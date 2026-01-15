  • Delo d.o.o.
NOVO V SVETU DIET

Najnovejša dieta, ki je v Sloveniji še ne poznamo, obljublja hitro hujšanje v 3 mesecih. Je res učinkovita ali le še en trend?

Kljub pozitivnim lastnostim dieta ni primerna za vsakogar.
Najnovejša dieta naj bi bila najbolj primerna za ženske v menopavzi. FOTO: Getty Images 
Najnovejša dieta naj bi bila najbolj primerna za ženske v menopavzi. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 15. 1. 2026 | 09:00
4:36
A+A-

V svetu diet se redno pojavljajo prehranski programi, ki obljubljajo hitro izgubo telesne teže in celostno izboljšanje zdravja. Med njimi vse več pozornosti vzbuja dieta Human being (HBD), ki obljublja opazne rezultate v treh mesecih, hkrati pa naj bi izboljšala počutje, energijo, prebavo, spanec in hormonsko ravnovesje.

Toda ali gre za dolgoročno vzdržen način prehranjevanja ali zgolj za še eno hitro rešitev? Strokovne analize razkrivajo prednosti in pasti tega prehranskega pristopa.

Kaj je dieta Human Being?

Dieta Human being temelji na prepričanju, da klasični pristop »manj jej in več telovadi« ni vedno učinkovit, zlasti pri ženskah v obdobju hormonskih sprememb. Namesto strogega štetja kalorij se osredotoča na: kakovost hrane, izločanje ultra procesiranih izdelkov, uravnotežen vnos makro- in mikrohranil, podporo presnovi.

Prehranski načrt je zasnovan kot trimesečni program, ki temelji na polnovredni, naravni hrani in spominja na mediteranski način prehranjevanja.

Kako naj bi dieta delovala?

Ključni poudarek diete Human being je spodbujanje presnove. Namesto zmanjševanja količine hrane naj bi telo prejelo hranila, ki omogočajo boljše delovanje metabolizma in učinkovitejšo porabo energije.

Osnovna živila v dieti so: sveža zelenjava in sadje, meso in ribe, stročnice, oreščki, polnozrnata žita, zdrave maščobe. Iz jedilnika pa so izločeni: industrijsko predelana hrana, sladke in gazirane pijače, sladkor, alkohol, industrijsko pecivo in prigrizki.

Po mnenju strokovnjakov bi bilo tvegano, če bi posameznik dlje časa vztrajal v začetnih, strogo omejevalnih fazah te diete brez ustreznega strokovnega nadzora ali prehranskih dopolnil.

Presnova: zakaj je ključna za hujšanje?

Presnova je proces, s katerim telo hrano pretvarja v energijo, potrebno za vse telesne funkcije, tudi v mirovanju. Hitrejša presnova pomeni: večjo porabo energije, lažje vzdrževanje zdrave telesne teže, manjše tveganje za kopičenje maščob.

Presnovo je mogoče naravno pospešiti z: več beljakovin v prehrani, vadbo za moč, intervalno vadbo, redno telesno aktivnostjo.

Prednosti diete Human being

Strokovne ocene navajajo več pozitivnih vidikov diete:

  • poudarek na polnovrednih živilih, podobno kot pri mediteranski prehrani,
  • protivnetni učinek, predvsem zaradi omejitve sladkorja,
  • brez nadomestkov in prehranskih praškov, kar olajša dolgoročno izvajanje,
  • izboljšan odnos do hrane in večja zavednost pri prehranjevanju.

Dieta spodbuja razumevanje, da hrana vpliva ne le na telesno težo, temveč tudi na razpoloženje, energijo in splošno počutje.

Slabosti in možna tveganja

Kljub pozitivnim lastnostim dieta ni primerna za vsakogar. Med glavnimi tveganji strokovnjaki navajajo neprilagojenost posamezniku, saj dieta ni personalizirana, prekratko trajanje, ki morda ne omogoča oblikovanj trajnih navad, močnega omejevanja kalorij v začetni fazi, kar lahko vpliva na zbranost in energijo, tveganje za izgubo mišične mase ob hitrem hujšanju, možnost učinka jo-jo po koncu diete.

Dolgotrajno vztrajanje v restriktivnih fazah brez strokovnega nadzora ni priporočljivo.

Je dieta varna?

Po strokovnih ocenah dieta Human being ni škodljiva, če se izvaja premišljeno in časovno omejeno. Težave lahko nastanejo, če se stroge faze izvajajo predolgo ali brez upoštevanja individualnih potreb, zlasti pri ljudeh z pomanjkanjem vitaminov, hormonskimi motnjami, kroničnimi boleznimi.

Kaj je bolj zdrava alternativa?

Namesto hitrih diet strokovnjaki priporočajo dolgoročne spremembe življenjskega sloga, realne cilje, ki niso vezani zgolj na številke na tehtnici, strokovno vodeno, funkcionalno prehrano, ki se osredotoča na vzroke težav.

Bistvo zdravega hujšanja je preprosto: naučiti se jesti dobro - za vedno.

Dieta Human being ponuja zanimiv koncept, ki poudarja kakovost hrane in presnovo, vendar ni čudežna rešitev. Za trajne rezultate ostaja ključno dolgoročno ravnovesje med prehrano, gibanjem in življenjskim slogom - brez ekstremov in bližnjic.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
