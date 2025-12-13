  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI KRIV SAMO MRAZ

Ne spreglejte hladnih rok in stopal! Zdravniki opozarjajo na nevarno stanje, ki je lahko znak resne motnje

Hladne roke in stopala niso vedno nedolžna težava.
Raynaudov fenomen nastane, ko se krvne žile v prstih rok ali nog ob izpostavljenosti mrazu ali stresu nenadoma močno zožijo.  FOTO: Getty Images
Raynaudov fenomen nastane, ko se krvne žile v prstih rok ali nog ob izpostavljenosti mrazu ali stresu nenadoma močno zožijo.  FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 12. 2025 | 06:54
3:28
A+A-

Zima prinaša mraz, z njim pa tudi neprijeten občutek ledenih rok in stopal. Večina ljudi to pripisuje nizkim temperaturam, a strokovnjaki opozarjajo: če se težave pojavljajo pogosto in so izrazite, je lahko v ozadju Raynaudov fenomen- motnja prekrvavitve, ki je nikakor ne gre jemati zlahka.

Kaj je Raynaudov fenomen?

Raynaudov fenomen nastane, ko se krvne žile v prstih rok ali nog ob izpostavljenosti mrazu ali stresu nenadoma močno zožijo. Posledica je slabši pretok krvi, zato koža značilno spreminja barvo: najprej pobledi, nato pomodri, po ponovnem ogrevanju pa postane rdeča. Spremljajo ga lahko mravljinčenje, bolečina ali celo otrplost.

Zakaj je pomembno pravočasno ukrepati?

Čeprav se Raynaudov fenomen lahko pojavi tudi pri sicer zdravih ljudeh, je v nekaterih primerih povezan z avtoimunskimi boleznimi, kot sta lupus ali sklerodermija. Nezdravljeno stanje lahko privede do poškodb tkiva, zato je ključno spremljati, kako pogosto in kako močno se simptomi pojavljajo.

Kdo je bolj ogrožen?

Strokovnjaki opozarjajo, da se Raynaudov fenomen pogosteje pojavlja pri:

  • ljudeh, ki živijo v hladnem podnebju,
  • ženskah (obolevajo pogosteje kot moški),
  • kadilcih,
  • osebah z družinsko anamnezo avtoimunskih bolezni.

Lupus in sklerodermija sta avtoimunski bolezni, pri katerih imunski sistem po pomoti napade lastna tkiva.

Lupus
Gre za kronično bolezen, pri kateri imunski sistem povzroča vnetja v različnih delih telesa - najpogosteje v koži, sklepih, ledvicah, srcu ali pljučih. Značilni so utrujenost, bolečine v sklepih, kožni izpuščaji in občasna poslabšanja bolezni.

Sklerodermija
To je redkejša avtoimunska bolezen, pri kateri pride do zadebelitve in otrditve kože ter vezivnega tkiva. V hujših oblikah lahko prizadene tudi notranje organe, kot so pljuča, srce ali prebavila, ter povzroča motnje v prekrvavitvi, pogosto tudi Raynaudov fenomen.

Obe bolezni zahtevata strokovno obravnavo in dolgoročno spremljanje.

Kako se lahko zaščitite?

Preprečevanje in omilitev težav sta pogosto mogoča z enostavnimi ukrepi:

  • nosite tople rokavice in nogavice - čebulni način oblačenja: umetnost, plastenje oblačil je ključno,
  • izogibajte se nenadnim temperaturnim spremembam - prostor ogrejte še pred odhodom od doma,
  • opustite kajenje, saj nikotin dodatno zožuje krvne žile,
  • zmanjšajte stres - pomagajo tehnike sproščanja,
  • poskrbite za prehrano, bogato z omega-3 maščobnimi kislinami, ki podpirajo zdravje žil.

Kdaj k zdravniku?

Če opazite pogoste napade, močne bolečine, rane na prstih ali dolgotrajne spremembe barve kože, je nujno poiskati zdravniško pomoč. V določenih primerih zdravniki predpišejo zdravila, ki pomagajo razširiti krvne žile in izboljšati prekrvavitev.

Hladne roke in stopala niso vedno nedolžna težava. Pravočasno prepoznavanje znakov lahko pomeni pomemben korak k boljšemu zdravju, tudi pozimi.

Več iz teme

zdravjebolezenhladne rokemrzla stopala
ZADNJE NOVICE
08:06
Novice  |  Svet
KANADČANOM NI VŠEČ

Že drugič zlorabili dobrega želvaka Frančka

Priljubljenega Frančka so ZDA uporabile v oglasu za deportacije. Kanadski imetnik pravic bo naredil vse, da animirani lik zaščiti.
13. 12. 2025 | 08:06
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNA MIZA

Skrivnost britanskega kuharskega mojstra: preprost trik za najbolj hrustljav božični krompir

Njegov božični pečeni krompir odtehta vsak korak priprave.
13. 12. 2025 | 08:00
07:42
Lifestyle  |  Stil
NEVARNOST

Improviziran grelnik je lahko nevaren, odsvetujejo ga celo gasilci

Svečka pod glinenim lončkom naj bi že v nekaj minutah ogrela sobo. A gasilci opozarjajo, da lahko to početje močno poveča požarno tveganje.
13. 12. 2025 | 07:42
07:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INDUSTRIJSKA HALA

V Zagorju izbruhnil velik požar, prebivalce sredi noči prebudil alarm: Zaprite okna, ne približujte se! (FOTO)

Gasilci so se vso noč borili z ognjenimi zublji.
13. 12. 2025 | 07:37
07:10
Premium
Novice  |  Slovenija
OB PRODAJI SE NE PLAČA DOHODNINA

Slovenci kupili na tone zlata, zmanjkuje celo sefov

Tržna vrednost zlata skokovito narašča.
Tomica Šuljić13. 12. 2025 | 07:10
06:54
Lifestyle  |  Polet
NI KRIV SAMO MRAZ

Ne spreglejte hladnih rok in stopal! Zdravniki opozarjajo na nevarno stanje, ki je lahko znak resne motnje

Hladne roke in stopala niso vedno nedolžna težava.
Miroslav Cvjetičanin13. 12. 2025 | 06:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki