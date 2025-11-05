  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA MLADE UPOKOJENCE

Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Lahko dostopna vadba se je izkazala za eno izmed najbolj zdravih za starejše.
Pomembno je tudi opozorilo: če vadbe ni bilo dlje časa, ali obstajajo zdravstvene omejitve, je smiselno pred začetkom preveriti svoje stanje pri zdravniku. FOTO: Getty Images
Pomembno je tudi opozorilo: če vadbe ni bilo dlje časa, ali obstajajo zdravstvene omejitve, je smiselno pred začetkom preveriti svoje stanje pri zdravniku. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 11. 2025 | 13:00
2:13
A+A-

Ko se bližamo ali že prestopimo mejo 60. leta, telo zahteva več pozornosti. Priporočila strokovnjakov razkrivajo, da morda ni najbolj primarno sprehajanje ali kolesarjenje, temveč prav plavanje, ki prinaša številne zdravstvene koristi in manj bremeni sklepe.

Številne raziskave poudarjajo, da plavanje lahko ublaži težave, s katerimi se starajoče telo pogosto srečuje, od bolečin v sklepih do upadanja kognitivnih sposobnosti. Nizko udarna vadba v vodi namreč omogoča celotno telesno aktivnost brez dodatnega pritiska na sklepe. 

Ena izmed ključnih raziskav, ki jo je objavil American Journal of Epidemiology, je pokazala, da so moški, stari 70 let in več, ki so se redno ukvarjali s plavanjem, imeli za približno 33 odstotkov manjšo verjetnost obrabe sklepov v primerjavi z vrstniki, ki niso plavali. 

Prednosti plavanja za starejše torej niso le v splošni telesni kondiciji, ampak tudi v preventivi – stabilnejši položaj, manjša obremenitev sklepov, boljši krivci za ravnotežje. 

Viri sicer navajajo, da je plavanje, izbrano kot »najboljša vadba« za starejše prav zaradi širokega spektra koristi, izboljšana pljučna kapaciteta, nižji krvni tlak, izboljšan spanec in celo zmanjšano tveganje za kronične bolezni.

Vendar pa je treba poudariti, da so podatki nastali deloma iz povpraševanj, zato jih je treba razumeti kot usmeritev, ne absolutne resnice. 

Pomembno je tudi opozorilo: če vadbe ni bilo dlje časa, ali obstajajo zdravstvene omejitve, je smiselno pred začetkom preveriti svoje stanje pri zdravniku.

Plavanje se torej izkaže kot izjemna izbira za vse, ki po 60. letu želijo aktivno skrbeti za svoje telo, z manj obremenjevanja sklepov in večjo varnostjo za ravnotežje. Ali bo prav to voda tista, ki vas pripelje v novo fazo aktivnega življenja?

Čeprav gre za obetavno metodo, velja  kot pri vsaki vadbi, pristopiti premišljeno in v skladu z individualnimi zmožnostmi ter zdravstvenim stanjem.

Več iz teme

Generacija+športna rekreacijazdravjeplavanjestaroststarejši
ZADNJE NOVICE
13:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNE PREISKAVE

V Žabjaku zasegli avtomatsko puško in kar 776 kosov streliva

Kriminalisti naj bi hišno preiskavo opravili tudi pri predstavniku romske skupnosti, ki se je srečal z Natašo Pirc Musar.
5. 11. 2025 | 13:18
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Prehitite sprožilce glavobola, bolečine v glavi lahko preprečite

Bolečine v glavi lahko preprečite že s pravilno držo telesa in dovoljšnjim pitjem vode; če so zelo pogoste in vas onesposobijo, vodite njihovo evidenco.
Aleksander Brudar5. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PONOVNO JO JE OBUDILA

Skrita strast Vesne Nishe Dolinar: ples je njena velika ljubezen (Suzy)

Plesala je že v mladosti, najprej balet, potem jazz balet.
5. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZA MLADE UPOKOJENCE

Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Lahko dostopna vadba se je izkazala za eno izmed najbolj zdravih za starejše.
Miroslav Cvjetičanin5. 11. 2025 | 13:00
12:55
Razno
DELOINDOM

Jeseni tega ne počnite na vrtu – večina še vedno dela to napako

Jesensko prekopavanje vrta ni vedno nujno. Odkrijte, kdaj ima smisel in kdaj je bolje pustiti naravi, da opravi svoje.
5. 11. 2025 | 12:55
12:40
Novice  |  Svet
VSE JE POD VODO

Poplave, plazovi in več kot sto žrtev: s Filipinov prihajajo apokaliptični posnetki (FOTO)

Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike.
5. 11. 2025 | 12:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki