za prihodnje raziskave staranja, vendar za zdaj ostaja jasno: bližnjice do večne mladosti ni.