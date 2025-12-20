Najbolj precenjene božične jedi vseh časov: praznične klasike, ki pogosto razočarajo

December je čas bogato obloženih miz, vonja po praznikih in jedi, ki jih jemo le enkrat na leto. A roko na srce, niso vse božične jedi vredne svojega slovesa. Nekatere so postale tradicija zgolj zato, ker so bile vedno tam, ne pa zato, ker bi bile resnično dobre. Predstavljamo izbor najbolj precenjenih božičnih jedi, ki tudi v Sloveniji pogosto delijo mnenja.

Sadni kolač

Če obstaja jed, o kateri se skoraj vsi strinjamo, je to sadni kolač. Trda, presladkana mešanica kandiranega sadja ima več skupnega z okrasom kot s sladico. V zgodovini praznikov je redko navdušila množice, zato njen sloves ostaja predvsem mit.

Kuhano vino

Božični sejmi brez kuhanega vina si težko predstavljamo, a okus pogosto ne sledi romantiki. Segreto rdeče vino z obilico sladkorja in začimb je za nekatere prijetna tradicija, za druge pa pretežka, presladka pijača, ki hitro utrudi brbončice.

Enolončnica iz zelenega fižola

Zeleni fižol ima svoje mesto na krožniku, a kot glavna zvezda bogate praznične jedi pogosto razočara. Kremaste omake in zapečeni dodatki redko prepričajo tiste, ki pričakujejo nekaj bolj izraznega.

Puranje meso

Puranje meso se je v zadnjih desetletjih povzpelo na prestol praznične mize, a pogosto velja za suho in pusto. Brez obilice dodatkov in prilog redko navduši, zato ga praviloma spremlja cela vrsta omak in prilog.

Brusnična omaka

Kiselkast dodatek k mesu ima svoje privržence, a za mnoge ostaja nerazumljiva spremljava prazničnega kosila. Njena tekstura in okus pogosto nista v sozvočju z ostalimi jedmi.

Mešani oreščki

Posodice z oreščki so klasika prazničnih obiskov, a pogosto ostanejo skoraj nedotaknjene. Brez sladkega ali svežega dodatka redko pritegnejo pozornost gostov.

Jajčni liker

Gosta mešanica jajc, smetane in sladkorja ima dolgo tradicijo, a mnoge odbije že sama misel nanjo. Težka pijača je za nekatere nostalgija, za druge pa preizkus poguma.

Trdi metini bonboni

Prepoznavni rdeče-beli bonboni so simbol praznikov, a v praksi pogosto razočarajo. Trdi koščki sladkorja se radi lepijo na zobe in redko ponujajo pravo kulinarično zadovoljstvo.

Božični puding

Tradicionalna sladica, polna suhega sadja in alkohola, je za mnoge pretežka. Pogosto deluje kot skupek ostankov, zbranih v eni sami sladici.

Klobasice v testu

Čeprav so okusne, njihovo ime in videz marsikoga odvrneta. Gre za prigrizek, ki je bolj priljubljen na zabavah kot pri slavnostnem božičnem kosilu.

Kruhova omaka

Preprosta mešanica mleka, čebule in starega kruha je relikt preteklosti, ki je presenetljivo preživel do danes. A sodobnim okusom se pogosto zdi preveč pusta.

Božična čokoladna rolada

Ta sladica je lahko okusna, a njen videz marsikoga spomni na nekaj povsem drugega. Ne glede na trud slaščičarja pogosto ostaja vizualno sporna.

Božič je čas tradicije, a tudi priložnost za spremembe. Morda je letošnji december pravi trenutek, da kakšno precenjeno klasiko zamenjamo z jedjo, ki bo resnično navdušila goste.