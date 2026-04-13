  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI TO POMAGA

Ne marate telovadbe? Majhne spremembe, ki lahko bistveno izboljšajo zdravje

Glavno sporočilo raziskave je jasno: ni treba, da popolnoma spremenite življenjski slog ali preživite ure v telovadnici.
Raziskovalci svetujejo, da poiščete priložnosti za povečanje intenzivnosti gibanja v vsakdanjih opravilih. FOTO: Getty Images
Raziskovalci svetujejo, da poiščete priložnosti za povečanje intenzivnosti gibanja v vsakdanjih opravilih. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 4. 2026 | 07:56
A+A-

Majhne spremembe v vsakdanji rutini lahko vodijo do daljšega in bolj kakovostnega življenja, tudi brez intenzivne vadbe.

Najnovejše raziskave kažejo, da lahko že več spanja in večji vnos zelenjave zmanjšata tveganje za prezgodnjo smrt za vsaj 10 odstotkov.

Ugotovitve kažejo, da osredotočanje na kombinacijo manjših sprememb na več področjih vedenja predstavlja učinkovitejšo in dolgoročno bolj vzdržno strategijo za izboljšanje zdravja kot pa velike spremembe na enem samem področju.

Dolgoročna raziskava na več kot 59.000 ljudeh

Raziskovalci so analizirali podatke britanske biobanke (U.K. Biobank), ki je več kot osem let spremljala več kot 59.000 udeležencev.

Pri več kot 24.000 sodelujočih so ugotovili, da so se odrasli sicer gibali bolj namensko, vendar niso izvajali klasične vadbe, poroča The Washington Post.

Udeleženci so sedem dni nosili sledilne naprave in poročali o prehranskih navadah. Raziskovalci so s pomočjo strojnega učenja analizirali podatke o spanju in telesni aktivnosti, zbrane z nosljivimi napravami, ter jih primerjali z bolnišničnimi evidencami in podatki o smrtnosti.

Prehrana in gibanje: ključna dejavnika dolgoživosti

Kakovost prehrane so ocenjevali glede na vnos:

  • zelenjave
  • sadja
  • rib
  • mlečnih izdelkov
  • polnozrnatih žit
  • rastlinskih olj
  • rafiniranih žit
  • predelanega in nepredelanega mesa
  • sladkanih pijač

Rezultati so pokazali, da že lahkoten sprehod nekoliko zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni in smrt v primerjavi z ljudmi, ki so skoraj povsem neaktivni. Za opaznejše koristi pa so morali posamezniki opraviti več kot dve uri lahke aktivnosti dnevno.

Že 24 minut zmernega gibanja lahko prepolovi tveganje

Raziskava razkriva še pomembnejši podatek: že približno 24 minut zmerne telesne aktivnosti na dan lahko zmanjša tveganje za razvoj ali smrt zaradi srčno-žilnih bolezni za kar 50 odstotkov.

Še bolj izraziti so učinki intenzivne aktivnosti. Približno pet minut zelo intenzivnega gibanja dnevno je bilo povezano s skoraj 40-odstotnim zmanjšanjem tveganja za smrt zaradi srčnih težav.

Kako vključiti več gibanja v vsakdan?

Raziskovalci svetujejo, da poiščete priložnosti za povečanje intenzivnosti gibanja v vsakdanjih opravilih:

  • izberite stopnice namesto dvigala
  • hodite hitreje ali vključite pospešeno hojo
  • vrtnarite z večjo intenzivnostjo

Možnosti za nekoliko več napora je veliko, že pri dejavnostih, ki jih tako ali tako opravljate vsak dan.

Ključ do boljšega zdravja: majhni koraki, veliki učinki

Glavno sporočilo raziskave je jasno: ni treba, da popolnoma spremenite življenjski slog ali preživite ure v telovadnici. Že majhne, a dosledne spremembe, več spanja, boljša prehrana in nekaj dodatnega gibanja, lahko pomembno vplivajo na vaše zdravje in dolgoživost.

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki