Največja napaka pri hujšanju? Strokovnjaki razkrivajo, katera dieta res deluje in katera lahko škodi

Vsako leto se tisoči ljudi znajdejo pred istim vprašanjem: katera dieta je najboljša za izgubo kilogramov in dolgoročno zdravje? Strokovne analize kažejo, da odgovor ni v modnih trendih, temveč v preprostih pravilih energijskega ravnovesja in vzdržnosti.

Če jeste slabo, se to prej ali slej pokaže tudi na telesu. A rešitev ni nujno v ekstremih.

Najprej resnica: brez kaloričnega primanjkljaja ni hujšanja

Ne glede na to, ali izberete občasno postenje, keto dieto, program Whole30 ali mediteransko dieto, velja osnovno pravilo: shujšali boste le, če boste zaužili manj kalorij, kot jih porabite.

Vsaka dieta lahko deluje, vendar samo, če ustvarja kalorični primanjkljaj. Brez tega ni dolgoročnih rezultatov.

Občasno postenje: jeste, ko je čas

Občasno postenje temelji na časovnem omejevanju prehranjevanja. Ne določa, kaj jesti, temveč kdaj jesti. Najpogostejši model je prehranjevanje v določenem časovnem oknu (npr. med 7. in 19. uro) ali močno zmanjšan vnos kalorij ob določenih dneh.

Prednost:

manj zapletenih pravil,

lažje dolgoročno vzdrževanje.

Slabost:

ni primerno za osebe z motnjami hranjenja,

še vedno zahteva nadzor nad količino zaužite hrane.

Sredozemska dieta: najbolj podprta z znanostjo

Sredozemska, mediteranska dieta velja za enega najbolj raziskanih prehranskih vzorcev na svetu. Temelji na:

zelenjavi in sadju,

polnozrnatih žitih,

stročnicah in oreščkih,

olivnem olju kot glavnem viru maščob,

zmernih količinah rib, perutnine in mlečnih izdelkov.

Ta način prehranjevanja dokazano zmanjšuje vnetja in podpira zdravje srca. Pomembno pa je vedeti: tudi zdrave maščobe vsebujejo veliko kalorij. Brez nadzora nad energijskim vnosom hujšanja ne bo.

Keto dieta: hitro hujšanje, a visoka cena?

Keto dieta močno omejuje ogljikove hidrate in povečuje vnos maščob ter beljakovin. Cilj je doseči stanje ketoze - presnovno stanje, v katerem telo za energijo uporablja maščobe namesto ogljikovih hidratov.

Možni učinki:

hitra začetna izguba teže,

zmanjšan apetit.

Pogoste težave:

utrujenost in glavoboli (keto gripa),

zaprtje zaradi pomanjkanja vlaknin,

potencialno neugoden vpliv na srčno-žilno zdravje.

Keto dieta lahko deluje, vendar je za mnoge težko vzdržna na dolgi rok.

Whole30: 30 dni brez »prepovedanih« živil

Program Whole30 je 30-dnevna eliminacijska dieta, namenjena preoblikovanju zdravja in prehranjevalnih navad z izločitvijo potencialno vnetnih živil, kot so sladkor, alkohol, žita, stročnice in mlečni izdelki. Osredotoča se na uživanje prave, nepredelane hrane, kot so meso, jajca, zelenjava in sadje, z namenom prepoznave vpliva hrane na telo.

Čeprav lahko kratkoročno zmanjša vnetja in telesno težo, gre za zelo restriktiven pristop. Izključevanje celotnih skupin živil brez medicinskega razloga ni nujno dolgoročno smiselno.

Najboljša dieta? Tista, ki se je držite

Strokovne smernice poudarjajo: pet porcij sadja in zelenjave dnevno, redni obroki, kombinacija beljakovin, kompleksnih ogljikovih hidratov in zdravih maščob, zmernost namesto ekstremov.

Največja napaka pri hujšanju je iskanje »čudežne« rešitve. Trajni rezultati prihajajo iz ravnotežja, doslednosti in realnih ciljev.

Ključ do uspeha: preprostost in vzdržnost

Ekstremne diete pogosto prinašajo hitre rezultate, vendar jih je težko vzdrževati. Ko se vrnemo k starim navadam, se vrnejo tudi kilogrami.

Če želite dolgoročno izgubiti težo in izboljšati zdravje:

izberite prehranski vzorec, ki vam ustreza,

zmanjšajte skupni energijski vnos,

ne demonizirajte posameznih živil,

razmišljajte dolgoročno.

Ker na koncu ne šteje dieta, temveč življenjski slog.