Notranje zdravje je pomembnejše od kilogramov. To razkriva pravo sliko zdravja

Zdravje ni le vprašanje videza, temveč predvsem delovanja našega organizma. Ključni kazalci so krvni tlak, raven holesterola, krvni sladkor in hormonsko ravnovesje ter naš osebni občutek dobrega počutja.
Na prvi pogled je lahko človek videti vitek in fit, a če je njegova prehrana neuravnotežena, če ne telovadi in ima stresen življenjski slog, telo sčasoma začne kazati znake izgorelosti.
Po drugi strani pa lahko posameznik z nekaj več kilogrami uživa v odličnem zdravju, če so njegovi presnovni kazalci v mejah normale.
Strokovnjaki opozarjajo, da normalen indeks telesne mase (ITM) še ne pomeni, da so notranji organi zdravi ali da presnova deluje brezhibno. Prav nasprotno, pri mnogih ljudeh z navidezno normalno težo so prisotne motnje presnove maščob, visok krvni sladkor ali hormonska neravnovesja.
Če želimo oceniti svoje zdravje, se moramo vprašati več kot le, koliko tehtamo. Pomembni so naslednji dejavniki:
Ti kazalci so bistveno natančnejši kazalniki presnovnega zdravja kot zgolj teža.
Zdravniki vse pogosteje opozarjajo na pojav »vitke debelosti« (TOFI – thin outside, fat inside). Gre za ljudi, ki so na zunaj suhi, a imajo visok delež visceralne maščobe, tiste nevarne maščobe okoli organov, ki sproža vnetja in hormonske motnje. Takšna maščoba povečuje tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in težave s ščitnico.
To pomeni, da videz in konfekcijska številka pogosto zavajata. Pravo zdravje se začne znotraj, tam, kjer delujejo organi, hormoni in presnova.
Če želimo dolgoročno ohranjati vitalnost in dobro počutje, se je vredno osredotočiti na navade, ki krepijo notranje zdravje:
Čeprav sodobna družba še vedno spodbuja kult popolne postave, se pravo zdravje ne meri v kilogramih. Če imate energijo, dobro spite, ste psihično stabilni in brez bolečin, je to pravi pokazatelj notranjega ravnovesja.
Tehtnica naj bo le eno izmed orodij, ne pa merilo vaše vrednosti ali zdravja. Prava pot vodi skozi zdravo presnovo, hormonsko ravnovesje, gibanje in dobro počutje, to pa so dejavniki, ki ne poznajo konfekcijskih številk.