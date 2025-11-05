Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Ko se bližamo ali že prestopimo mejo 60. leta, telo zahteva več pozornosti. Priporočila strokovnjakov razkrivajo, da morda ni najbolj primarno sprehajanje ali kolesarjenje, temveč prav plavanje, ki prinaša številne zdravstvene koristi in manj bremeni sklepe.

Številne raziskave poudarjajo, da plavanje lahko ublaži težave, s katerimi se starajoče telo pogosto srečuje, od bolečin v sklepih do upadanja kognitivnih sposobnosti. Nizko udarna vadba v vodi namreč omogoča celotno telesno aktivnost brez dodatnega pritiska na sklepe.

Ena izmed ključnih raziskav, ki jo je objavil American Journal of Epidemiology, je pokazala, da so moški, stari 70 let in več, ki so se redno ukvarjali s plavanjem, imeli za približno 33 odstotkov manjšo verjetnost obrabe sklepov v primerjavi z vrstniki, ki niso plavali.

Prednosti plavanja za starejše torej niso le v splošni telesni kondiciji, ampak tudi v preventivi – stabilnejši položaj, manjša obremenitev sklepov, boljši krivci za ravnotežje.

Viri sicer navajajo, da je plavanje, izbrano kot »najboljša vadba« za starejše prav zaradi širokega spektra koristi, izboljšana pljučna kapaciteta, nižji krvni tlak, izboljšan spanec in celo zmanjšano tveganje za kronične bolezni.

Vendar pa je treba poudariti, da so podatki nastali deloma iz povpraševanj, zato jih je treba razumeti kot usmeritev, ne absolutne resnice.

Pomembno je tudi opozorilo: če vadbe ni bilo dlje časa, ali obstajajo zdravstvene omejitve, je smiselno pred začetkom preveriti svoje stanje pri zdravniku.

Plavanje se torej izkaže kot izjemna izbira za vse, ki po 60. letu želijo aktivno skrbeti za svoje telo, z manj obremenjevanja sklepov in večjo varnostjo za ravnotežje. Ali bo prav to voda tista, ki vas pripelje v novo fazo aktivnega življenja?

Čeprav gre za obetavno metodo, velja kot pri vsaki vadbi, pristopiti premišljeno in v skladu z individualnimi zmožnostmi ter zdravstvenim stanjem.