Nenavaden znak demence! Opozorilni simptom se lahko pokaže tudi na rokah

Demenca je ena najpogostejših bolezni starosti, njeni prvi znaki pa so pogosto neopazni ali napačno pripisani običajnemu staranju.

Poleg znanih simptomov, kot so izguba spomina, zmedenost in težave pri pogovoru, strokovnjaki opozarjajo tudi na manj znane spremembe v vedenju, nekatere se lahko pokažejo celo na rokah.

Med možnimi opozorilnimi znaki je stalno mencanje oziroma zvijanje rok, ki lahko kaže na notranji nemir. Takšno vedenje se pogosteje pojavlja v poznejših fazah demence, ko oseba potrebuje več podpore in pomoči v vsakdanjem življenju.

Nemir se pokaže v gibanju rok

Pri napredovali demenci se lahko pojavijo spremembe v vedenju, ki niso značilne za človekovo običajno ravnanje. Med njimi je tudi stalno premikanje rok, mencanje prstov ali vlečenje oblačil.

Osebe z demenco lahko pogosto mencajo ali zvijajo roke, se nemirno premikajo ali hodijo gor in dol, vlečejo oblačila ali nenehno nekaj popravljajo, nemirno premikajo prste ali se dotikajo predmetov. Takšno vedenje je lahko posledica nemira ali notranje napetosti, ki jo oseba težko izrazi z besedami.

Zakaj se pojavi takšno vedenje

Nemir in ponavljajoče se gibanje rok imata lahko več vzrokov. Pogosto gre za znak, da ima oseba z demenco neko nezadovoljeno potrebo ali nelagodje.

Možni razlogi:

bolečino ali telesno nelagodje,

potrebo po uporabi stranišča,

pomanjkanje gibanja ali telesne aktivnosti,

preveč hrupa ali preveč dražljajev v okolju,

dolgočasje ali pomanjkanje mentalne stimulacije.

V nekaterih primerih je takšno vedenje povezano tudi z navadami iz preteklosti, na primer z delom ali dejavnostmi, ki so zahtevale veliko gibanja.

Kaj lahko pomaga pri zmanjšanju nemira

Pri obvladovanju nemira je pomembno, da se najprej poskuša razumeti, kaj sproži takšno vedenje. Pogosto lahko že majhne spremembe bistveno izboljšajo počutje.

Koristni ukrepi so lahko spodbujanje lahkotne telesne aktivnosti ali sprehodov, vključevanje v hobije in dejavnosti iz preteklosti, uporaba tako imenovane spominske škatle s predmeti iz preteklosti (fotografije, nakit, spominki), nežne sprostitvene dejavnosti, kot so masaža rok, poslušanje najljubše glasbe ali dotikanje mehkih materialov.

Takšne dejavnosti omogočajo, da oseba uporablja roke in hkrati dobi občutek varnosti in znanosti.

Drugi vedenjski znaki demence

Poleg nemira se lahko pri demenci pojavijo tudi druge spremembe vedenja:

razdražljivost ali agresija,

stiska in vznemirjenost,

halucinacije ali blodnje,

ponavljanje istih vprašanj ali dejanj,

večja zmedenost in nemir v poznih popoldanskih ali večernih urah.

Ta pojav je znan kot »sindrom zahajajočega sonca«, ko se zmedenost proti večeru poveča.

Na kaj morajo biti pozorni svojci

Pri skrbi za osebo z demenco je pomembno preveriti, ali so zadovoljene osnovne potrebe.

Strokovnjaki priporočajo, da svojci preverijo:

ali so očala in slušni aparati čisti ter pravilno nastavljeni,

ali zdravila ustrezajo zdravstvenemu stanju,

ali oseba morda trpi zaradi bolečin ali bolezni,

ali je okolje mirno, prijetno in ne preveč hrupno,

ali ima oseba dovolj aktivnosti in mentalne stimulacije.

Prav tako je pomembno poskrbeti za osnovno udobje, da oseba ni lačna, žejna, premražena ali pregreta.

Najpogostejši simptomi demence

Med najpogostejše znake demence sodijo izguba spomina, težave s koncentracijo, zmedenost pri vsakodnevnih opravilih (na primer pri plačevanju ali nakupovanju), težave pri sledenju pogovoru ali iskanju pravih besed, zmedenost glede časa in kraja, spremembe razpoloženja.

Če pri sebi ali pri bližnji osebi opazite več takšnih znakov, je priporočljivo posvetovanje z zdravnikom, saj zgodnje prepoznavanje bolezni omogoča boljšo podporo in načrtovanje oskrbe.