  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

UKREPAJMO

Nizek testosteron še ne pomeni, da potrebujete hormonsko terapijo. Najprej poskusite teh pet ukrepov

Hormonsko zdravljenje ni nedolžno. Zahteva spremljanje zdravstvenega stanja, lahko vpliva na nastajanje semenčic in plodnost ter ni primerno za vsakega moškega.
Nizka raven testosterona torej še ne pomeni, da je treba takoj poseči po hormonskih pripravkih. FOTO: Getty Images
Nizka raven testosterona torej še ne pomeni, da je treba takoj poseči po hormonskih pripravkih. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 15. 11. 2026 | 15:00
8:18
A+A-

Pomanjkanje testosterona pri moških ni vedno razlog za takojšnje zdravljenje z nadomeščanjem hormona. Na njegovo raven lahko vplivajo slab spanec, kronični stres, neustrezna prehrana in premalo ali preveč intenzivna telesna dejavnost. Preden se odločite za hormonsko terapijo, je smiselno poiskati vzrok za znižano raven testosterona in poskusiti odpraviti dejavnike, ki jo povzročajo.

Nadomeščanje testosterona postaja vse bolj razširjena oblika zdravljenja moških, ki imajo potrjeno pomanjkanje tega hormona. Vendar ni vsaka nizka vrednost testosterona posledica trajne motnje njegovega nastajanja. V številnih primerih imajo pomembno vlogo življenjski slog, kakovost spanja, stres in prehranjevalne navade.

Testosteron je pomemben moški spolni hormon. Vpliva na spolno slo, nastajanje semenčic, mišično maso, kostno gostoto, razpoloženje in presnovo. Njegova raven se spreminja tudi čez dan, z leti pa se lahko postopoma znižuje. Preden se moški odločijo za zdravljenje, je zato pomembno preveriti, zakaj je raven hormona nizka. Nekatere vzroke je mogoče odpraviti že s spremembami vsakodnevnih navad.

Kronični stres lahko zavira nastajanje testosterona

Med pogostimi dejavniki, ki vplivajo na raven testosterona, sta pomanjkanje spanja in dolgotrajen stres. Oba sta povezana z delovanjem kortizola, hormona, ki ga telo izloča kot odziv na stres. Kortizol ima pomembno vlogo pri odzivu organizma na obremenitve. Če je človek dlje časa izpostavljen stresu, se lahko poruši običajno hormonsko ravnovesje, kar lahko vpliva tudi na nastajanje testosterona. Pri iskanju vzrokov za znižano raven testosterona je zato smiselno pozornost nameniti tudi psihičnemu počutju, tesnobi in vsakodnevnim obremenitvam.

Če je stres dolgotrajen, ga ni dovolj zgolj prepoznati. Pomembno je poiskati načine za njegovo obvladovanje. Pri tem lahko pomagajo psihoterapija, ustrezna zdravstvena obravnava in po presoji zdravnika tudi zdravila.

Kakovosten spanec je pomemben za normalno raven testosterona

Spanje je eden najpomembnejših dejavnikov pri uravnavanju hormonov. Testosteron nastaja v povezavi s ciklom spanja, njegova raven pa je običajno najvišja v jutranjih urah. Tudi jutranje erekcije so povezane z nočnim hormonskim dogajanjem in so lahko eden od pokazateljev normalnega delovanja organizma. Pomanjkanje spanja lahko raven testosterona zniža že v nekaj dneh. Če človek spi premalo, se pogosto prebuja ali ne doseže dovolj globokega in kakovostnega spanca, se lahko poruši običajni ritem izločanja hormonov. Težavo lahko dodatno poslabša stres, saj vpliva tako na kakovost spanja kot na dnevno nihanje kortizola.

Pri izboljševanju spanja zato ni pomembno samo, koliko ur prespimo, temveč tudi, kako kakovosten je spanec. Koristno je spremljati spalne navade in podatke o spanju, saj lahko tako lažje prepoznamo težave in ugotovimo, katere spremembe nam pomagajo.

Premalo hrane lahko zavre nastajanje testosterona

Na hormonsko ravnovesje pomembno vpliva tudi prehrana. Ena od pogostih napak je, da moški ob povečani telesni dejavnosti ali želji po izgubi telesne mase zaužijejo premalo kalorij. Če telo dalj časa ne dobi dovolj energije, začne varčevati z njo. Med procesi, ki jih lahko omeji, je tudi nastajanje spolnih hormonov. To je posebej izrazito pri ljudeh, ki se lotijo zelo restriktivnih diet ali med intenzivno telesno vadbo pretirano zmanjšajo energijski vnos.

Zato je priporočljivo, da se energijski vnos zmanjšuje postopoma. Prevelik in nenaden kalorični primanjkljaj lahko organizem dodatno obremeni, namesto da bi spodbudil zdravo izgubo telesne mase. Težavo lahko zaplete tudi dejstvo, da je nizka raven testosterona povezana s spremembami presnove in lahko oteži uravnavanje telesne mase. Pretirano omejevanje hrane tako ni nujno učinkovita pot do vitkejše postave, zlasti če ga spremljata utrujenost in zmanjšana telesna zmogljivost.

Kateri vitamini in minerali lahko pomagajo?

Pri prehranskih dopolnilih je potrebna previdnost. Na trgu je veliko izdelkov, ki obljubljajo povečanje testosterona, vendar njihove učinkovitosti pogosto ne potrjujejo kakovostne znanstvene raziskave. Med hranili, ki so pomembna za normalno hormonsko delovanje, so vitamin D, magnezij in cink.

  • Vitamin D: sodeluje pri številnih procesih v organizmu, tudi pri delovanju mišic in imunskega sistema. Njegovo pomanjkanje je smiselno odpraviti.
  • Magnezij: sodeluje pri delovanju mišic, živčevja in presnovnih procesih.
  • Cink: je pomemben za normalno delovanje reproduktivnega sistema in vzdrževanje normalne ravni testosterona v krvi.

Omenja se tudi ašvaganda, rastlinski pripravek, ki se uporablja predvsem v povezavi z obvladovanjem stresa. Nekatere raziskave kažejo možne ugodne učinke, vendar dokazi še niso dovolj trdni, da bi jo lahko priporočali kot zanesljivo sredstvo za zviševanje testosterona. Prehranska dopolnila so lahko koristna predvsem takrat, ko človeku določenih hranil primanjkuje. Uživanje večjih količin vitaminov in mineralov brez ugotovljenega pomanjkanja ne pomeni nujno tudi višje ravni testosterona.

Vadba za moč lahko izboljša hormonsko ravnovesje

Redna telesna dejavnost je pomembna tudi za vzdrževanje ustrezne ravni testosterona. Posebej koristna je vadba za moč, ki vključuje obremenjevanje mišic z utežmi, napravami ali lastno telesno maso. Priporočljiva je dva- do trikrat na teden, pri čemer je treba obremenitev prilagoditi telesni pripravljenosti in sposobnostim posameznika.

image_alt
Ideja za izlet: macesni v najlepši podobi (FOTO)

Pomembno vlogo ima tudi telesna masa. Debelost je povezana z nižjo ravnjo testosterona, hkrati pa lahko hormonske spremembe otežijo zmanjševanje telesne mase. Nastane lahko začaran krog, v katerem presežek maščobnega tkiva in hormonsko neravnovesje drug drugega še dodatno spodbujata. Zmanjšanje deleža telesne maščobe lahko pri moških s prekomerno telesno maso ugodno vpliva na raven testosterona.

Ko se izboljšata telesna sestava in presnovno zdravje, lahko postane tudi telesna dejavnost učinkovitejša. Pri tem ni smiselno pretiravati. Preveč intenzivna vadba ob nezadostni prehrani in pomanjkanju počitka lahko povzroči nasprotni učinek. Pomembno je ravnovesje med treningom, prehrano in regeneracijo.

Kdaj je nadomeščanje testosterona upravičeno?

Če spremembe življenjskega sloga ne prinesejo izboljšanja in je pomanjkanje testosterona potrjeno, je smiselno razmisliti o zdravljenju.

Nadomeščanje testosterona oziroma hormonsko zdravljenje je lahko primerno pri moških, ki imajo značilne simptome in laboratorijsko potrjeno pomanjkanje hormona. Odločitev mora temeljiti na zdravniški presoji, ne zgolj na eni meritvi ali občutku utrujenosti. Pred začetkom zdravljenja je treba ugotoviti vzrok pomanjkanja, preveriti hormonsko stanje in oceniti morebitna tveganja. Zdravnik presodi tudi, ali bi bilo mogoče težave odpraviti z zdravljenjem osnovnega vzroka.

Hormonsko zdravljenje ni nedolžno. Zahteva spremljanje zdravstvenega stanja, lahko vpliva na nastajanje semenčic in plodnost ter ni primerno za vsakega moškega. Če je pomanjkanje testosterona potrjeno, spremembe življenjskega sloga pa niso zadostne, je nadomeščanje hormona lahko ustrezna možnost. Pomembno je, da zdravljenje poteka pod zdravniškim nadzorom in da so njegovi cilji prilagojeni posamezniku.

Nizka raven testosterona torej še ne pomeni, da je treba takoj poseči po hormonskih pripravkih. Najprej je treba poiskati vzrok. Urejen spanec, obvladovanje stresa, primerna prehrana in redna vadba za moč so pomembni temelji zdravja, ki lahko ugodno vplivajo tudi na hormonsko ravnovesje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hormon testosterontestosteronzdravjehormonistreshormonska terapija
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
UKREPAJMO

Nizek testosteron še ne pomeni, da potrebujete hormonsko terapijo. Najprej poskusite teh pet ukrepov

Hormonsko zdravljenje ni nedolžno. Zahteva spremljanje zdravstvenega stanja, lahko vpliva na nastajanje semenčic in plodnost ter ni primerno za vsakega moškega.
Miroslav Cvjetičanin15. 11. 2026 | 15:00
14:47
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Izraelske sile v Gazi ubile še enega poveljnika Hamasa (VIDEO)

Samir Abu Junis je drugi visoki predstavnik palestinskega gibanja, ki je bil ubit v Gazi v nekaj dneh.
15. 11. 2026 | 14:47
14:09
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM O INTERVENTNEM ZAKONU

Pirc Musar pred referendumom 6. decembra: Politiki naj pazijo, kaj govorijo

O vsebini zakona se ni želela izrekati, je pa poudarila, da ni zagovornica omnibus zakonov.
15. 11. 2026 | 14:09
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALITETA NA GORENJSKEM

Na Gorenjskem vlomili v tri hiše in dve stanovanji, odnesli denar in nakit

Storilci so v objekte vstopali skozi okna in balkonska vrata.
15. 11. 2026 | 13:48
13:20
Live
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE 2026

Kje so volivci najbolj zavzeti? Poglejte, kakšna je udeležba po občinah (V ŽIVO)

V Sloveniji volitve novih občinskih vodstev.
15. 11. 2026 | 13:20
13:10
Bulvar  |  Zanimivosti
VOHUNSKE SKRIVNOSTI

Nekdanja ruska vohunka razkrila intimno tehniko, s katero naj bi manipulirala z moškimi (VIDEO in FOTO)

Razkrila je metode, s katerimi naj bi moške čustveno in spolno navezale nase.
15. 11. 2026 | 13:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki