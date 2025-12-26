Napihnjen trebuh po prazničnem prenajedanju? Tako se ga znebite hitro - brez tablet

Preobilni obroki, sladice in alkohol lahko že po enem dnevu povzročijo napihnjenost, zgago in bolečine v trebuhu. A dobra novica je, da si lahko pomagate hitro in povsem naravno.

Božični in praznični dnevi so za marsikoga sinonim za obilje, ne le druženja in dobre volje, temveč tudi hrane. Težava pa nastane, ko telo temu tempu ne more slediti. Napihnjen trebuh, slabost, zgaga in občutek teže so pogosti spremljevalci praznikov.

Raziskave kažejo, da ljudje ob praznikih pogosto zaužijemo tudi trikrat več kalorij kot običajno, ob tem pa presežemo priporočene količine sladkorja, maščob in alkohola. Če k temu dodamo še neredne obroke, hitro prehranjevanje in stres, dobimo popoln recept za prebavne težave.

Zakaj pride do napihnjenosti?

Napihnjenost je v veliki meri povezana s prebavo in dogajanjem v črevesju. Ko zaužijemo več hrane, kot smo je vajeni, zlasti mastne, sladke in kombinirane z alkoholom, se prebavni sistem preobremeni. Hrana se počasneje razgrajuje, v črevesju nastaja več plinov, posledica pa so pritisk, bolečine in napet trebuh.

Praznična klasika, kot so obilni mesni obroki, kremne priloge, sladice, gazirane pijače in alkohol, dodatno upočasni prebavo ter poveča možnost zgage in refluksa.

Zakaj so prazniki še posebej problematični?

Težava ni le v količini hrane, temveč tudi v hitrosti prehranjevanja. Med druženjem pogosto jemo hitreje, več govorimo in slabše žvečimo, kar pomeni, da zaužijemo več zraka in dodatno obremenimo želodec. Poleg tega čez dan nenehno prigrizujemo, prebavila pa nimajo časa za počitek.

Kako se napihnjenosti znebiti hitro - brez zdravil

Če vas po prazničnem kosilu muči napihnjen trebuh, ni nujno, da takoj posežete po tabletah. Veliko lahko naredite sami.

1. Ne pretiravajte z alkoholom

Alkohol draži prebavila, upočasnjuje prebavo in spodbuja nastajanje plinov. Gazirane in sladke pijače težavo še poslabšajo. Najbolje je, da alkoholne pijače izmenjujete z vodo in se izogibate mehurčkom.

2. Pazite na »problematična« živila

Zelje, brstični ohrovt, čebula in zelo mastne jedi pogosto povzročajo napenjanje. Tudi sladice z veliko sladkorja ali umetnimi sladili lahko povečajo nastajanje plinov. Slana hrana pa zadržuje vodo v telesu, kar poveča občutek napihnjenosti.

Študije ocenjujejo, da na božični dan zaužijemo tudi do 6.000 kalorij, kar je trikrat več od priporočene dnevne količine 2.000 kalorij za moške in štirikrat več od priporočila 1.500 kalorij za ženske.

3. Ko ste siti - naredite premor

Če se prebavne težave že pojavijo, telesu ne pomagamo s tem, da jemo še več. Bolje je narediti nekajurni premor in pustiti, da prebava opravi svoje delo. Namesto velike porcije raje poskusite manjše količine več različnih jedi.

4. Pijte dovolj tekočine

Topla voda in zeliščni čaji (komarček, meta, ingver) pomirjajo prebavila in pomagajo pri sproščanju plinov. Ingver je že stoletja znan kot naravna pomoč pri prebavnih težavah, metin čaj pa sprošča mišice prebavil in blaži krče.

5. Gibanje dela čudeže

Kratek sprehod po obroku, že 10 do 15 minut, lahko bistveno pospeši prebavo in zmanjša napihnjenost. Pomagajo tudi preproste raztezne vaje, na primer poteg kolen k prsim, ter globoko, umirjeno dihanje.

Poslušajte svoje telo

Prazniki niso čas odrekanja, temveč zmernosti. Če boste jedli počasneje, bolje žvečili, pili dovolj tekočine in si vzeli čas za gibanje, bo tudi praznična miza prijaznejša do vašega trebuha.

Napihnjenost po praznikih ni neizogibna, z nekaj preprostimi koraki jo lahko hitro omilite in v praznikih uživate brez bolečin.