Največja napaka začetnikov pri pilatesu, ki povzroči bolečine in poškodbe

Pilates je odlična vadba za krepitev mišic, izboljšanje telesne drže in gibljivosti, vendar lahko napačen začetek prinese več škode kot koristi. Najpogostejša napaka je, da se začetniki prehitro lotijo zahtevnih vaj, namesto da bi najprej osvojili osnove.

Na spletu je mogoče najti številne posnetke pilatesa, na katerih so prikazane zahtevne vaje, ki zahtevajo veliko moči, stabilnosti trupa in natančnega nadzora gibanja. Takšni prikazi lahko hitro spodbudijo željo po posnemanju, vendar telo za pravilno izvedbo potrebuje ustrezno pripravo.

Največja napaka začetnikov je prehiter prehod k zahtevnejšim različicam vaj, še preden osvojijo njihove osnovne izvedbe. Posledice se lahko pokažejo v obliki napačnih gibalnih vzorcev, nepotrebne mišične napetosti in celo poškodb.

Ko telo še ni dovolj pripravljeno na določeno gibanje, si lahko pomaga z mišicami, ki pri vaji ne bi smele prevzeti glavne vloge. Tako se lahko pojavijo preobremenitve vratu, ramen in spodnjega dela hrbta. Če se nepravilni gibi ponavljajo, se lahko utrdijo slabe gibalne navade, poveča pa se tudi tveganje za bolečine in poškodbe.

Pri pilatesu zato ni pomembno, kako zahtevna je vaja videti, temveč kako pravilno in nadzorovano jo je mogoče izvesti. Osvojitev osnov ni izguba časa, ampak pogoj za varen napredek. Prehitevanje lahko dolgoročno napredovanje celo upočasni.

1. Pri pilatesu je kakovost pomembnejša od števila ponovitev

Pilates ni tekmovanje v tem, kdo bo v najkrajšem času opravil največ ponovitev. Bistvo vadbe je v počasnih, nadzorovanih gibih, pravilni telesni poravnavi in zavestnem vključevanju ustreznih mišic. Namesto hitenja je treba pozornost nameniti natančnosti izvedbe. Pravilno izvedena vaja z manjšim številom ponovitev je lahko učinkovitejša od številnih ponovitev, pri katerih telo izgublja nadzor nad gibanjem.

Začetniki naj se osredotočijo na mišice, ki jih želijo aktivirati, in na stabilnost trupa. Ni treba izbrati najtežje različice posamezne vaje, da bi dosegli dobre rezultate. Nasprotno, preprostejša različica omogoča, da se telo postopoma nauči pravilnega gibanja in se pripravi na večje obremenitve.

2. Pravilno dihanje je sestavni del vadbe

Pri pilatesu dihanje ni postranski element, temveč pomemben del vsake vaje. Usklajevanje diha z gibanjem pomaga izboljšati aktivacijo mišic trupa, nadzor nad telesom in zavedanje lastnega gibanja. Če se začetnik osredotoča samo na položaj telesa in izvedbo vaje, lahko hitro pozabi na dihanje. Zaradi tega postane gibanje manj tekoče, mišična napetost pa se lahko poveča. Pomembno je, da dihanje ostane enakomerno in zavestno tudi pri zahtevnejših vajah. Zadrževanje diha ni cilj vadbe. Ko se gibanje in dihanje uskladita, je lažje ohranjati stabilnost, pravilno telesno držo in nadzor nad posameznimi gibi.

3. Lažje različice vaj niso znak šibkosti

Pri pilatesu je mogoče večino vaj prilagoditi telesni pripravljenosti, gibljivosti in trenutnim sposobnostim posameznika. Lažje različice začetnikom omogočajo, da postopoma osvojijo pravilno tehniko, preden preidejo k zahtevnejšim izvedbam. Izbira lažje vaje ni znak šibkosti, temveč pomemben del varne in učinkovite vadbe. Prilagoditve pomagajo razvijati moč, izboljševati nadzor gibanja in zmanjševati tveganje za preobremenitve. Napredovanje naj bo postopno. Ko je mogoče osnovno različico izvesti pravilno, brez nepotrebne napetosti in z ustreznim nadzorom dihanja, je čas za razmislek o zahtevnejši izvedbi.

Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki okrevajo po poškodbi ali želijo s pilatesom doseči določen telesni cilj. V takšnih primerih je priporočljivo sodelovanje z usposobljenim inštruktorjem, ki lahko popravi telesno poravnavo, usmerja izvedbo gibov in prilagodi vaje posameznikovim sposobnostim.

Kako začeti s pilatesom in varno napredovati?

Začetniki lahko največ pridobijo, če se osredotočijo na tri temelje: pravilno izvedbo, usklajeno dihanje in postopno stopnjevanje zahtevnosti. Namesto posnemanja zahtevnih vaj s spletnih posnetkov je smiselno najprej osvojiti osnovne gibe ter razviti moč in stabilnost, ki sta potrebni za njihovo pravilno izvedbo.

Pilates prispeva k boljši telesni pripravljenosti, vendar so rezultati odvisni tudi od kakovosti vadbe. Pravilen začetek pomeni manj nepotrebne mišične napetosti, boljši nadzor nad telesom in varnejšo pot do zahtevnejših vaj.