Nikoli ni prepozno! Nova raziskava razkriva, kako z vadbo upočasnimo staranje

Znano je, da je gibanje koristno za zdravje. Redna telesna aktivnost krepi mišice in kosti, izboljšuje delovanje možganov ter pozitivno vpliva na splošno počutje. Nova obsežna raziskava pa zdaj razkriva še nekaj več, kako telesna pripravljenost vpliva na hitrost staranja in kdaj se ta proces v resnici začne.

Skoraj pol stoletja trajajoča raziskava je spremljala več kot 400 ljudi od mladosti do zgodnjih 60. let starosti in analizirala spremembe mišične moči, vzdržljivosti in telesne zmogljivosti čez čas. Rezultati kažejo, da se telesno staranje začne že okoli 35. leta, vendar se lahko njegov potek bistveno upočasni z redno telesno aktivnostjo.

Kdaj telo doseže vrhunec telesne zmogljivosti

Raziskava je spremljala aerobno zmogljivost, mišično vzdržljivost, eksplozivno moč in uspešnost pri vajah za moč, kot so potiski s prsi in skoki v višino. Ugotovljeno je bilo, da večina ljudi doseže vrhunec telesnih sposobnosti pred 36. letom starosti. Po 40. letu pa se pri obeh spolih začne postopno zmanjševanje telesne zmogljivosti.

Kljub temu rezultati niso pesimistični. Posamezniki, ki so bili telesno dejavni že v mladosti ali pa so vadbo začeli kasneje v odrasli dobi, so dosegali boljše rezultate kot neaktivni vrstniki.

Vadba v odraslosti še vedno prinaša rezultate

Raziskava potrjuje, da telesna dejavnost v odraslem obdobju vodi do merljivih izboljšav telesne zmogljivosti, tudi v poznejših desetletjih življenja. Odrasli, ki so se odločili za aktiven življenjski slog, so izboljšali rezultate telesnih testov za približno 5 do 10 odstotkov.

Uporabljene vaje so posnemale vsakodnevne gibe, kot so hoja, vstajanje in hoja po stopnicah. Skok v višino, denimo, zahteva moč nog in dobro ravnotežje, ki s staranjem pogosto pešata. Čeprav se izboljšanje v razponu nekaj odstotkov morda zdi majhno, pomeni pomembno razliko pri ohranjanju samostojnosti, stabilnosti in moči v vsakdanjem življenju.

Zakaj vadba zmanjšuje znake staranja

Redna telesna aktivnost lahko pomaga preprečevati številne značilne znake staranja, kot so izguba mišične mase, slabše ravnotežje in zmanjšana moč. Čeprav vadba staranja ne more povsem zaustaviti, lahko znatno upočasni upad telesnih sposobnosti in izboljša kakovost življenja.

Raziskava se nadaljuje, udeleženci pa bodo znova testirani v poznih 60. letih starosti. V prihodnje bodo analizirane tudi povezave med telesno zmogljivostjo, življenjskim slogom, zdravjem in biološkimi dejavniki staranja.

Vadba po 35. letu ni ovira, ampak prednost

Za mnoge ljudi starost ni omejitev, temveč celo prednost. Številni posamezniki po 35. letu postanejo močnejši, telesno bolj vzdržljivi in psihično stabilnejši kot v mlajših letih. Pogosto se lažje lotijo novih oblik gibanja, kot so tek, vadba z utežmi ali funkcionalni treningi.

Razlogi za to so boljše razumevanje lastnega telesa, bolj uravnotežen življenjski slog ter več pozornosti, namenjene prehrani, regeneraciji, hormonskemu ravnovesju in kakovostnemu spancu. Vse to prispeva k temu, da je mogoče tudi v srednjih letih in pozneje ohranjati visoko raven telesne in duševne moči.

Sporočilo raziskave je jasno

Staranje je neizogiben proces, vendar njegova hitrost ni v celoti določena vnaprej. Redna telesna aktivnost ostaja eden najmočnejših dejavnikov za ohranjanje telesne zmogljivosti, ravnotežja in vitalnosti. Ne glede na to, kdaj se začne, gibanje vedno prinaša koristi in za prvi korak nikoli ni prepozno.