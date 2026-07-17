Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Stojimo v jutranji konici in živčno pogledujemo na uro; če ne ujamemo tega zelenega semaforja, bomo zamudili v službo. Tudi popoldne ni nič drugače, imamo obveznosti, otroke, živali, ki potrebujejo našo pozornost, med vsem tem pa nas čaka še kuhanje zdravega kosila, saj si seveda želimo le najboljše zase in za svojo družino, hkrati pa bi bilo priročno, da bi del obroka lahko shranili še za naslednji dan.

Za take dni obstaja odgovor – Sparova Hitroteka, kjer najdete že pripravljene obroke SPAR-TO-GO!

Pomembno je, da se prehranjujemo zdravo. Zaužiti je treba dovolj beljakovin, vitaminov, zelenjave in sadja, včasih pa je nujno, da si privoščimo tudi kakšen kos tortice.

Za to, da zajamemo vse hranilne snovi, nam ni treba več ur stati pri štedilniku. Res je, da je ob nedeljah, ko imamo dovolj časa za počasno pripravo kosila, lahko to pravi užitek. Za tiste dni, ko to ni mogoče, pa ni nič narobe, če posežemo po vnaprej pripravljenih obrokih, če so kakovostno pripravljeni in sestavljeni z mislijo na uravnoteženo prehrano.

Ni res, da so zdrava prehrana in obroki z visoko vsebnostjo beljakovin namenjeni samo športnikom in rekreativcem. Beljakovine za pravilno delovanje telesa potrebuje prav vsak od nas, saj imajo pomembno vlogo pri ohranjanju mišične mase in prispevajo k občutku sitosti po obroku.

FOTO: Spar Slovenija

Visoko beljakovinski že pripravljeni obroki – moč za s sabo

Andrej Pavličević, osebni trener, ki ga morda poznate iz spletnih vsebin, je za Spar pripravil visoko beljakovinske recepte. Tudi na poti in ko se vam mudi, bodo dobra izbira, da se nasitite in imate dovolj energije za vse, kar vam lahko prinese dan.

Ker se je Andrej sam spopadal s čezmerno telesno težo, ki jo je s trdim delom in močno voljo odpravil, ve, kaj je pri prehrani res pomembno. Poudarja vlogo beljakovin za uravnoteženo telo, recepte pa je pripravil z mislijo na vse, ki želijo praktičen in beljakovinsko bogat obrok.

Visoko beljakovinske, hranilno bogate in vnaprej pripravljene obroke lahko najdete v trgovinah Spar in Interspar, izbirate pa lahko med naslednjimi obroki SPAR TO-GO, narejenimi po Andrejevih receptih: Champ sendvič, Champ surf&turf solata, Hot Champ skleda, Champ proteinska sladica

Obroki SPAR TO-GO pa niso bili ustvarjeni le zaradi priročnosti, spodbujati želijo uravnoteženo prehranjevanje, zato lahko jeste hitro, dobro in zdravo.

FOTO: Spar Slovenija

Tudi že pripravljen obrok lahko vsebuje kakovostne sestavine

Kakovosten obrok ni nujno zamuden. Visoko beljakovinski obroki, ki jih je v sodelovanju z Andrejem Pavličevićem pripravil Spar, vsebujejo okusne in kakovostne sestavine.

CHAMP sendvič tuna je pripravljen s tuno, kremnim sirnim namazom, trdo kuhanim jajcem, kislimi kumaricami, koruzo, svežo solato, gorčico, limoninim sokom in baziliko, vse skupaj pa je zavito v čabati. Ta sendvič vsebuje kar 43 g beljakovin, primeren pa je za vse, ki potrebujejo dodatno energijo. CHAMP Surf & Turf solato sestavljajo piščančji trakci, kozice, avokado, koruza, sir, češnjev paradižnik, česnov preliv in limonin sok. Ta solata ima 43,7 g beljakovin na porcijo. HOT CHAMP skleda vsebuje piščančje trakce, riž, kumare, avokado, svežo papriko, korenje, koruzo, pekočo majonezo in limeto ter prispeva 48,6 g beljakovin. Za povrhu pa lahko izberete še CHAMP proteinsko sladico, v kateri so skyr, jagode, zdrobljeni piškoti in sirotkine beljakovine, posladkali pa se boste premišljeno, saj tudi sladica vsebuje 28 g beljakovin.

Ste se že prepričali, da so ti obroki res dobra izbira?

Obroki SPAR-TO-GO, pripravljeni v sodelovanju s trenerjem fitnesa Andrejem Pavličevićem, so beljakovinsko bogati, pripravljeni za takojšnje uživanje, ko se vam mudi ali preprosto nimate časa za zamudno kuho, sveže pripravljeni in primerni za vse tipe ljudi – od športnikov do nekoga, ki ima le hiter tempo življenja.

Najdete jih v vseh poslovalnicah Interspar in v izbranih trgovinah Spar, zato so vam na vsakem koraku pri roki. So hitra, okusna in zdrava rešitev za malico ali kosilo, zaradi katerih ni potrebna slaba vest.

Več o obrokih SPAR TO-GO si lahko preberete tukaj.

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