Ljubitelji zdravega načina življenja so pogosto glasni, včasih pa lahko tudi zmotni. Strokovnjaki opozarjajo, da se začetniki in celo izkušeni rekreativci pogosto ujamejo v iste pasti. Na spletu se pojavlja ogromno nasvetov, a številni med njimi vam lahko prej škodijo, kot koristijo.

V nadaljevanju predstavljamo devet najpogostejših napak, na katere opozarjajo poznavalci zdravega življenjskega sloga.

1. Siljenje v hrano, ki vam ni všeč

Zdrav življenjski slog ni kratkotrajna dieta, temveč sprememba navad. Če vam določena zdrava živila ne ustrezajo, jih ne jejte na silo. Namesto ajde lahko izberete riž, namesto paradižnika papriko. Pomembno je, da najdete zdrave alternative, ki vam resnično teknejo, drugače boste slej ko prej obupali.

2. Pitje prevelikih količin vode

Priporočilo »vsaj dveh litrov na dan« ne velja za vsakogar. Telesne potrebe po tekočini so zelo individualne. Prekomerno pitje vode lahko poruši elektrolitsko ravnovesje in celo škoduje ledvicam. Koliko tekočine res potrebujete, lahko ugotovite le v posvetu s strokovnjakom.

3. Izbira živil zgolj po številu kalorij

Nizko kalorična živila niso nujno zdrava. Telo potrebuje kakovostne maščobe, vlaknine, vitamine in minerale. Pri izbiri hrane preverite celotno sestavo in ne le kalorij na embalaži.

4. Zanemarjanje stresa

Zdrava prehrana ne pomaga, če ste pod stalnim stresom. Dolgotrajna napetost vodi v nespečnost, prebavne težave in povišano telesno težo. Najdite tehnike sproščanja, kot je joga, meditacija ali sprehod v naravi.

5. Pretirano jemanje multivitaminov

Multivitamini niso rešitev za vse. Telo redko potrebuje celoten nabor vitaminov hkrati. Najprimerneje je, da vam strokovnjak predlaga le tiste dodatke, ki jih res primanjkuje. Ostalo je najbolje nadomeščati s kakovostno hrano.

6. Prepričanje, da »brez znoja ni rezultatov«

Hude bolečine v mišicah niso znak dobrega treninga, temveč pogosto opozorilo na poškodbo ali pretiravanje. Telo potrebuje ogrevanje, postopnost in regeneracijo. Poslušajte svoje signale.

7. Nikoli ne dovolite izjem

Še tako stroga dieta lahko občasno dopušča majhno razvajanje. Če si nikoli ne privoščite ničesar, boste pod stresom in tvegate prenajedanje. Majhen košček čokolade ne bo uničil vašega napredka.

8. Zamenjava vitkosti za zdravje

Nizka telesna teža ne pomeni nujno zdravja. Pretirano hujšanje in restriktivne diete lahko vodijo v hormonska neravnovesja, izgubo energije in psihične težave. Ključ je ravnovesje, ne ekstremi.

9. Premalo spanca

Če zaradi treningov začnete žrtvovati spanec, delate veliko napako. Spanje je nujno za okrevanje, hormonsko ravnovesje in dobro počutje. Pomanjkanje spanja vodi v utrujenost, slabši napredek in večjo možnost poškodb.