Vse več najstnikov si želi mišičastega telesa, širših ramen, močnih rok in izklesanih trebušnih mišic. Svoje vzornike najdejo na družbenih omrežjih, kjer so mišičasta telesa, dvigovanje težkih uteži in hitre telesne preobrazbe postali nekaj povsem običajnega. Toda najstniško telo se še razvija in zanj ne veljajo povsem enaka pravila vadbe kot za odrasle.

Starši so praviloma veseli, ko njihov otrok pokaže zanimanje za šport. Obiskovanje fitnesa je lahko odlična alternativa preživljanju prostega časa pred zasloni, vendar se ob tem pojavljajo številna vprašanja. Ali lahko dvigovanje uteži poškoduje rastoče kosti? Lahko zavira telesno rast? Kolikokrat na teden naj najstnik trenira in kako težke uteži sme dvigovati?

Na zdravstvenem portalu KidsHealth je o tem pisala ameriška pediatrinja dr. Mary L. Gavin, strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju zdravja otrok in mladostnikov.

Ali dvigovanje uteži zavira rast najstnikov?

To je eden najbolj razširjenih mitov o vadbi za moč pri otrocih in mladostnikih. Pravilno načrtovana, starosti prilagojena in strokovno nadzorovana vadba za moč ne zavira telesne rasti in ne škoduje razvoju kosti. Nasprotno, lahko pripomore k večji kostni gostoti, močnejšim mišicam, boljši telesni drži, koordinaciji in manjšemu tveganju za športne poškodbe. Težava ni v utežeh, temveč v njihovi nepravilni uporabi. Prevelike obremenitve, slaba tehnika izvajanja vaj, nenadzorovani maksimalni dvigi in tekmovanje s prijatelji lahko povzročijo poškodbe mišic, sklepov, tetiv in rastnih plošč.

Za začetek vadbe za moč ni določene univerzalne starostne meje. Pomembneje je, da je otrok dovolj zrel, da razume navodila, jih upošteva in je sposoben nadzorovano izvajati posamezne gibe.

Zakaj je vadba za moč koristna tudi za najstnike?

Uravnotežena telesna dejavnost vključuje aerobno vadbo, vaje za gibljivost in vadbo za moč. Medtem ko hoja, tek, kolesarjenje in plavanje krepijo srce in pljuča, vadba za moč razvija mišice in izboljšuje sposobnost telesa za premagovanje različnih obremenitev. Za krepitev mišic ni nujno obiskovati fitnesa. Odlične rezultate je mogoče doseči tudi z vajami z lastno telesno težo, kot so sklece, počepi, izpadni koraki in deska, pa tudi z uporabo uporovnih elastik. Pred začetkom pubertete otroci pridobivajo moč predvsem zaradi učinkovitejšega delovanja živčnega sistema in boljše koordinacije mišic. Povečanje mišične mase je praviloma manj izrazito. Med puberteto se zaradi hormonskih sprememb poveča tudi sposobnost pridobivanja mišične mase, pri fantih je ta proces zaradi višje ravni testosterona običajno izrazitejši.

Redna vadba za moč lahko izboljša splošno telesno pripravljenost, okrepi kosti, izboljša ravnotežje in telesno držo, zmanjša tveganje za poškodbe pri drugih športih ter pozitivno vpliva na samozavest in duševno zdravje mladostnika.

Prva napaka je, da najstnik začne trenirati kot odrasel

Najstniki si pogosto želijo čim hitrejših rezultatov. Na spletu spremljajo odrasle fitnes vplivneže, posnemajo njihove treninge in uporabljajo vadbene programe, ki niso prilagojeni njihovi starosti, telesnemu razvoju in izkušnjam. Prav zato je pomembno, da prve korake v fitnesu naredijo pod vodstvom ustrezno usposobljenega trenerja, ki ima izkušnje z vadbo otrok in mladostnikov. Ni dovolj, da trener pozna vaje in zna razvijati mišično maso. Poznati mora tudi posebnosti razvijajočega se telesa in psihologijo najstnikov. Najstnik naj se najprej nauči pravilnega izvajanja vaj brez dodatne obremenitve. Šele ko obvlada tehniko, lahko začne uporabljati lažje uteži in postopoma povečuje obremenitev. Izbrana teža naj mu omogoča od osem do 15 nadzorovanih ponovitev brez izgube pravilne tehnike.

Pravilno izvajanje vaj, dihanje in nadzor gibanja so bistveno pomembnejši od kilogramov na utežeh. Znanje, ki ga mladostnik pridobi v tem obdobju, mu lahko koristi vse življenje.

Kolikokrat na teden naj najstnik obiskuje fitnes?

Za začetnika praviloma zadostujeta dva do trije treningi za moč na teden, ki trajajo od 20 do 30 minut. Med posameznimi treningi naj bo vsaj en dan premora, da imajo mišice in druga tkiva dovolj časa za regeneracijo. Vsaka vadba naj se začne s pet- do desetminutnim ogrevanjem. Začetniki naj prve tedne namenijo predvsem učenju tehnike in vajam z lastno telesno težo. Pozneje lahko vključijo proste uteži, vadbene naprave in uporovne elastike. Pri posamezni vaji lahko postopoma napredujejo do dveh ali treh serij z osmimi do 15 ponovitvami. Gibi naj bodo nadzorovani, brez sunkov, nepotrebnega napenjanja in zadrževanja diha. Vadba naj vključuje vse večje mišične skupine, ne le rok, prsnega koša in trebušnih mišic, ki so med najstniki pogosto najbolj priljubljene. Po koncu treninga naj sledi umirjanje telesa in po potrebi nežno raztezanje.

Svetovna zdravstvena organizacija otrokom in mladostnikom priporoča povprečno najmanj 60 minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti na dan. Fitnes zato ne sme nadomestiti teka, kolesarjenja, igre na prostem in drugih oblik gibanja.

Koliko kilogramov sme dvigniti najstnik?

Univerzalnega odgovora ni. Primerna obremenitev je odvisna od starosti, telesne razvitosti, izkušenj, vrste vaje in sposobnosti pravilnega izvajanja gibov. Najstnik naj uporablja uteži, ki jih lahko ves čas nadzoruje. Če mora pri dvigovanju spreminjati položaj telesa, si pomagati z zamahom, zadrževati dih ali izvajati sunkovite gibe, je obremenitev najverjetneje prevelika. Posebna previdnost je potrebna pri potisku uteži s prsi na klopi. Če mladostnik ne zmore dokončati ponovitve, lahko utež pade nanj. Zato sta pri takšnih vajah pomembna usposobljen nadzor in uporaba ustreznih varoval.

Nenadzorovani poskusi maksimalnih dvigov, dokazovanje pred vrstniki in tekmovanje v tem, kdo lahko dvigne več kilogramov, ne sodijo v vadbeni program najstnika začetnika.

Največja nevarnost se pogosto skriva zunaj fitnesa

Ena največjih težav sodobne fitnes kulture med mladostniki je želja po čim hitrejši telesni preobrazbi. Družbena omrežja ustvarjajo nerealna pričakovanja o tem, kako hitro je mogoče pridobiti mišično maso in kakšno naj bi bilo popolno moško ali žensko telo. Nekateri najstniki zato začnejo posegati po različnih prehranskih dopolnilih, poživilih pred treningom, anabolnih steroidih in drugih snoveh za povečanje mišične mase. Uporaba anabolnih steroidov je v obdobju odraščanja še posebej nevarna. Povzroči lahko hormonske motnje, prezgodnje zapiranje rastnih plošč, težave s plodnostjo, visok krvni tlak, poškodbe jeter, bolezni srca, izrazite akne in spremembe razpoloženja. Tudi energijske pijače in pripravki pred vadbo z visokimi odmerki kofeina niso primerni za mladostnike.

Starši naj bodo pozorni tudi na pretirano ukvarjanje z videzom, nenehno tehtanje, izpuščanje obrokov, obsesivno štetje kalorij in nezadovoljstvo z lastnim telesom. Vadba, ki naj bi izboljševala zdravje, lahko ob nezdravem odnosu do telesne podobe postane vir duševnih stisk.

Ali najstnik za rast mišic potrebuje beljakovinske praške?

Večina zdravih mladostnikov, ki se rekreativno ukvarjajo s športom, lahko vse potrebne beljakovine dobi z običajno, raznovrstno prehrano. Jajca, mleko, jogurt, skuta, meso, ribe in stročnice so kakovostni viri beljakovin. Za razvijajoče se telo pa so enako pomembni ogljikovi hidrati, zdrave maščobe, vitamini in minerali. Najstnik potrebuje dovolj energije ne le za vadbo, temveč tudi za rast in razvoj. Stroge diete za izgubo telesne maščobe, kakršne pogosto uporabljajo odrasli tekmovalci v bodibildingu, zanj niso primerne.

Pri pridobivanju moči in mišične mase ima pomembno vlogo tudi spanje. Najstniki, stari od 13 do 18 let, praviloma potrebujejo od osem do deset ur spanja na noč. Nobeno prehransko dopolnilo ne more nadomestiti kakovostnega počitka, uravnotežene prehrane in redne vadbe.

Kdaj mora najstnik prenehati dvigovati uteži?

Vadba za moč je za večino zdravih mladostnikov varna, vendar morajo biti pri otrocih z določenimi zdravstvenimi težavami, kot so nenadzorovan visok krvni tlak, nekatere bolezni srca ali slabo nadzorovana epilepsija, vadbeni programi usklajeni z zdravnikom. Če mladostnik med vadbo začuti nenadno ali ostro bolečino, omotico, bolečino v prsnem košu, nenavadno zadihanost ali boleče pokanje v sklepu, mora vadbo prekiniti. Bolečina ni dokaz kakovostnega treninga in je ne sme poskušati premagati z dodatnimi ponovitvami. Ob sumu na poškodbo je potreben zdravniški pregled, pred vrnitvijo k vadbi pa ustrezno okrevanje.

Šest pravil, ki bi jih moral poznati vsak najstnik v fitnesu

Pred vsako vadbo se ogrevaj od pet do deset minut.

Najprej obvladaj pravilno tehniko, šele nato povečuj težo uteži.

Treniraj dva- do trikrat na teden in poskrbi za dovolj počitka.

Izvajaj nadzorovane ponovitve in se izogibaj nenadzorovanim maksimalnim dvigom.

Vadi pod strokovnim nadzorom in ne tekmuj s prijatelji v dvigovanju uteži.

Poskrbi za dovolj hrane, tekočine in kakovostnega spanja.

Starši, ne prepovedujte fitnesa, ampak otroka pravilno usmerite

Želja najstnika po obiskovanju fitnesa je lahko začetek odlične življenjske navade. Starši naj je ne zavračajo zaradi zastarelih prepričanj, da dvigovanje uteži škoduje rasti otrok. Pomagajo naj mu poiskati primernega trenerja, ga naučijo potrpežljivosti in mu razložijo, zakaj zdravje ni odvisno od velikosti mišic.

Najpomembnejši cilj vadbe v najstniških letih ne bi smel biti videz, temveč razvoj zdravega, močnega in funkcionalnega telesa ter pozitivnega odnosa do gibanja.

Mišice bodo prišle sčasoma. Pravilne vadbene navade pa lahko ostanejo za vse življenje.