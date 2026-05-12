Ne pecite več klobas na ponvi: ta način priprave poskrbi, da bodo bolj sočne in okusne

Skoraj vsak, ki je že pripravljal klobase, pozna težavo: včasih so popolnoma sočne in mehke, drugič pa suhe, trde in brez pravega okusa. To je še posebej neprijetno, ko si želimo bogatega, aromatičnega grižljaja, na koncu pa dobimo suho in brezizrazno klobaso.

Čeprav je priprava na ponvi najhitrejša metoda, pogosto zahteva veliko pozornosti, hitro se lahko zgodi, da se klobase preveč zapečejo ali celo počijo. Veliko bolj enakomeren in zanesljiv rezultat pa daje pečenje v pečici.

Zakaj je pečenje v pečici boljša izbira?

Počasno pečenje v pečici zagotavlja:

bolj sočen in poln okus,

enakomerno pečenje od znotraj in zunaj,

manj možnosti, da klobasa poči,

lepo zapečeno, hrustljavo površino.

Med počasnim segrevanjem se maščoba enakomerno razporedi, začimbe pa se bolje razvijejo, zato je okus izrazitejši in bolj uravnotežen.

Ključni trik pred peko

Za najboljši rezultat klobase pred peko pustite približno 30 minut na sobni temperaturi. Tako se bodo enakomerno spekle in ne bodo počile.

Po peki jih pustite nekaj minut počivati. S tem se sokovi enakomerno razporedijo po mesu, kar poskrbi za bolj sočno teksturo.

Kako speči klobase v pečici?

Pečico segrejte na 200 °C (ali 180 °C pri ventilatorski peki).

Klobase lahko rahlo premažete z malo olja, da dobijo lepšo barvo, vendar to ni nujno, saj imajo običajno dovolj lastne maščobe.

Nato jih položite na pekač, obložen s papirjem za peko, in pazite, da med njimi ostane nekaj prostora.

Pecite jih 15–20 minut, med peko pa jih enkrat ali dvakrat obrnite, da se enakomerno zapečejo.

Kako veste, da so klobase pečene?

Najbolj zanesljivo je preverjanje temperature – v notranjosti naj dosežejo približno 75 °C.

Če termometra nimate, prerežite najdebelejši del:

meso ne sme biti več rožnato,

sokovi morajo biti bistri.

Po peki jih pustite počivati nekaj minut, preden jih postrežete.

Ali je takšna priprava primerna za kranjsko klobaso?

Da, tak način priprave je primeren tudi za kranjsko klobaso, ki je ena najbolj prepoznavnih slovenskih jedi. Tradicionalno se sicer najpogosteje kuha, nato pa po želji na hitro zapeče.

Pečenje v pečici pa omogoča nekoliko drugačen rezultat:

bolj izrazit okus,

rahlo hrustljavo zunanjost,

in zelo sočno notranjost.

Zaradi vsebnosti naravne maščobe se kranjska klobasa med počasnim pečenjem lepo zapeče, hkrati pa ostane mehka in polna okusa.

Si športni rekreativci lahko občasno privoščijo klobase?

Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da so klobase lahko del uravnotežene prehrane tudi pri športno aktivnih ljudeh – seveda v zmernih količinah.

Klobase vsebujejo beljakovine, ki so pomembne za regeneracijo mišic po telesni aktivnosti. Res pa je, da imajo tudi več maščob in soli, zato niso primerne za vsakodnevno uživanje.

Če jih občasno vključimo v prehrano in jih kombiniramo z zelenjavo, polnozrnatimi prilogami ter redno telesno aktivnostjo, ne predstavljajo težave.

Ključ je vedno enak: ne posamezno živilo, ampak celoten prehranski vzorec.