Najbolj znano pijačo odpoklicali s prodajnih polic zaradi kovinskih delcev v pločevinkah

Družba Coca-Cola je izdala opozorilo o odpoklicu več kot 70.000 pločevink svojih najbolj znanih pijač: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar in Sprite, potem ko so v nekaterih serijah odkrili onesnaženje s kovinskimi delci, so sporočili iz ameriške agencije FDA (Food and Drug Administration).

Po navedbah FDA kovinski delci v pijači predstavljajo potencialno nevarnost za poškodbe ustne votline ali prebavil ter lahko v določenih primerih povzročijo bolezenske težave.

Katere pijače so zajete v odpoklic?

Odpoklic velja za izbrane serije pakiranj po 12, 24 in 35 pločevink, ki so bile distribuirane v ameriški zvezni državi Teksas. Obstaja pa možnost, da se bo odpoklic razširil tudi drugod.

Potrošniki naj preverijo naslednje izdelke in oznake serij (lot kode): Coca-Cola Zero Sugar (12-kos) — UPC: 49000042559, Lot Code: FEB0226MAA Coca-Cola Zero Sugar (35-kos) — UPC: 49000058499, Lot Code: FEB0226MAA Coca-Cola (24-kos) — UPC: 49000012781, Lot Code: JUN2926MAA Coca-Cola (35-kos) — UPC: 49000058468, Lot Code: JUN2926MAA Sprite (12-kos) — UPC: 49000028928, Lot Code: JUN2926MAA ali JUN3026MAB Sprite (35-kos) — UPC: 49000058482, Lot Code: JUN2926MAA

Potrošniki so pozvani, naj takoj preverijo svoje zaloge in ne zaužijejo nobene pijače, ki ustreza navedenim oznakam.

Klasifikacija odpoklica in priporočila za potrošnike

Ameriška FDA je odpoklic razvrstila kot Class II, kar pomeni, da lahko izdelek povzroči lažje zdravstvene težave, verjetnost resnejših težav je majhna.

Vse, ki bi po zaužitju pijače občutili znake bolezni ali poškodbe, uradno opozarjajo, naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč.

Kaj pa Evropa in Slovenija?

Čeprav se odpoklic trenutno nanaša le na ZDA, strokovnjaki opozarjajo, da lahko v podobnih primerih proizvajalci iz previdnosti razširijo ukrep tudi na evropske trge.

V Sloveniji se v takšnih primerih odzove Zdravstveni inšpektorat RS ali Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki preveri, ali so prizadete serije tudi v domači prodaji.

Potrošnikom svetujejo, naj ob vsakem dvomu preverijo oznako serije na pločevinki in ne uživajo pijače, če ta ustreza odpoklicani seriji.