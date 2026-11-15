Nizek testosteron še ne pomeni, da potrebujete hormonsko terapijo. Najprej poskusite teh pet ukrepov

Pomanjkanje testosterona pri moških ni vedno razlog za takojšnje zdravljenje z nadomeščanjem hormona. Na njegovo raven lahko vplivajo slab spanec, kronični stres, neustrezna prehrana in premalo ali preveč intenzivna telesna dejavnost. Preden se odločite za hormonsko terapijo, je smiselno poiskati vzrok za znižano raven testosterona in poskusiti odpraviti dejavnike, ki jo povzročajo.

Nadomeščanje testosterona postaja vse bolj razširjena oblika zdravljenja moških, ki imajo potrjeno pomanjkanje tega hormona. Vendar ni vsaka nizka vrednost testosterona posledica trajne motnje njegovega nastajanja. V številnih primerih imajo pomembno vlogo življenjski slog, kakovost spanja, stres in prehranjevalne navade.

Testosteron je pomemben moški spolni hormon. Vpliva na spolno slo, nastajanje semenčic, mišično maso, kostno gostoto, razpoloženje in presnovo. Njegova raven se spreminja tudi čez dan, z leti pa se lahko postopoma znižuje. Preden se moški odločijo za zdravljenje, je zato pomembno preveriti, zakaj je raven hormona nizka. Nekatere vzroke je mogoče odpraviti že s spremembami vsakodnevnih navad.

Kronični stres lahko zavira nastajanje testosterona

Med pogostimi dejavniki, ki vplivajo na raven testosterona, sta pomanjkanje spanja in dolgotrajen stres. Oba sta povezana z delovanjem kortizola, hormona, ki ga telo izloča kot odziv na stres. Kortizol ima pomembno vlogo pri odzivu organizma na obremenitve. Če je človek dlje časa izpostavljen stresu, se lahko poruši običajno hormonsko ravnovesje, kar lahko vpliva tudi na nastajanje testosterona. Pri iskanju vzrokov za znižano raven testosterona je zato smiselno pozornost nameniti tudi psihičnemu počutju, tesnobi in vsakodnevnim obremenitvam.

Če je stres dolgotrajen, ga ni dovolj zgolj prepoznati. Pomembno je poiskati načine za njegovo obvladovanje. Pri tem lahko pomagajo psihoterapija, ustrezna zdravstvena obravnava in po presoji zdravnika tudi zdravila.

Kakovosten spanec je pomemben za normalno raven testosterona

Spanje je eden najpomembnejših dejavnikov pri uravnavanju hormonov. Testosteron nastaja v povezavi s ciklom spanja, njegova raven pa je običajno najvišja v jutranjih urah. Tudi jutranje erekcije so povezane z nočnim hormonskim dogajanjem in so lahko eden od pokazateljev normalnega delovanja organizma. Pomanjkanje spanja lahko raven testosterona zniža že v nekaj dneh. Če človek spi premalo, se pogosto prebuja ali ne doseže dovolj globokega in kakovostnega spanca, se lahko poruši običajni ritem izločanja hormonov. Težavo lahko dodatno poslabša stres, saj vpliva tako na kakovost spanja kot na dnevno nihanje kortizola.

Pri izboljševanju spanja zato ni pomembno samo, koliko ur prespimo, temveč tudi, kako kakovosten je spanec. Koristno je spremljati spalne navade in podatke o spanju, saj lahko tako lažje prepoznamo težave in ugotovimo, katere spremembe nam pomagajo.

Premalo hrane lahko zavre nastajanje testosterona

Na hormonsko ravnovesje pomembno vpliva tudi prehrana. Ena od pogostih napak je, da moški ob povečani telesni dejavnosti ali želji po izgubi telesne mase zaužijejo premalo kalorij. Če telo dalj časa ne dobi dovolj energije, začne varčevati z njo. Med procesi, ki jih lahko omeji, je tudi nastajanje spolnih hormonov. To je posebej izrazito pri ljudeh, ki se lotijo zelo restriktivnih diet ali med intenzivno telesno vadbo pretirano zmanjšajo energijski vnos.

Zato je priporočljivo, da se energijski vnos zmanjšuje postopoma. Prevelik in nenaden kalorični primanjkljaj lahko organizem dodatno obremeni, namesto da bi spodbudil zdravo izgubo telesne mase. Težavo lahko zaplete tudi dejstvo, da je nizka raven testosterona povezana s spremembami presnove in lahko oteži uravnavanje telesne mase. Pretirano omejevanje hrane tako ni nujno učinkovita pot do vitkejše postave, zlasti če ga spremljata utrujenost in zmanjšana telesna zmogljivost.

Kateri vitamini in minerali lahko pomagajo?

Pri prehranskih dopolnilih je potrebna previdnost. Na trgu je veliko izdelkov, ki obljubljajo povečanje testosterona, vendar njihove učinkovitosti pogosto ne potrjujejo kakovostne znanstvene raziskave. Med hranili, ki so pomembna za normalno hormonsko delovanje, so vitamin D, magnezij in cink.

Vitamin D: sodeluje pri številnih procesih v organizmu, tudi pri delovanju mišic in imunskega sistema. Njegovo pomanjkanje je smiselno odpraviti.

Magnezij: sodeluje pri delovanju mišic, živčevja in presnovnih procesih.

Cink: je pomemben za normalno delovanje reproduktivnega sistema in vzdrževanje normalne ravni testosterona v krvi.

Omenja se tudi ašvaganda, rastlinski pripravek, ki se uporablja predvsem v povezavi z obvladovanjem stresa. Nekatere raziskave kažejo možne ugodne učinke, vendar dokazi še niso dovolj trdni, da bi jo lahko priporočali kot zanesljivo sredstvo za zviševanje testosterona. Prehranska dopolnila so lahko koristna predvsem takrat, ko človeku določenih hranil primanjkuje. Uživanje večjih količin vitaminov in mineralov brez ugotovljenega pomanjkanja ne pomeni nujno tudi višje ravni testosterona.

Vadba za moč lahko izboljša hormonsko ravnovesje

Redna telesna dejavnost je pomembna tudi za vzdrževanje ustrezne ravni testosterona. Posebej koristna je vadba za moč, ki vključuje obremenjevanje mišic z utežmi, napravami ali lastno telesno maso. Priporočljiva je dva- do trikrat na teden, pri čemer je treba obremenitev prilagoditi telesni pripravljenosti in sposobnostim posameznika.

Pomembno vlogo ima tudi telesna masa. Debelost je povezana z nižjo ravnjo testosterona, hkrati pa lahko hormonske spremembe otežijo zmanjševanje telesne mase. Nastane lahko začaran krog, v katerem presežek maščobnega tkiva in hormonsko neravnovesje drug drugega še dodatno spodbujata. Zmanjšanje deleža telesne maščobe lahko pri moških s prekomerno telesno maso ugodno vpliva na raven testosterona.

Ko se izboljšata telesna sestava in presnovno zdravje, lahko postane tudi telesna dejavnost učinkovitejša. Pri tem ni smiselno pretiravati. Preveč intenzivna vadba ob nezadostni prehrani in pomanjkanju počitka lahko povzroči nasprotni učinek. Pomembno je ravnovesje med treningom, prehrano in regeneracijo.

Kdaj je nadomeščanje testosterona upravičeno?

Če spremembe življenjskega sloga ne prinesejo izboljšanja in je pomanjkanje testosterona potrjeno, je smiselno razmisliti o zdravljenju.

Nadomeščanje testosterona oziroma hormonsko zdravljenje je lahko primerno pri moških, ki imajo značilne simptome in laboratorijsko potrjeno pomanjkanje hormona. Odločitev mora temeljiti na zdravniški presoji, ne zgolj na eni meritvi ali občutku utrujenosti. Pred začetkom zdravljenja je treba ugotoviti vzrok pomanjkanja, preveriti hormonsko stanje in oceniti morebitna tveganja. Zdravnik presodi tudi, ali bi bilo mogoče težave odpraviti z zdravljenjem osnovnega vzroka.

Hormonsko zdravljenje ni nedolžno. Zahteva spremljanje zdravstvenega stanja, lahko vpliva na nastajanje semenčic in plodnost ter ni primerno za vsakega moškega. Če je pomanjkanje testosterona potrjeno, spremembe življenjskega sloga pa niso zadostne, je nadomeščanje hormona lahko ustrezna možnost. Pomembno je, da zdravljenje poteka pod zdravniškim nadzorom in da so njegovi cilji prilagojeni posamezniku.

Nizka raven testosterona torej še ne pomeni, da je treba takoj poseči po hormonskih pripravkih. Najprej je treba poiskati vzrok. Urejen spanec, obvladovanje stresa, primerna prehrana in redna vadba za moč so pomembni temelji zdravja, ki lahko ugodno vplivajo tudi na hormonsko ravnovesje.