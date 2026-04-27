  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AMERIČANI SO UGOTOVILI

Najbolj zdrava zelenjava na svetu? To živilo iz vsake trgovine je dobilo popolnih 100 od 100

Raziskava tako kaže, da najbolj zdrava živila niso nujno tista, ki so trenutno najbolj priljubljena na družbenih omrežjih ali prehranskih seznamih.
Zmagovalka, zelo zdrava, a pogosto spregledana. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 4. 2026 | 13:00
2:53
A+A-

Če želite jesti bolj premišljeno, povečati vnos hranil in pri tem ne zaužiti preveč kalorij, imajo strokovnjaki jasen odgovor. Raziskovalci so namreč pripravili lestvico najbolj hranljivih sadežev in zelenjave na svetu, pri čemer je ena zelenjava dosegla popolnih 100 od 100 točk.

Mnogi, ki pazijo na prehrano, v nakupovalne košarice pogosto dodajajo modne izbire, kot so avokado, špinača in ohrovt, saj veljajo za prava prehranska zmagovalca. A vse te priljubljene izbire prekaša precej bolj skromna zelenjava, ki jo najdemo v praktično vsaki trgovini.

Vodna kreša je nepričakovana zmagovalka

Prvo mesto je osvojila vodna kreša, ki je strokovnjake prepričala z izjemno visoko koncentracijo vitaminov in mineralov.

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je primerjal hranilno gostoto različnih vrst sadja in zelenjave tako, da je analiziral vsebnost 17 ključnih hranil, nato pa pripravil končno lestvico.

Med ocenjenimi hranili so bili kalij, vlaknine, beljakovine, kalcij, železo, tiamin, riboflavin, niacin, folna kislina, cink ter več pomembnih vitaminov. Vodna kreša je bila edina rastlina, ki je prejela popolnih 100 točk.

Kitajsko zelje in blitva tik za vrhom

Na drugo mesto se je uvrstilo kitajsko zelje z 92 točkami, tretje mesto pa je pripadlo blitvi, ki je dosegla 89 točk.

Jennifer Di Noia, izredna profesorica sociologije na Univerzi William Paterson v New Jerseyju, je pojasnila:

»Višje uvrščena živila zagotavljajo več hranil na kalorijo.«

Med deseterico najbolje ocenjenih so se znašli še listnata solata (70 točk), peteršilj (66), rimska solata (63) in listnati ohrovt (62).

Med sadjem najbolje paprika, buča in paradižnik

Čeprav raziskava govori o sadju in zelenjavi skupaj, so med sadeži najvišje ocene dosegli rdeča paprika (41 točk), buča (33), paradižnik (20), limona (19) in jagoda (18).

Na dnu lestvice med zelenjavo se je znašel sladki krompir z oceno 10,51, med sadjem pa grenivka z 10,47 točke.

Ključ ni v trendih, ampak v hranilni vrednosti

Raziskava tako kaže, da najbolj zdrava živila niso nujno tista, ki so trenutno najbolj priljubljena na družbenih omrežjih ali prehranskih seznamih.

Včasih je največja prehranska moč skrita prav v najbolj preprosti izbiri, kot je vodna kreša, skromna zelenjava, ki jo lahko brez težav najdemo na policah vsakega supermarketa.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki