Hoja v hribe velja za eno najbolj zdravih oblik rekreacije. Krepi srce, izboljšuje vzdržljivost, pomaga pri uravnavanju telesne teže in blagodejno vpliva na počutje.

Toda obstaja tudi druga plat planinarjenja, o kateri se premalo govori. Če imate prekomerno telesno težo, ste začetnik ali že dolgo niste bili telesno dejavni, je lahko že polurni vzpon na »hišni« hrib za srce precejšen napor, spust pa huda obremenitev za kolena, kolke, gležnje in hrbtenico. Hribi so zdravi, vendar ne za vsako telo in ne v vsakem tempu.

Predstavljajte si človeka, ki ima deset ali petnajst kilogramov preveč, večino tedna presedi, ob koncu tedna pa se odloči, da bo šel na dvourni pohod na priljubljen gorski vrh. V lepem vremenu z dobro voljo in željo po gibanju se odpravi navkreber. Prvih dvajset minut gre še zlahka, (vraga gre zlahka! Že prvih dvajset minut smo mokri, prešvicani, zadihani in z maksimalnim srčnim utripom), nato se začnejo pospešeno dihanje, razbijanje srca in potenje. Korak postaja krajši, postanki pogostejši, noge vse težje.

Morda se mu zdi, da je to povsem običajno in da mora samo stisniti zobe. Toda telo mu sporoča nekaj pomembnega: obremenitev je velika. Še več, ko bo dosegel vrh in se začel spuščati, ga čaka drugačen, a prav tako zahteven del poti.

Hoja v hribe je odlična telesna dejavnost, vendar ni samodejno primerna za vsakogar. Še posebno previdni morajo biti ljudje s prekomerno telesno težo, slabo telesno pripravljenostjo in tisti, ki imajo težave s srcem, krvnim tlakom ali sklepi.

Med vzponom srce dela precej intenzivneje

Hoja po ravnem in hoja navkreber nista primerljivi obremenitvi. Ko se vzpenjamo, morajo mišice nog premagovati gravitacijo, zato potrebujejo več energije in kisika. Srce mora prečrpati več krvi, srčni utrip se poveča, dihanje postane hitrejše. Strmina, dolžina vzpona, nadmorska višina in hitrost hoje dodatno povečujejo obremenitev. Pri zahtevnejšem vzponu lahko srčni utrip doseže območje intenzivnega treninga, čeprav se človeku zdi, da samo hodi.

Za dobro treniranega pohodnika to morda ne pomeni posebnega problema. Drugače je pri človeku, ki ima prekomerno telesno težo, je telesno neaktiven ali ima neprepoznane oziroma slabo urejene srčno-žilne težave. Njegovo srce se mora prilagajati precej večjim zahtevam, kot jih je vajeno v vsakdanjem življenju. Če se na pot odpravi prehitro, brez postopnega ogrevanja in brez ustrezne telesne priprave, lahko hitro preseže intenzivnost, ki jo njegovo telo še dobro prenaša.

Pomembno je razumeti, da višji srčni utrip med vzponom sam po sebi še ne pomeni nevarnosti. Pomeni pa, da je treba obremenitev prilagoditi telesni pripravljenosti. Še posebno pozornost zahtevajo ljudje z visokim krvnim tlakom, koronarno boleznijo, motnjami srčnega ritma in drugimi srčno-žilnimi obolenji. Velika nevarnost je to, da je srce pod hudo obremenitvijo dlje časa, kot je to zdravo!

Če se med vzponom pojavijo bolečina ali pritisk v prsih, nenavadna zadihanost, omotica, občutek omedlevice ali izrazito razbijanje srca, je treba hojo takoj prekiniti. Ob hudih ali nenadnih simptomih je potrebna nujna medicinska pomoč. Ampak, takšnega stanja si malokdo prizna. Kaj šele, da bi prekinil s hojo na primer ali poklical prvo pomoč.

Prekomerna telesna teža pomeni več dela za mišice in srce

Pri hoji navkreber moramo dvigovati celotno telesno maso. Vsak dodatni kilogram pomeni nekoliko več dela za mišice, ki premikajo telo proti vrhu. Če ima pohodnik deset kilogramov preveč, mora med vzponom premikati deset kilogramov dodatne telesne mase. Pri dolgotrajni hoji in številnih višinskih metrih se ta obremenitev pozna. Večja telesna masa praviloma pomeni tudi večje energijske potrebe pri gibanju. Srce mora zagotoviti ustrezno oskrbo mišic s kisikom, mišice nog pa morajo opraviti več dela.

Toda prekomerna teža ni edini dejavnik. Pomembni so tudi starost, telesna pripravljenost, razporeditev telesne maščobe, zdravstveno stanje in morebitna zdravila, ki jih človek jemlje. Zato ni mogoče določiti ene same varne dolžine vzpona za vse ljudi z enako telesno težo. Nekdo z nekaj kilogrami več in dobro kondicijo bo brez težav opravil daljši pohod, medtem ko bo lahko precej lažji, vendar telesno nepripravljen človek že po krajšem vzponu močno zadihan.

Največja napaka je prehiter začetek

Ena najpogostejših napak rekreativcev je, da se na pot odpravijo s tempom, ki ga ne morejo vzdrževati. Na začetku jih motivacija žene naprej, zato hodijo hitreje, kot bi bilo glede na njihovo pripravljenost smiselno. Srčni utrip se začne hitro povečevati, dihanje postane naporno, mišice pa se utrudijo že pred polovico poti. Pri vzdržljivostni dejavnosti je veliko bolje začeti počasi in intenzivnost postopoma povečevati. Dober preizkus je pogovorni test: med zmerno intenzivno hojo bi morali biti sposobni govoriti v celih stavkih, ne da bi morali zaradi zadihanosti nenehno prekinjati pogovor.

Če tega ne zmorete, je tempo verjetno prehiter. Upočasnite, po potrebi počivajte in ne poskušajte dohitevati hitrejših pohodnikov. Športna ura z merilnikom srčnega utripa je lahko koristna, vendar se ne smemo slepo zanašati na univerzalne formule. Največji srčni utrip je individualen, območja vadbe pa je najbolje določiti glede na telesno pripravljenost in zdravstveno stanje.

Spust je lahko za sklepe še zahtevnejši od vzpona

Ko dosežemo vrh, se marsikdo sprosti. Najzahtevnejši del poti je za njim, zato pričakuje, da bo sestop precej lažji. Za srce je spust praviloma manj zahteven kot vzpon, vendar to ne pomeni, da je za telo manj obremenjujoč. Prav nasprotno. Med hojo navzdol morajo mišice predvsem zavirati gibanje telesa, da ne bi vsak korak povzročil nenadzorovanega padca.

Pri tem imajo pomembno vlogo tako imenovane ekscentrične mišične kontrakcije. Mišice so med zaviranjem obremenjene, čeprav se podaljšujejo. Posebno veliko dela imajo stegenske mišice, predvsem mišice sprednjega dela stegen, ki pomagajo nadzorovati upogibanje kolena. Ob vsakem koraku se sile prenašajo tudi na kolena, kolke in gležnje. Na zahtevnejšem terenu se jim pridružijo še obremenitve zaradi neravnega, spolzke ali kamnite podlage.

Pri človeku s prekomerno telesno težo so sile, ki jih morajo mišice in sklepi obvladovati, praviloma večje. Če so mišice slabo pripravljene, je nadzor nad gibanjem slabši, utrujenost pa se hitro povečuje. Zato lahko dolgotrajen spust povzroči bolečine v kolenih, mišično utrujenost in težave z gležnji. Pri ljudeh, ki že imajo obrabo sklepnega hrustanca oziroma osteoartrozo, je lahko sestop še posebej neprijeten.

To ne pomeni, da je hoja navzdol sama po sebi škodljiva. Pomeni pa, da jo moramo jemati enako resno kot vzpon. Po možnosti izberimo manj strmo pot, hodimo z nadzorovanimi koraki in se ne spuščajmo v preveliki naglici.

Kolena pri prekomerni teži potrebujejo posebno pozornost

Kolenski sklep je med hojo eden najbolj obremenjenih sklepov v telesu. Njegova naloga je prenašanje telesne teže, blaženje sil in omogočanje gibanja. Pri prekomerni telesni teži so mehanske obremenitve kolen večje, predvsem pri dejavnostih, kot so hoja po stopnicah, počepi, hoja navkreber in sestopanje po strmem terenu. Ob tem je pomembno vedeti, da na sklepe ne vpliva samo telesna masa. Pomembni so tudi moč mišic, gibljivost, predhodne poškodbe, stanje sklepov in tehnika hoje.

Močne stegenske in zadnjične mišice pomagajo stabilizirati koleno in nadzorovati gibanje. Če so te mišice šibke, mora sklep pri vsakem koraku prevzemati večji delež obremenitve. Zato je za ljudi s prekomerno telesno težo smiselno, da pred zahtevnejšimi pohodi okrepijo mišice nog in trupa. Koristne so tudi vaje za ravnotežje in stabilnost. Če se med hojo ali po njej pojavljajo bolečine v kolenih, otekanje ali občutek nestabilnosti, ne smemo vztrajati za vsako ceno. Težave je smiselno oceniti pri zdravniku ali fizioterapevtu.

Kako začeti, če imate prekomerno telesno težo?

Dobra novica je, da se vam zaradi nekaj kilogramov preveč ni treba odpovedati hribom. Tudi ljudje s prekomerno telesno težo lahko z redno in ustrezno prilagojeno vadbo izboljšajo vzdržljivost, okrepijo mišice in postopoma postanejo sposobni zahtevnejših pohodov. Pomembno je, da ne preskakujete začetnih korakov.

Začnite s hojo po ravnem terenu. Izberite krajše razdalje, ki jih lahko prehodite brez pretirane zadihanosti in bolečin. Ko se telesna pripravljenost izboljša, postopoma dodajajte daljše sprehode in blage vzpone. Pred odhodom v hribe je priporočljivo, da ste sposobni brez večjih težav hoditi vsaj eno uro po ravnem. To sicer ni univerzalni zdravstveni pogoj za pohod, je pa koristno praktično izhodišče za načrtovanje nadaljnje vadbe. V svojo rutino vključite tudi vaje za moč. Posebej koristne so vaje za stegenske in zadnjične mišice, meča ter mišice trupa. Tako boste izboljšali stabilnost in lažje nadzorovali gibanje pri vzponih in sestopih. Ko se odpravite v hribe, izbirajte krajše, manj strme in dobro označene poti. Ne začnite z visokimi vrhovi, dolgimi grebenskimi turami ali zahtevnimi sestopi. Dolžino in višinsko razliko povečujte postopoma.

Pet pravil za varnejšo hojo v hribe

Začnite počasi: prvih nekaj minut hodite umirjeno, da se mišice, dihanje in srce postopoma prilagodijo obremenitvi.

Izberite primerno pot: upoštevajte svojo telesno pripravljenost, ne želja ali pričakovanj drugih pohodnikov.

Uporabljajte pohodne palice: pomagajo pri ravnotežju in lahko zmanjšajo obremenitev spodnjih okončin, če jih uporabljate pravilno.

Spust načrtujte enako skrbno kot vzpon: hodite počasi, z nadzorovanimi koraki, in ne čakajte, da bodo mišice že povsem utrujene.

Poslušajte svoje telo: bolečina, nenavadna zadihanost, omotica in izrazito slabo počutje niso znaki, ki bi jih smeli ignorirati.

Pred prvim zahtevnejšim pohodom opravite zdravstveni pregled

Posebno previdni morajo biti ljudje po 40. letu, ki imajo prekomerno telesno težo in se po daljšem obdobju neaktivnosti odločijo za zahtevnejšo rekreacijo. Če imate visok krvni tlak, srčno-žilno bolezen, motnje srčnega ritma ali druge kronične zdravstvene težave, se pred povečanjem telesne obremenitve posvetujte z zdravnikom. Ta lahko glede na vaše zdravstveno stanje priporoči tudi obremenitveno testiranje.

Pomembno je tudi, da se ne ravnate po srčnem utripu prijatelja, ki je z vami na poti. Njegove vrednosti niso nujno primerljive z vašimi. Vsak človek ima drugačen odziv na obremenitev, zato je treba intenzivnost prilagoditi posamezniku. Hribi niso sovražnik človeka s prekomerno telesno težo. Nasprotno, redna hoja je lahko odličen način za izboljšanje zdravja in telesne pripravljenosti. Toda pot do zahtevnejših vrhov se ne začne na vrhu, temveč z ustrezno pripravo.

Največja napaka ni v tem, da imate preveč kilogramov za v hribe. Napaka je, če od svojega telesa zahtevate več, kot je trenutno sposobno varno opraviti.