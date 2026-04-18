Nereden odhod na spanje lahko resno ogrozi srce, so prepričani kardiologi

Čeprav se mnogim zdi povsem neproblematično, da en dan zaspijo pozno ponoči in naslednji dan zgodaj zvečer, kardiologi poudarjajo, da je prav nerednost spanja ena najpogosteje spregledanih nevarnosti za srčno-žilni sistem.

Raziskave kažejo, da ni ključna le količina spanja, temveč predvsem njegova doslednost. Telo se namreč zanaša na stabilen ritem, ki uravnava številne ključne procese, med njimi krvni tlak, hormonsko ravnovesje in regeneracijo.

Kako neredno spanje obremenjuje srce

Ko se čas odhoda v posteljo stalno spreminja, telo ne more vzpostaviti stabilnega ritma. To pomeni, da se procesi, ki bi se morali ponoči umiriti, pogosto ne odvijejo pravilno. Posledično ostaja raven stresnih hormonov povišana, krvni tlak se ne zniža dovolj, poleg tega pa se v telesu povečujejo vnetni procesi. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno stanje dolgoročno povečuje obremenitev srca in ožilja, tudi pri ljudeh, ki sicer spijo dovolj ur.

Notranja ura telesa in njena občutljivost

Človeško telo deluje v skladu z notranjim 24-urnim biološkim ritmom, ki usklajuje delovanje organov, spanje, budnost in izločanje hormonov. Ta sistem je izjemno občutljiv in se hitro poruši, če se spalne navade pogosto spreminjajo ali če je izpostavljen zunanjim motnjam, kot so pozno nočno gledanje zaslonov ali neredni urniki spanja med tednom in vikendom.

Ko se ta ritem poruši, telo ostane v stanju povečane pripravljenosti, kar pomeni večjo obremenitev za srce in ožilje. Strokovnjaki opozarjajo, da imajo posamezniki z najbolj nerednim spanjem bistveno večje tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Krvni tlak ponoči ostaja previsok

Pri zdravem spalnem ritmu se krvni tlak ponoči naravno zniža, kar omogoča počitek in regeneracijo. Pri nerednem spanju pa se ta proces pogosto ne zgodi pravilno. Krvni tlak ostaja višji, kar sčasoma obremenjuje arterije in povečuje tveganje za bolezni srca.

Vpliv na prehrano, presnovo in telesno težo

Neredno spanje ne vpliva le na srce, temveč tudi na presnovo in prehranske navade. Utrujenost pogosto vodi v večji vnos sladke in kalorične hrane, hkrati pa se zmanjša motivacija za gibanje. Telo slabše uravnava občutek lakote in sitosti, kar lahko vodi v postopno pridobivanje telesne teže.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na pojav, znan kot socialni jet lag, pri katerem se spalni ritem med delavniki in vikendi močno razlikuje. Ta pojav je povezan z večjim tveganjem za debelost in sladkorno bolezen, kar dodatno obremenjuje srčno-žilni sistem.

Kronično vnetje kot tihi dejavnik tveganja

Dolgotrajno neredno spanje spodbuja kronično vnetje v telesu, ki je eden ključnih dejavnikov pri razvoju ateroskleroze, bolezni, pri kateri se v arterijah kopičijo maščobne obloge. To postopoma zožuje žile in povečuje tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Zanimivo je, da tveganje ni povezano le s pomanjkanjem spanja, temveč tudi s prekomernim spanjem, saj oboje poruši naravno hormonsko in presnovno ravnovesje v telesu.

Kako zaščititi srce z rednim spanjem

Strokovnjaki poudarjajo, da je stabilen spalni ritem ena najpreprostejših in hkrati najučinkovitejših oblik zaščite srca. Najpomembnejše je, da posameznik vsak dan hodi spat in vstaja ob približno isti uri, tudi ob koncu tedna.

Priporočljivo je, da se večerni obroki zaužijejo nekaj ur pred spanjem, prav tako pa se je treba izogibati kofeinu v poznih popoldanskih in večernih urah. Alkohol lahko sprva povzroči zaspanost, vendar bistveno poslabša kakovost spanja in povečuje obremenitev srca.

Pomembno vlogo ima tudi okolje za spanje, ki naj bo mirno, temno in nekoliko hladnejše. Elektronske naprave je priporočljivo izključiti vsaj pol ure pred spanjem, saj modra svetloba zavira naravno izločanje hormona melatonina, ki uravnava spanec.

Ključna ugotovitev strokovnjakov

Kardiologi poudarjajo, da srce ne reagira le na to, koliko spimo, temveč predvsem na to, kako redno spimo. Tudi majhne vsakodnevne razlike v urniku lahko sčasoma povzročijo pomembne spremembe v delovanju srca in ožilja.

Dosleden spalni ritem zato ni le navada, temveč ena ključnih naložb v dolgoročno zdravje srca.