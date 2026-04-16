Nikoli ni prepozno za vadbo: tudi po 90. letu lahko okrepite telo in izboljšate življenje

Zgodbe aktivnih starejših vse pogosteje dokazujejo, da za začetek vadbe ni nikoli prepozno. Tudi posamezniki, ki se s telesno aktivnostjo srečajo šele po 90. letu, lahko z rednim gibanjem bistveno izboljšajo svojo moč, gibljivost in splošno počutje.

Primeri iz prakse kažejo, da lahko tudi v zelo pozni starosti posamezniki brez večjih težav izvajajo vaje za moč, kot so treningi na napravah za noge ali trup. Redna vadba, tudi če poteka le dvakrat tedensko, lahko že v nekaj mesecih prinese opazne rezultate.

Začetek zaradi slabše moči, napredek z vztrajnostjo

Mnogi starejši se za vadbo odločijo zaradi občutka šibkosti, težav z nogami ali zmanjšane stabilnosti. Začetki so pogosto zahtevni, vendar strokovnjaki poudarjajo, da se telo tudi v poznih letih odziva na obremenitve.

Z rednim treningom se postopoma izboljšata mišična moč in ravnotežje, kar pomembno zmanjša tveganje za padce in poškodbe. Prav to je eden ključnih razlogov, zakaj je vadba v starosti tako pomembna.

Zakaj je gibanje po 70. letu ključno

Ohranjanje mišične mase in moči je bistveno za samostojnost v starosti. Ko noge izgubijo moč, se lahko začne spirala upadanja telesnih sposobnosti, ki vodi v manjšo mobilnost in večjo odvisnost od pomoči drugih.

Po priporočilih Svetovna zdravstvena organizacija bi morali odrasli tedensko opraviti vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti ali 75 minut intenzivne vadbe. Poleg tega je priporočena tudi vadba za moč vsaj dvakrat na teden.

V praksi te smernice dosega le manjši delež starejših, še posebej med tistimi, starejšimi od 80 let.

Vadba naj bo prilagojena posamezniku

Strokovnjaki opozarjajo, da univerzalni programi vadbe niso primerni za vse. Današnji starejši so pogosto v boljši formi kot generacije pred njimi, razlike med posamezniki pa so lahko zelo velike.

Ključni elementi vadbe v zrelih letih so:

krepitev mišic,

vzdržljivost,

gibljivost,

ravnotežje in koordinacija.

Pomembno je tudi, da se vadba izvaja pravilno, z ustreznim ogrevanjem in raztezanjem ter da so obremenitve prilagojene posameznikovim sposobnostim.

Več kot le telesna korist

Redna telesna aktivnost prinaša tudi pomembne psihološke koristi. Starejši pogosto poročajo o večji samozavesti, boljšem razpoloženju in večjem zadovoljstvu z življenjem.

Vadba spodbuja samostojnost, izboljšuje socialne stike in prispeva k večji kakovosti vsakdana.

Sporočilo je jasno: začnite danes

Primeri iz prakse potrjujejo, da se telo lahko okrepi tudi v zelo pozni starosti. Ključna sta vztrajnost in postopnost, rezultati pa pogosto presežejo pričakovanja.

Ne glede na leta velja preprosto pravilo: najboljši čas za začetek vadbe je danes.