Ni pomembno, koliko spijete, temveč kdaj! Kako preprečiti mačka

Veseli december prinaša zabave, druženja in kozarček (ali dva) več kot običajno. A jutro po večeru se pogosto konča z glavobolom, slabostjo, utrujenostjo, žejo in neprijetnim občutkom tesnobe - skratka z mačkom. Dobra novica? Maček ni neizogiben. Strokovnjaki poudarjajo, da ni ključno, koliko alkohola popijemo, temveč kako in kdaj ga pijemo.

Zakaj sploh pride do mačka?

Alkohol in njegovi presnovni produkti so za telo strupeni. Povzročajo vnetne procese, delujejo kot diuretik, kar vodi v dehidracijo in porušeno ravnovesje elektrolitov, hkrati pa znižujejo raven krvnega sladkorja. Prav kombinacija teh dejavnikov je razlog, da se po pretiravanju počutimo slabo.

Počasno pitje pomeni manj težav

Ena največjih napak je hitro pitje. Ključni dejavnik za pojav mačka ni skupna količina alkohola, temveč najvišja raven alkohola v krvi večer prej. Hitro zaporedno pitje povzroči izrazitejše simptome kot enaka količina alkohola, razporejena skozi več ur.

Nasvet je preprost: upočasnite tempo, pijte vmes vodo in ne tekmujte sami s seboj. Razredčevanje alkohola z vodo je eden najučinkovitejših načinov za zmanjšanje posledic.

Spanje je najboljše »zdravilo«

Čeprav se pogosto omenja vitamine, prehranska dopolnila in razne hitre rešitve, dokazi zanje niso prepričljivi. Spanje pa ostaja daleč najboljša pomoč. Alkohol moti kakovost spanca in preprečuje globok, obnovitveni spanec. Če si lahko naslednji dan privoščite popoldanski počitek ali krajši spanec, bo okrevanje hitrejše.

Hidracija že pred spanjem

Pomemben trik je pitje vode, še preden greste spat. Kozarec ali dva vode, še bolje z dodatkom elektrolitov, pomagata preprečiti dehidracijo, ki je glavni vzrok slabega počutja naslednje jutro. Sol in minerali pomagajo telesu ohraniti tekočinsko ravnovesje in stabilen krvni tlak.

Ne ostanite v postelji ves dan

Čeprav se zdi mikavno, strokovnjaki svetujejo nasprotno: vstanite, oprhajte se, oblecite in se čim prej lotite dneva. Svetloba, gibanje in občutek rutine pomagajo telesu in tudi glavi. Psihološki del mačka je namreč prav tako pomemben kot fizični.

Pravi zajtrk dela čudeže

Dober zajtrk je eden najboljših načinov za okrevanje. Jajca na polnozrnatem ali kislem kruhu, zelenjava (na primer špinača) in kozarec sadnega soka so odlična kombinacija. Beljakovine pomagajo pri sitosti, jajca vsebujejo aminokisline, ki sodelujejo pri razgradnji strupenih presnovkov alkohola, kompleksni ogljikovi hidrati pa stabilizirajo krvni sladkor.

Dodatek sadnega soka poskrbi za hiter vir energije in kalij, ki pomaga pri uravnavanju tekočin v telesu.

Alkohol zmerno - ali pa sploh ne

Eden največjih virov skritih kalorij in težav so sladke alkoholne pijače in likerji. V veselem decembru je pametno ostati pri zmernih količinah in se izogibati pitju pozno v noč. Kozarec ali dva ob obroku je bistveno manj obremenjujoče za telo kot večurno popivanje.

Zmernost je najboljša preventiva

Najbolj zanesljiv način, da se mačku izognete, je seveda ne piti alkohola. A če se odločite drugače, velja zlato pravilo: pijte počasi, vmes vodo, jejte kakovostno hrano, poskrbite za spanec in naslednji dan ne obupajte nad sabo. Veseli december je lahko prijeten tudi brez boleče glave.