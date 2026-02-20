  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O DIETAH

Največja napaka pri hujšanju? Strokovnjaki razkrivajo, katera dieta res deluje in katera lahko škodi

Hujšanje, dieta, občasno postenje, keto dieta ali sredozemska prehrana?
Ker na koncu ne šteje dieta, temveč življenjski slog. FOTO: Getty Images
Ker na koncu ne šteje dieta, temveč življenjski slog. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 2. 2026 | 13:00
4:42
A+A-

Vsako leto se tisoči ljudi znajdejo pred istim vprašanjem: katera dieta je najboljša za izgubo kilogramov in dolgoročno zdravje? Strokovne analize kažejo, da odgovor ni v modnih trendih, temveč v preprostih pravilih energijskega ravnovesja in vzdržnosti.

Če jeste slabo, se to prej ali slej pokaže tudi na telesu. A rešitev ni nujno v ekstremih.

Najprej resnica: brez kaloričnega primanjkljaja ni hujšanja

Ne glede na to, ali izberete občasno postenje, keto dieto, program Whole30 ali mediteransko dieto, velja osnovno pravilo: shujšali boste le, če boste zaužili manj kalorij, kot jih porabite.

Vsaka dieta lahko deluje, vendar samo, če ustvarja kalorični primanjkljaj. Brez tega ni dolgoročnih rezultatov.

Občasno postenje: jeste, ko je čas

Občasno postenje temelji na časovnem omejevanju prehranjevanja. Ne določa, kaj jesti, temveč kdaj jesti. Najpogostejši model je prehranjevanje v določenem časovnem oknu (npr. med 7. in 19. uro) ali močno zmanjšan vnos kalorij ob določenih dneh.

Prednost:

  • manj zapletenih pravil,
  • lažje dolgoročno vzdrževanje.

Slabost:

  • ni primerno za osebe z motnjami hranjenja,
  • še vedno zahteva nadzor nad količino zaužite hrane.

Sredozemska dieta: najbolj podprta z znanostjo

Sredozemska, mediteranska dieta velja za enega najbolj raziskanih prehranskih vzorcev na svetu. Temelji na:

  • zelenjavi in sadju,
  • polnozrnatih žitih,
  • stročnicah in oreščkih,
  • olivnem olju kot glavnem viru maščob,
  • zmernih količinah rib, perutnine in mlečnih izdelkov.

Ta način prehranjevanja dokazano zmanjšuje vnetja in podpira zdravje srca. Pomembno pa je vedeti: tudi zdrave maščobe vsebujejo veliko kalorij. Brez nadzora nad energijskim vnosom hujšanja ne bo.

Keto dieta: hitro hujšanje, a visoka cena?

Keto dieta močno omejuje ogljikove hidrate in povečuje vnos maščob ter beljakovin. Cilj je doseči stanje ketoze - presnovno stanje, v katerem telo za energijo uporablja maščobe namesto ogljikovih hidratov.

Možni učinki:

  • hitra začetna izguba teže,
  • zmanjšan apetit.

Pogoste težave:

  • utrujenost in glavoboli (keto gripa),
  • zaprtje zaradi pomanjkanja vlaknin,
  • potencialno neugoden vpliv na srčno-žilno zdravje.

Keto dieta lahko deluje, vendar je za mnoge težko vzdržna na dolgi rok.

Whole30: 30 dni brez »prepovedanih« živil

Program Whole30 je 30-dnevna eliminacijska dieta, namenjena preoblikovanju zdravja in prehranjevalnih navad z izločitvijo potencialno vnetnih živil, kot so sladkor, alkohol, žita, stročnice in mlečni izdelki. Osredotoča se na uživanje prave, nepredelane hrane, kot so meso, jajca, zelenjava in sadje, z namenom prepoznave vpliva hrane na telo.

Čeprav lahko kratkoročno zmanjša vnetja in telesno težo, gre za zelo restriktiven pristop. Izključevanje celotnih skupin živil brez medicinskega razloga ni nujno dolgoročno smiselno.

Najboljša dieta? Tista, ki se je držite

Strokovne smernice poudarjajo: pet porcij sadja in zelenjave dnevno, redni obroki, kombinacija beljakovin, kompleksnih ogljikovih hidratov in zdravih maščob, zmernost namesto ekstremov.

Največja napaka pri hujšanju je iskanje »čudežne« rešitve. Trajni rezultati prihajajo iz ravnotežja, doslednosti in realnih ciljev.

Ključ do uspeha: preprostost in vzdržnost

Ekstremne diete pogosto prinašajo hitre rezultate, vendar jih je težko vzdrževati. Ko se vrnemo k starim navadam, se vrnejo tudi kilogrami.

Če želite dolgoročno izgubiti težo in izboljšati zdravje:

  • izberite prehranski vzorec, ki vam ustreza,
  • zmanjšajte skupni energijski vnos,
  • ne demonizirajte posameznih živil,
  • razmišljajte dolgoročno.

Ker na koncu ne šteje dieta, temveč življenjski slog.

Več iz teme

dietahujšanjezdravjezdrava dietazdrava prehranadebelostdieta športnika
ZADNJE NOVICE
14:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VPRAŠLJIV OBRED

Policisti prišli zaradi požarnega alarma, nato pa v kleti naleteli na grozljiv prizor: 56 mladih moških je stalo v kotu z zavezanimi očmi (FOTO in VIDEO)

Bili so do pasu goli, na vprašanja policistov pa se niso odzivali.
Kaja Grozina20. 2. 2026 | 14:03
13:56
Bulvar  |  Domači trači
ZANIMIVA IZBIRA

Ena izmed naših največjih Only Fans zvezdnic bo kandidirala za poslanko

Združena lista Zeleni Slovenije in SG Stranke generacij je uradno bogatejša za zelo posebno kandidatko. Gre za Ano Taks, bivšo Ano Pusovnik.
20. 2. 2026 | 13:56
13:44
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Rock'n'roll ne pozna slovesa: Če pesmi preživijo čas, pomeni, da so bile napisano dobro

Bijelo dugme jutri prihaja v Stožice z jubilejno turnejo Doživjeti stotu
20. 2. 2026 | 13:44
13:25
Bulvar  |  Domači trači
STRASTNI NAVIJAČI

Orlek v znamenju olimpijcev

Zasavska zasedba ostaja zvesta rekreaciji, navijaški strasti in energiji, ki jo prenaša tudi na koncertne odre.
Roman Turnšek20. 2. 2026 | 13:25
13:06
Novice  |  Slovenija
ZADRŽANI

Kakšen smisel ima predvolilno soočenje, če ni Janše?

Začel se je niz analiz pogovorov in televizijskih soočenj pred državnozborskimi volitvami 22. marca, ki jih bomo podrobneje spremljali v prihodnjih tednih. Po oceni Delovega analitika pa razprava brez prvakov opozicije ostaja preveč suhoparna, da bi imela poseben smisel.
20. 2. 2026 | 13:06
13:00
Bulvar  |  Suzy
OGORČEN

Olimpijske izkušnje Žana Koširja: od nespoštovanja do družinske topline (Suzy)

Če Slovenija nima denarja za šport, ne bom več tekmoval, pravi.
20. 2. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki