KAJ JE PRAVO ZDRAVJE

Notranje zdravje je pomembnejše od kilogramov. To razkriva pravo sliko zdravja

V času, ko je telesna teža še vedno eden glavnih meril zdravja, strokovnjaki opozarjajo, da številka na tehtnici ne pove vsega.
Tehtnica naj bo le eno izmed orodij, ne pa merilo vaše vrednosti ali zdravja. FOTO: Getty Images
Tehtnica naj bo le eno izmed orodij, ne pa merilo vaše vrednosti ali zdravja. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 17. 10. 2025 | 11:00
4:02
A+A-

Zdravje ni le vprašanje videza, temveč predvsem delovanja našega organizma. Ključni kazalci so krvni tlak, raven holesterola, krvni sladkor in hormonsko ravnovesje ter naš osebni občutek dobrega počutja.

Zdravje ni videz, ampak notranje ravnovesje

Na prvi pogled je lahko človek videti vitek in fit, a če je njegova prehrana neuravnotežena, če ne telovadi in ima stresen življenjski slog, telo sčasoma začne kazati znake izgorelosti.

Po drugi strani pa lahko posameznik z nekaj več kilogrami uživa v odličnem zdravju, če so njegovi presnovni kazalci v mejah normale.

Strokovnjaki opozarjajo, da normalen indeks telesne mase (ITM) še ne pomeni, da so notranji organi zdravi ali da presnova deluje brezhibno. Prav nasprotno, pri mnogih ljudeh z navidezno normalno težo so prisotne motnje presnove maščob, visok krvni sladkor ali hormonska neravnovesja.

Kaj resnično pove o zdravju

Če želimo oceniti svoje zdravje, se moramo vprašati več kot le, koliko tehtamo. Pomembni so naslednji dejavniki:

  • Krvni tlak: Če je povišan, lahko ogrozi srce, ožilje in ledvice, tudi če imate idealno telesno težo.
  • Krvni sladkor: Dolgotrajno povišane vrednosti vodijo do inzulinske rezistence in diabetesa tipa 2.
  • Holesterol: Neuravnoteženje med HDL in LDL povečuje tveganje za aterosklerozo.
  • Hormonsko ravnovesje: Stresni hormon kortizol, pa tudi estrogen, progesteron in testosteron, močno vplivajo na apetit, spanje in presnovo.
  • Mišična masa: Več mišic pomeni boljšo presnovo, manj tveganja za osteoporozo in počasnejše staranje.

Ti kazalci so bistveno natančnejši kazalniki presnovnega zdravja kot zgolj teža.

Tihi sovražnik: »vitka debelost«

Zdravniki vse pogosteje opozarjajo na pojav »vitke debelosti« (TOFI – thin outside, fat inside). Gre za ljudi, ki so na zunaj suhi, a imajo visok delež visceralne maščobe, tiste nevarne maščobe okoli organov, ki sproža vnetja in hormonske motnje. Takšna maščoba povečuje tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in težave s ščitnico.

To pomeni, da videz in konfekcijska številka pogosto zavajata. Pravo zdravje se začne znotraj, tam, kjer delujejo organi, hormoni in presnova.

Kako ohraniti notranje zdravje

Če želimo dolgoročno ohranjati vitalnost in dobro počutje, se je vredno osredotočiti na navade, ki krepijo notranje zdravje:

  • Redna telesna aktivnost – zlasti vadba za moč, ki izboljša mišično maso, presnovo in hormonsko stabilnost.
  • Uravnotežena prehrana – uživajte veliko zelenjave, kakovostne beljakovine, zdrave maščobe in minimalno predelanih živil.
  • Dober spanec – vsaj sedem ur kakovostnega spanca na noč je ključno za regeneracijo hormonov in presnovno ravnovesje.
  • Obvladovanje stresa – kronični stres povzroča povišan kortizol, kar vodi v povečano telesno maščobo in utrujenost.
  • Redni preventivni pregledi – krvni testi, merjenje tlaka in holesterola naj bodo del letne rutine, ne le nuje ob težavah.

Ključ do zdravja: poslušajte svoje telo

Čeprav sodobna družba še vedno spodbuja kult popolne postave, se pravo zdravje ne meri v kilogramih. Če imate energijo, dobro spite, ste psihično stabilni in brez bolečin, je to pravi pokazatelj notranjega ravnovesja.

Tehtnica naj bo le eno izmed orodij, ne pa merilo vaše vrednosti ali zdravja. Prava pot vodi skozi zdravo presnovo, hormonsko ravnovesje, gibanje in dobro počutje, to pa so dejavniki, ki ne poznajo konfekcijskih številk.

debelosthujšanjezdravjezdrava prehranašportna rekreacijazdrav način življenjamaščoba na trebuhu
