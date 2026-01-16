  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O RDEČI PESI

Naravna pomoč pri zniževanju krvnega tlaka. Kdaj je najboljši čas za pitje soka rdeče pese?

Sok rdeče pese je v zadnjih letih vse pogosteje omenjen kot naravna podpora pri uravnavanju krvnega tlaka.
Okusa se je treba navaditi. FOTO: Getty Images
Okusa se je treba navaditi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 1. 2026 | 15:00
3:08
A+A-

Raziskave kažejo, da lahko njegov učinek nastopi presenetljivo hitro, že v 30 do 60 minutah po zaužitju, in traja večji del dneva. Prav zato je čas pitja ključnega pomena, če želimo izkoristiti njegove potencialne koristi.

Najboljši čas: zjutraj ali zgodaj popoldne

Učinki soka rdeče pese na znižanje krvnega tlaka lahko trajajo od 10 do 24 ur. Pitje kozarca zjutraj ali zgodaj popoldne je zato najbolj smiselno, saj lahko pomaga ohranjati stabilen krvni tlak skozi ves dan.

Nekatere študije kažejo, da je učinek izrazitejši pri osebah z višjim začetnim krvnim tlakom, medtem ko so spremembe pri ljudeh z že nizkim ali normalnim tlakom lahko manj opazne. Pomembno je tudi poudariti, da rezultati raziskav niso vedno enotni.

Sok rdeče pese po telesni aktivnosti

Pitje soka rdeče pese pred telesno vadbo lahko pozitivno vpliva tudi na krvni tlak po končani aktivnosti. Opazili so znižanje zgornjega (sistoličnega) krvnega tlaka v obdobju okrevanja ter boljše delovanje krvnih žil, kar izboljšuje pretok krvi.

Čeprav so bile nekatere raziskave opravljene na manjših skupinah, rezultati nakazujejo, da lahko sok rdeče pese pri določenih posameznikih predstavlja dodatno podporo ob gibanju in vadbi.

Pozor pri jemanju zdravil za krvni tlak

Redno uživanje soka rdeče pese lahko okrepi učinek zdravil za zniževanje krvnega tlaka. Pri nekaterih ljudeh lahko to povzroči prenizek krvni tlak, kar se lahko kaže z vrtoglavico, slabostjo ali zmedenostjo.

Zato je še posebej pomembno, da se pred rednim pitjem soka rdeče pese posvetujete z zdravnikom, predvsem če jemljete več zdravil ali imate že urejeno terapijo.

Kako hitro začne delovati sok rdeče pese?

Učinek se razlikuje od posameznika do posameznika. Največji padec krvnega tlaka je bil v raziskavah zaznan približno 2 do 3 ure po zaužitju. Pri nekaterih ljudeh se manjši učinek pojavi že v prvih 30 do 60 minutah, vendar lahko kasneje čez dan oslabi.

Zakaj sok rdeče pese znižuje krvni tlak?

Rdeča pesa je bogata z naravnimi nitrati, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid. Ta snov pomaga sproščati in širiti krvne žile, kar izboljša pretok krvi in zmanjša pritisk na žilne stene. Ob rednem uživanju lahko to prispeva k dolgoročnemu zdravju srca in ožilja.

Praktični nasveti za varno uporabo

Če razmišljate o pitju soka rdeče pese za uravnavanje krvnega tlaka, upoštevajte naslednje korake: pred začetkom se posvetujte z zdravnikom, zlasti če jemljete zdravila, začnite z manjšimi količinami in jih uživajte ob približno istem času dneva, redno spremljajte krvni tlak doma, bodite pozorni na morebitne simptome, kot so omotica ali slabost, o opaženih spremembah obvestite zdravstvenega strokovnjaka.

Več iz teme

krvni tlakzdravjevisok pritiskhipertenzijakrvni pritiskzdravje srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
16:29
Bulvar  |  Domači trači
OKROGLA OBLETNICA

Tako glamurozno je znana Slovenka praznovala 40. rojstni dan

Posebno presenečenje ji je pripravil mož, ob okroglem jubileju pa so ji čestitali številni prijatelji in znanci.
16. 1. 2026 | 16:29
16:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Ko nas stisne v prsih ali križu: kdaj gre v resnici za energijski zastoj

Ko prva čakra ni v ravnovesju, nas preplavita nemir in tesnoba. Ko se zapre srce, se umaknemo, otrpnemo ali eksplodiramo v jezi in žalosti.
16. 1. 2026 | 16:10
15:52
Novice  |  Slovenija
SANACIJA PO HUDI NESREČI

Dobra novica, odsek na štajerski avtocesti bo po hudi nesreči saniran do sobote

Trenutno promet v obe smeri še vedno poteka po enem prometnem pasu na vsaki strani, zaradi česar prihaja do približno 20-minutnih zamud.
16. 1. 2026 | 15:52
15:35
Novice  |  Svet
INTERESI NA SKRAJNEM SEVERU

Rusija posvarila pred neupoštevanjem njenih interesov, tako pa gleda na Grenlandijo

Rusija je kot dolgoletna prevladujoča sila na območju Arktike večkrat posvarila pred neupoštevanjem njenih interesov na skrajnem severu.
16. 1. 2026 | 15:35
15:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NOTRANJE RAVNOVESJE

Je alkohol res dobro razkužilo za telo?

Vpogled v zapletene procese prebavnega sistema in vloga mikrobiološkega ravnovesja pri vsakdanjem počutju.
Aleksander Brudar16. 1. 2026 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O RDEČI PESI

Naravna pomoč pri zniževanju krvnega tlaka. Kdaj je najboljši čas za pitje soka rdeče pese?

Sok rdeče pese je v zadnjih letih vse pogosteje omenjen kot naravna podpora pri uravnavanju krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin16. 1. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki