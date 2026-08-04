Največje napake na SUP-u. Zaradi ene lahko hitro končate v vodi

Stoječe veslanje oziroma SUP je ena najbolj priljubljenih poletnih rekreacij, vendar začetniki pogosto naredijo nekaj napak, ki lahko pokvarijo prvo izkušnjo. Večino jih je mogoče preprečiti že pred prvim zavesljajem.

Na prvi pogled se zdi SUP preprost šport, potrebujete le desko, veslo in mirno vodno gladino. Toda prav zaradi navidezne enostavnosti marsikdo podceni pripravo, izbiro razmer ali tehniko veslanja. Posledica so hitra utrujenost, padci v vodo ali celo nevarne situacije.

Izberite mirno vodo

Najpogostejša napaka je neprimerna izbira razmer. Veliko začetnikov prvič stopi na desko v vetrovnem vremenu ali na razburkanem morju, ker pričakujejo bolj razburljivo doživetje.

Za prve metre na deski je veliko primernejša mirna voda, jezero, zaščiten zaliv ali reka z umirjenim tokom. Tako se lahko osredotočite na ravnotežje in pravilno tehniko, namesto da se borite z valovi in vetrom.

Veslajte s celim telesom

Pogosta napaka je tudi nepravilna uporaba vesla. Mnogi začetniki veslajo predvsem z rokami, kar hitro povzroči utrujenost in obremenjuje ramena. Pravilna tehnika vključuje celotno telo. Pri zavesljaju sodelujejo trup, ramenski obroč in noge, zato je gibanje učinkovitejše, manj naporno in prijaznejše do hrbta.

Pravilna drža pomeni boljše ravnotežje

Veliko začetnikov stoji preveč na zadnjem delu deske, kar otežuje ohranjanje ravnotežja. Stopala naj bodo približno na sredini deske, postavljena v širini ramen, kolena pa rahlo pokrčena. Telo naj ostane sproščeno. Prav pretirana napetost in toga drža sta med najpogostejšimi razlogi za izgubo ravnotežja.

Varnost ni nikoli odveč

Vrvica, ki povezuje gleženj z desko, ni le dodatek, ampak pomemben varnostni pripomoček. Če padete v vodo, prepreči, da bi veter ali tok odnesla desko daleč stran. Na večjih jezerih, rekah ali morju je priporočljiva tudi uporaba rešilnega jopiča oziroma plavalnega pripomočka, ki lahko v nepredvidenih razmerah bistveno poveča varnost.

Ne podcenjujte sonca

Na vodi sonce deluje močneje, kot se zdi. Veter in bližina vode ustvarita občutek hladu, zato marsikdo pozabi na zaščito pred UV-žarki. Med osnovno opremo sodijo krema z visokim zaščitnim faktorjem, pokrivalo, sončna očala s pritrdilno vrvico ter dovolj tekočine za preprečevanje dehidracije.

Začnite postopoma

Še ena pogosta napaka je predolga prva tura. Čeprav je SUP videti nezahteven, pri veslanju intenzivno delujejo tudi globoke stabilizacijske mišice trupa, ki jih marsikdo sicer redko uporablja. Za prvi izlet je povsem dovolj približno ena ura umirjenega veslanja. Tako se telo postopoma privadi na novo obliko gibanja, izkušnja pa ostane prijetna.

SUP ni tekmovanje v hitrosti, temveč šport, ki združuje rekreacijo, ravnotežje in sprostitev. Če izberete primerne razmere, osvojite osnovno tehniko in poskrbite za varnost, bo prvi stik z desko veliko prijetnejši in precej manj moker.