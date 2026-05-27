Nepravilna drža pri merjenju tlaka pomeni napačen rezultat. Zaradi te napake lahko dobite tablete

Znanstveniki iz medicinske ustanove Johns Hopkins Medicine so v strokovni reviji JAMA Internal Medicine objavili raziskavo, v kateri so analizirali, kako različni položaji roke vplivajo na rezultate meritev krvnega tlaka.

V praksi se krvni tlak pri številnih bolnikih pogosto meri tako, da je roka med meritvijo naslonjena v naročju ali pa sploh ni ustrezno podprta.

Raziskovalci pa poudarjajo, da mora biti za najbolj zanesljiv in natančen rezultat roka podprta na mizi in nameščena v višini srca. V raziskavo je bilo vključenih 133 odraslih oseb, starih med 18 in 80 let, poroča portal SciTechDaily.

Rezultati so pokazali opazna odstopanja

Raziskovalci so primerjali tri različne položaje roke med merjenjem krvnega tlaka. Ko so udeleženci držali roko v naročju, se je sistolični krvni tlak v povprečju zvišal za skoraj 4 mmHg.

Ko je roka prosto visela ob telesu, so bile izmerjene vrednosti še višje, v povprečju za približno 6,5 mmHg. Po navedbah raziskovalcev lahko že takšna odstopanja vplivajo na to, ali je oseba razvrščena kot hipertenzivna ali ne.

Pogoste napake pri domačem merjenju

Študija opozarja tudi, da so številne meritve krvnega tlaka na domu lahko nenatančne. Pogosta napaka je, da ljudje med merjenjem sedijo na kavču, imajo nepravilno držo ali roke ne podprejo pravilno, kar lahko bistveno vpliva na rezultat.

Raziskovalci zato poudarjajo pomen pravilne izvedbe meritve: oseba naj sedi vzravnano, stopala naj bodo plosko na tleh, roka pa mora biti podprta na mizi v višini srca.

Tudi na videz majhna napaka pri položaju roke lahko vodi do previsokih izmerjenih vrednosti in posledično do napačne diagnoze.