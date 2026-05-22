Najboljša živila, ki pomagajo uravnavati visok krvni tlak in tista, ki najbolj škodujejo srcu

Visok krvni tlak velja za enega največjih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, zato strokovnjaki opozarjajo, da ima prehrana pri njegovem uravnavanju ključno vlogo.

Z ustreznimi prehranskimi navadami lahko pomembno zmanjšamo tveganje za bolezni srca, možgansko kap in druge kronične zaplete.

Nekatera živila pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka in varujejo ožilje, druga pa srce dodatno obremenjujejo in dolgoročno škodujejo zdravju.

Mlečni izdelki z manj maščobami

Med živili, ki lahko ugodno vplivajo na krvni tlak, so mlečni izdelki z nižjo vsebnostjo maščob. Ti vsebujejo pomembna hranila, med drugim kalcij, ki ga povezujejo z uravnavanjem krvnega tlaka.

Koristni so predvsem:

manj mastni jogurti,

kefir,

skuta,

mleko z manj maščobami.

Pomembno pa je, da izdelki ne vsebujejo večjih količin dodanega sladkorja ali soli.

Pusto meso in kakovostne beljakovine

Pri povišanem krvnem tlaku strokovnjaki priporočajo omejevanje rdečega in predelanega mesa, kot so salame, klobase in hrenovke. Namesto tega naj bodo na jedilniku kakovostni viri pustih beljakovin:

piščanec,

puran,

ribe,

jajca,

stročnice.

Puste beljakovine vsebujejo manj nasičenih maščob in kalorij, hkrati pa dobro nasitijo. Tako pomagajo tudi pri nadzoru telesne teže, kar pomembno vpliva na zniževanje krvnega tlaka.

Polnozrnata živila

Polnozrnata živila sodijo med najbolj priporočljive izbire za zdravo srce in ožilje. Vsebujejo topne vlaknine, ki podpirajo dolgoročno zdravje žil in pomagajo uravnavati raven holesterola.

Priporočljiva so predvsem:

ovseni kosmiči,

rjavi riž,

polnozrnat kruh,

ajda,

kvinoja.

Zelenjava in sadje

Zelenjava in sadje ostajata temelj zdrave prehrane. Poleg številnih vitaminov in antioksidantov vsebujeta tudi kalij, ki pomaga uravnavati krvni tlak.

Posebej priporočljivi so:

listnata zelenjava,

pesa,

brokoli,

paradižnik,

banane,

citrusi.

Strokovnjaki poudarjajo, da redno uživanje sadja in zelenjave pomembno prispeva k zdravju srca in ožilja.

Živila in pijače, ki lahko škodujejo srcu

Preveč kofeina

Kava je za mnoge nepogrešljiv del jutra, vendar lahko pretiran vnos kofeina začasno zviša krvni tlak. Pri večini ljudi je učinek kratkotrajen, zlasti pri tistih, ki kofein uživajo redno.

Zmerno uživanje, približno štiri do pet skodelic kave dnevno, pri večini odraslih praviloma ne povzroča težav. Nekateri pa so na kofein občutljivejši, zato lahko večje količine vplivajo na nihanje krvnega tlaka.

Preslana in močno predelana hrana

Med največjimi sovražniki srca strokovnjaki izpostavljajo močno predelana živila, ki vsebujejo velike količine soli, transmaščob in nasičenih maščob.

Sem sodijo predvsem:

hitra prehrana,

čips in slani prigrizki,

predpripravljene jedi,

predelani mesni izdelki,

industrijske sladice.

Prekomeren vnos soli povzroča zadrževanje tekočine v telesu, kar dodatno obremeni srce in zvišuje krvni tlak.

Alkohol

Tudi pretirano uživanje alkohola lahko pomembno prispeva k razvoju hipertenzije oziroma visokega krvnega tlaka. Strokovne smernice priporočajo zmernost, saj dolgotrajno prekomerno pitje alkohola povečuje tveganje za bolezni srca, možgansko kap in druge zdravstvene zaplete.

Ključ do zdravja srca tako ostaja uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost in zmernost pri vseh razvadah.