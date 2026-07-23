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Nova 30-letna raziskava razkriva, da za daljše življenje ni dovolj le gibanje - ključna je raznolikost vadbe

Če želite narediti največ za svoje zdravje, naj bo vaš tedenski urnik čim bolj raznolik.
Najpomembnejša ugotovitev raziskave je bila jasna: ljudje z najbolj raznoliko telesno dejavnostjo so imeli kar 19 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi vseh vzrokov v primerjavi s tistimi, katerih gibanje je bilo najmanj raznoliko. FOTO: Shutterstock 
Najpomembnejša ugotovitev raziskave je bila jasna: ljudje z najbolj raznoliko telesno dejavnostjo so imeli kar 19 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi vseh vzrokov v primerjavi s tistimi, katerih gibanje je bilo najmanj raznoliko. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 23. 7. 2026 | 11:00
5:39
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Več različnih oblik telesne dejavnosti je povezano z nižjim tveganjem za prezgodnjo smrt. Znanstveniki po treh desetletjih spremljanja več kot 110000 ljudi razkrivajo, kakšna kombinacija vadbe prinaša največ koristi.

Da je redna telesna dejavnost eden najpomembnejših temeljev zdravega in dolgega življenja, je dobro znano. Nova obsežna raziskava pa kaže, da ni pomembno le, koliko se gibamo, temveč tudi, kako raznolika je naša vadba.

Rezultati 30-letnega spremljanja več kot 110.000 ljudi kažejo, da so posamezniki, ki so se ukvarjali z več različnimi oblikami telesne dejavnosti, živeli dlje in imeli manjše tveganje za prezgodnjo smrt kot tisti, ki so vztrajali le pri eni ali dveh vrstah vadbe.

Tri desetletja spremljanja več kot 110.000 ljudi

Raziskava, objavljena v strokovni reviji BMJ Medicine, je spremljala tedenske gibalne navade približno 110000 odraslih, med njimi okoli 70 tisoč moških in 40 tisoč žensk, v obdobju kar 30 let. Znanstvenike je zanimalo, ali je raznolikost telesne dejavnosti povezana z manjšim tveganjem za smrt zaradi vseh vzrokov.

Udeleženci so poročali, koliko časa tedensko namenijo različnim dejavnostim, kot so:

  • hoja,
  • tek,
  • kolesarjenje,
  • plavanje,
  • veslanje,
  • vadba za moč,
  • različni športi,
  • joga in druge manj intenzivne vadbe,
  • vrtnarjenje in druga fizična opravila na prostem,
  • hoja po stopnicah.

Raziskovalci niso upoštevali dejavnosti, ki so jih posamezniki izvajali le občasno. V analizo so vključili le tiste oblike gibanja, ki so bile del njihove redne tedenske rutine.

Več raznolikosti pomeni manjše tveganje za prezgodnjo smrt

Najpomembnejša ugotovitev raziskave je bila jasna: ljudje z najbolj raznoliko telesno dejavnostjo so imeli kar 19 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi vseh vzrokov v primerjavi s tistimi, katerih gibanje je bilo najmanj raznoliko. Ta povezava se je pokazala ne glede na skupno količino telesne dejavnosti. Posameznik, ki je redno izvajal štiri različne oblike vadbe, je imel manjše tveganje kot nekdo, ki je bil enako aktiven, vendar je izvajal le tri vrste aktivnosti.

Raziskava je pokazala tudi zanimivo ugotovitev pri vadbi za moč. Pri posameznikih, ki so tedensko opravili najmanj 120 minut treninga za moč, se je dodatno zmanjševanje tveganja za prezgodnjo smrt ustavilo, ne glede na to, koliko različnih drugih aktivnosti so izvajali.

Kaj to pomeni v praksi?

Sporočilo raziskave je preprosto: telesni aktivnosti dodajte raznolikost. Namesto da bi vsak teden izvajali le eno ali dve enaki obliki vadbe, strokovnjaki priporočajo kombiniranje različnih aktivnosti. Tako telo obremenjujemo na različne načine, izboljšujemo telesno pripravljenost, zmanjšujemo tveganje za poškodbe zaradi ponavljajočih se obremenitev in ohranjamo več motivacije za redno gibanje.

To pomeni, da lahko v enem tednu združite na primer:

  • hitro hojo ali tek,
  • kolesarjenje,
  • vadbo za moč,
  • plavanje,
  • planinarjenje,
  • jogo ali raztezne vaje.

Začetniki naj napredujejo postopoma

Raziskovalci poudarjajo, da se manj aktivnim ljudem ni treba takoj lotiti intenzivnega programa. Že manjše količine gibanja lahko pomembno koristijo zdravju. Ključ do uspeha je postopno ustvarjanje redne navade, saj dolgoročna doslednost prinaša več koristi kot kratkotrajni izbruhi pretirane aktivnosti.

Najboljša kombinacija: moč in vzdržljivost

Strokovnjaki menijo, da največ koristi prinaša kombinacija vadbe za moč in aerobne oziroma vzdržljivostne vadbe. Vadba za moč pomaga ohranjati mišično maso, kostno gostoto in presnovo, medtem ko tek, hitra hoja, kolesarjenje, plavanje ali pohodništvo izboljšujejo delovanje srca in ožilja ter povečujejo vzdržljivost. Skupaj ustvarjata kombinacijo, ki dokazano prispeva k daljšemu in bolj zdravemu življenju.

Količina vadbe ostaja najpomembnejša

Čeprav raziskava poudarja pomen raznolikosti, znanstveniki opozarjajo, da skupna količina gibanja ostaja najpomembnejši dejavnik dolgoživosti. Več redne telesne aktivnosti bo praviloma prineslo več koristi kot manjša količina, četudi je zelo raznolika.

Svetovne smernice priporočajo odraslim najmanj:

  • 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali
  • 75 minut intenzivne vadbe tedensko,
  • poleg tega pa vsaj dvakrat tedensko tudi vadbo za krepitev mišic.

Recept za daljše in bolj zdravo življenje

Če želite narediti največ za svoje zdravje, naj bo vaš tedenski urnik čim bolj raznolik. Združujte hojo, tek, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo ali druge aerobne aktivnosti z vadbo za moč ter ne pozabite na gibljivost in ravnotežje.

Prav raznolikost gibanja je po ugotovitvah ene največjih raziskav na tem področju lahko eden najpreprostejših načinov, da zmanjšate tveganje za prezgodnjo smrt, izboljšate telesno pripravljenost in ohranite dobro zdravje tudi v poznejših letih.

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