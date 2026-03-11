  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O DOLGOŽIVOSTI

NAD dodatki: eliksir mladosti ali le še en prehranski trend?

Strokovnjaki se strinjajo, da imajo na dolgoživost še vedno največji vpliv osnovne življenjske navade.
Molekule NAD⁺ telo ne absorbira neposredno iz hrane. FOTO: Getty Images/istockphoto
Molekule NAD⁺ telo ne absorbira neposredno iz hrane. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 11. 3. 2026 | 11:00
4:05
A+A-

V svetu zdravja in dolgoživosti se vse pogosteje omenja molekula nikotinamid adenin dinukleotid (NAD⁺), ki naj bi igrala pomembno vlogo pri upočasnjevanju staranja. V zadnjih letih so se zato pojavili številni prehranski dodatki, ki obljubljajo več energije, boljše delovanje celic in celo daljše življenje.

Toda ali so NAD dodatki res lahko nekakšen »eliksir mladosti«? Strokovnjaki opozarjajo, da je znanost sicer obetavna, vendar precej bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled.

Kaj je molekula NAD⁺

Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD⁺) je koencim, ki je prisoten v vseh živih celicah človeškega telesa. Nastaja tudi iz vitamina B3 (niacina) in ima ključno vlogo pri številnih bioloških procesih.

Po besedah strokovnjakinje za dolgoživost Şebnem Ünlüişler iz inštituta London Regenerative Institute je NAD⁺ nujen za proizvodnjo energije v mitohondrijih, popravljanje poškodovane DNK, uravnavanje odziva celic na stres, delovanje pomembnih beljakovin, ki sodelujejo pri staranju.

Mitohondrije pogosto imenujemo »elektrarne celic«, saj proizvajajo energijo, ki jo celice potrebujejo za delovanje. Hkrati sodelujejo tudi pri komunikaciji med celicami in pri procesih staranja.

Zakaj raven NAD⁺ z leti upada

Znanstveniki so v zadnjih letih ugotovili, da se količina NAD⁺ v telesu s staranjem zmanjšuje. Ta padec je povezan s slabšim delovanjem mitohondrijev, večjim celičnim stresom in manj učinkovitim popravljanjem DNK.

Ena od odmevnih raziskav, objavljena v reviji Nature Metabolism, je pokazala, da ima zmanjševanje ravni NAD⁺ pomembno vlogo pri bioloških procesih staranja.

Ko se raven te molekule zniža, lahko pride do slabše presnove energije, večje občutljivosti celic na poškodbe, pospešenega staranja tkiv.

Ali lahko NAD⁺ dobimo iz hrane?

Molekule NAD⁺ telo ne absorbira neposredno iz hrane. Lahko pa jo sintetizira iz določenih hranil, predvsem iz aminokisline triptofan, različnih oblik vitamina B3 (niacin, nikotinamid, nikotinamid ribozid). Ta hranila najdemo tudi v številnih živilih, ki so pogosta v slovenski prehrani, na primer v:

  • ribah in mesu,
  • jajcih,
  • mlečnih izdelkih,
  • polnozrnatih žitih,
  • oreških in stročnicah.

Kljub temu lahko staranje, kronična vnetja in presnovni stres zmanjšajo razpoložljivost NAD⁺ v telesu.

Ali lahko prehranski dodatki pomagajo?

Zaradi teh ugotovitev so postali zelo priljubljeni prehranski dodatki, ki vsebujejo predhodnike NAD⁺, zlasti:

  • nikotinamid ribozid (NR)
  • nikotinamid mononukleotid (NMN)

Raziskave kažejo, da lahko ti dodatki povečajo raven NAD⁺ v telesu. V nekaterih medicinskih centrih uporabljajo tudi intravenske infuzije NAD⁺, vendar so dolgoročni učinki takšnih terapij še vedno slabo raziskani.

Strokovnjaki opozarjajo: čudežnega zdravila proti staranju ni

Kljub zanimivim znanstvenim ugotovitvam strokovnjaki poudarjajo, da trenutno ni trdnih kliničnih dokazov, da bi NAD⁺ dodatki pri ljudeh dejansko podaljšali življenjsko dobo ali bistveno upočasnili staranje.

Kot poudarja Ünlüişlerjeva, lahko takšni dodatki pomagajo pri podpori presnove in zdravju mitohondrijev, vendar jih je treba razumeti kot del širše strategije zdravega življenjskega sloga, ne pa kot samostojno rešitev proti staranju.

Najpomembnejši dejavniki dolgoživosti

Strokovnjaki se strinjajo, da imajo na dolgoživost še vedno največji vpliv osnovne življenjske navade:

  • redna telesna aktivnost,
  • uravnotežena prehrana,
  • kakovosten spanec,
  • obvladovanje stresa.

Znanost o molekuli NAD⁺ sicer odpira zanimiva vrata za prihodnje raziskave staranja, vendar za zdaj ostaja jasno: bližnjice do večne mladosti ni.

Več iz teme

staranjedolgoživostzdravjezdrava prehranazdrav življenjski slogstarost
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O DOLGOŽIVOSTI

NAD dodatki: eliksir mladosti ali le še en prehranski trend?

Strokovnjaki se strinjajo, da imajo na dolgoživost še vedno največji vpliv osnovne življenjske navade.
Miroslav Cvjetičanin11. 3. 2026 | 11:00
10:59
Novice  |  Slovenija
VOJNA DOPISNICA

Slovenska novinarka tekla v zaklonišče, v bližini razneslo raketo (VIDEO)

Karmen W. Švegl je sicer dolgoletna dopisnica nacionalne televizije.
11. 3. 2026 | 10:59
10:44
Novice  |  Slovenija
UMAZANA KAMPANJA

Novo predvolilno dno: v Tivoliju na drevo obesili lutko v podobi Roberta Goloba (FOTO)

Odzval se je tudi ljubljanski župan Zoran Janković in javnost pozval, naj pomaga odkriti storilca.
11. 3. 2026 | 10:44
10:05
Lifestyle  |  Stil
ONA 365

10 izjemnih Slovenk, ki jih morate spoznati, premikajo meje mogočega (VIDEO)

V video predstavitvah spoznajte nominiranke za Ono 365, deseterico žensk, ki jasno sporoča: »Bodimo ljudje, prisluhnimo sočloveku in sebi«.
11. 3. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To črno-rumeno bitje lahko ubije psa v eni uri – veterinarji svarijo lastnike

S toplejšim in vlažnim vremenom se v gozdovih znova pojavljajo močeradi. Lepi na pogled, a za radovedne pse nevarni – strup lahko začne delovati že v nekaj minutah.
11. 3. 2026 | 10:00
09:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO SLOVO

Od Alojza Ihana se poslavlja vsa Slovenija: »Duša ostane, ko izgine vse. Edina ne more zares umreti.«

Zdravnik, imunolog, profesor in pisatelj je s svojim delom zaznamoval slovensko medicino, širša javnost pa ga je poznala kot pronicljivega komentatorja znanstvenih in zdravstvenih vprašanj.
Kaja Grozina11. 3. 2026 | 09:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki