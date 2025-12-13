Ne spreglejte hladnih rok in stopal! Zdravniki opozarjajo na nevarno stanje, ki je lahko znak resne motnje

Zima prinaša mraz, z njim pa tudi neprijeten občutek ledenih rok in stopal. Večina ljudi to pripisuje nizkim temperaturam, a strokovnjaki opozarjajo: če se težave pojavljajo pogosto in so izrazite, je lahko v ozadju Raynaudov fenomen- motnja prekrvavitve, ki je nikakor ne gre jemati zlahka.

Kaj je Raynaudov fenomen?

Raynaudov fenomen nastane, ko se krvne žile v prstih rok ali nog ob izpostavljenosti mrazu ali stresu nenadoma močno zožijo. Posledica je slabši pretok krvi, zato koža značilno spreminja barvo: najprej pobledi, nato pomodri, po ponovnem ogrevanju pa postane rdeča. Spremljajo ga lahko mravljinčenje, bolečina ali celo otrplost.

Zakaj je pomembno pravočasno ukrepati?

Čeprav se Raynaudov fenomen lahko pojavi tudi pri sicer zdravih ljudeh, je v nekaterih primerih povezan z avtoimunskimi boleznimi, kot sta lupus ali sklerodermija. Nezdravljeno stanje lahko privede do poškodb tkiva, zato je ključno spremljati, kako pogosto in kako močno se simptomi pojavljajo.

Kdo je bolj ogrožen?

Strokovnjaki opozarjajo, da se Raynaudov fenomen pogosteje pojavlja pri:

ljudeh, ki živijo v hladnem podnebju,

ženskah (obolevajo pogosteje kot moški),

kadilcih,

osebah z družinsko anamnezo avtoimunskih bolezni.

Lupus in sklerodermija sta avtoimunski bolezni, pri katerih imunski sistem po pomoti napade lastna tkiva. Lupus

Gre za kronično bolezen, pri kateri imunski sistem povzroča vnetja v različnih delih telesa - najpogosteje v koži, sklepih, ledvicah, srcu ali pljučih. Značilni so utrujenost, bolečine v sklepih, kožni izpuščaji in občasna poslabšanja bolezni. Sklerodermija

To je redkejša avtoimunska bolezen, pri kateri pride do zadebelitve in otrditve kože ter vezivnega tkiva. V hujših oblikah lahko prizadene tudi notranje organe, kot so pljuča, srce ali prebavila, ter povzroča motnje v prekrvavitvi, pogosto tudi Raynaudov fenomen. Obe bolezni zahtevata strokovno obravnavo in dolgoročno spremljanje.

Kako se lahko zaščitite?

Preprečevanje in omilitev težav sta pogosto mogoča z enostavnimi ukrepi:

nosite tople rokavice in nogavice - čebulni način oblačenja: umetnost, plastenje oblačil je ključno,

izogibajte se nenadnim temperaturnim spremembam - prostor ogrejte še pred odhodom od doma,

opustite kajenje, saj nikotin dodatno zožuje krvne žile,

zmanjšajte stres - pomagajo tehnike sproščanja,

poskrbite za prehrano, bogato z omega-3 maščobnimi kislinami, ki podpirajo zdravje žil.

Kdaj k zdravniku?

Če opazite pogoste napade, močne bolečine, rane na prstih ali dolgotrajne spremembe barve kože, je nujno poiskati zdravniško pomoč. V določenih primerih zdravniki predpišejo zdravila, ki pomagajo razširiti krvne žile in izboljšati prekrvavitev.

Hladne roke in stopala niso vedno nedolžna težava. Pravočasno prepoznavanje znakov lahko pomeni pomemben korak k boljšemu zdravju, tudi pozimi.