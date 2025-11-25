  • Delo d.o.o.
KAJ NAM GRE NA JETRA

Največji krivec za zamaščena jetra ni mastna hrana, ampak ena skrita sestavina, ki jo uživamo vsak dan

Zdravje jeter je neposredno povezano s tem, kaj zaužijemo vsak dan.
Velja jasno pravilo: zamaščena jetra nastanejo zaradi presežka sladkorja, ne zaradi uživanja maščob. FOTO: Getty Images
Velja jasno pravilo: zamaščena jetra nastanejo zaradi presežka sladkorja, ne zaradi uživanja maščob. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 11. 2025 | 06:48
0:16
A+A-

Zamaščena jetra so postala ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa, pri čemer večina ljudi krivca še vedno vidi v mastni prehrani. A strokovna pojasnila kažejo, da je takšno prepričanje napačno. »Nealkoholna« zamaščenost jeter nastane predvsem zaradi prekomernega vnosa sladkorjev in rafiniranih ogljikovih hidratov, ne pa zaradi uživanja maščob.

Jetra imajo osrednjo vlogo pri presnovi in razstrupljanju telesa. Ko njihovo delovanje oslabi, se to hitro pokaže na počutju, kakovosti kože, nohtov in splošnem zdravju.

Sladkor je največji sovražnik zdravih jeter

Strokovna priporočila opozarjajo, da je treba iz prehrane izločiti čim več rafiniranih ogljikovih hidratov in dodanih sladkorjev. Največ težav povzroča fruktoza, predvsem tista iz industrijsko predelanih izdelkov in glukozno-fruktoznega sirupa.

Tudi številni sokovi, ki so označeni kot »naravni«, vsebujejo visoke količine takšne fruktoze. Ta se v telesu ne razgradi kot glukoza, temveč se skoraj v celoti pretvori v maščobo, ki se začne nalagati v jetrih. Posledično se dvigne raven trigliceridov in holesterola.

Zato velja jasno pravilo: zamaščena jetra nastanejo zaradi presežka sladkorja, ne zaradi uživanja maščob.

Največ fruktoze, ki obremenjuje jetra, se nahaja v industrijsko predelanih živilih, kjer je dodana v obliki glukozno-fruktoznega sirupa, visokofruktoznega koruznega sirupa ali kot dodani sladkor.

Živila z največ »nevarne« fruktoze: Industrijski sokovi

  • 100 % naravni, zgoščeni, sadni nektarji
  • multivitaminski sokovi
  • hladno stisnjeni sokovi iz trgovin (z dodanim sladkorjem)

Sadne pijače in sladkane osvežilne pijače

  • ledeni čaji
  • limonade iz plastenk
  • športne pijače z dodanim sladkorjem
  • gazirane pijače (kola, oranžade, toniki)

Sladkarije

  • bonboni
  • žele bomboni
  • čokoladne tablice s polnili
  • sladki prelivi in omake ... rogljički, krofi, napolitanke, piškoti, torte in kolački iz trgovin, kečap, BBQ omake, solatni prelivi ...

Fruktoza iz celotnega sadja (npr. jabolka, jagode) ni problematična, ker vsebuje vlaknine, vitamine in zelo majhne količine fruktoze v primerjavi z industrijskimi izdelki.

Kakovostne maščobe so za jetra nujne

Čeprav maščobe pogosto dobijo slab sloves, so ključnega pomena za pravilno presnovo holesterola in splošno zdravje jeter. Kakovostne maščobe pomagajo ohranjati stabilno raven trigliceridov, hkrati pa omogočajo boljše razstrupljanje telesa.

Med priporočljivimi živili, ki podpirajo jetra, so:

  • domače maščobe (živalske maščobe, kakovostna domača svinjska, goveja mast, pridobljene na tradicionalen način ...)
  • oljčno olje in druga hladno stisnjena rastlinska olja,
  • jajca,
  • mastne ribe, kot sta losos in skuša.

Ta živila vsebujejo hranila, ki izboljšujejo presnovo maščob, preprečujejo njihovo nalaganje v jetrih in spodbujajo obnovo jetrnih celic.

image_alt
Koliko napora je še varno? Kaj se pri športnikih res dogaja s srcem

Prehrana, ki podpira naravno razstrupljanje jeter

Za zdravje jeter niso pomembne le dobre maščobe, temveč tudi:

  • dovolj tekočine, saj jetra najbolje delujejo v hidriranem telesu,
  • vlaknine, ki urejajo prebavo in pomagajo izločati toksine,
  • rastline in korenine, kot so kopriva, regrat in repinčev koren, ki tradicionalno veljajo za podporo jetrom.

Nasprotno pa industrijski sokovi in izdelki z dodano fruktozo ne morejo očistiti jeter – celo poslabšajo njihovo stanje.

Jetra potrebujejo manj sladkorja, ne manj maščob

Zdravje jeter je neposredno povezano s tem, kaj zaužijemo vsak dan. Zmanjšanje vnosa sladkorjev in rafiniranih ogljikovih hidratov ter vključitev kakovostnih maščob in rastlinskih živil je najučinkovitejši način za preprečevanje zamaščenih jeter.

S pravilno prehrano jetra ponovno zaživijo, telo se lažje razstruplja, počutje pa se občutno izboljša.

Kaj pa energijski geli in fruktoza, ki so tako priljubljeni med športniki: ali lahko škodujejo jetrom?

Energijski geli so med vzdržljivostnimi športniki izjemno priljubljeni, saj omogočajo hiter vnos energije med naporom. Večina teh izdelkov vsebuje kombinacijo glukoze in fruktoze, pogosto tudi v obliki glukozno-fruktoznega sirupa. To je razlog, da se pojavlja vprašanje, ali lahko takšna fruktoza škoduje jetrom.

image_alt
Kaj moramo rekreativci vedeti o srčnem utripu, preden začnemo z vadbo

Med intenzivnim treningom fruktoza iz gelov ne predstavlja tveganja, saj telo takrat ogljikove hidrate porablja za energijo. Jetra zaradi povečanih energijskih potreb ne pretvarjajo fruktoze v maščobo, ampak jo uporabijo kot gorivo. Zato energijski geli med vadbo niso problematični.

Težave lahko nastanejo, kadar se geli uporabljajo izven treningov, kot običajen prigrizek ali dodaten vir sladkorja v dnevu. V tem primeru se fruktoza ne porabi za energijo, temveč se lahko začne pretvarjati v maščobo, ki se kopiči v jetrih. To predstavlja dodaten dejavnik tveganja pri ljudeh, ki že imajo povišane trigliceride, inzulinsko rezistenco ali začetno zamaščenost jeter.

Ključno je torej, kdaj športnik zaužije energijski gel. Med vadbo ali tekmo je uporaba smiselna in varna. Izven napora pa lahko prekomerno uživanje gelov dodatno obremeni jetra, še posebej pri posameznikih z že oslabljenim presnovnim ravnovesjem.

Več iz teme

jetrazdravješportna prehranamaščobezamaščena jetra
