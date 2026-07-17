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BLED-BOHINJ S KOLESOM

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je odprta

Ena najlepših v Sloveniji, nekoč morda vse do morja. Ampak, najprej se naužijmo te nove, ki so jo pravkar odprli.
Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: TIC Bohinj 

Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: TIC Bohinj 

Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 

Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 

Trajalo je, ampak je bilo vredno počakati. FOTO: BSC Kranj 

Trajalo je, ampak je bilo vredno počakati. FOTO: BSC Kranj 

Kolesarska steza, ki navdušuje vse kolesarje. FOTO: TIC Bohinj 

Kolesarska steza, ki navdušuje vse kolesarje. FOTO: TIC Bohinj 

Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 

Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 

To bo zagotovo najbolj priljubljena kolesarska pot v Sloveniji.  FOTO: BSC Kranj

To bo zagotovo najbolj priljubljena kolesarska pot v Sloveniji.  FOTO: BSC Kranj

Matej Hauptman, vodja projektov BSC Kranj. FOTO: BSC Kranj

Matej Hauptman, vodja projektov BSC Kranj. FOTO: BSC Kranj

Najbrž ena najlepših kolesarskih poti v Sloveniji. FOTO: BSC Kranj

Najbrž ena najlepših kolesarskih poti v Sloveniji. FOTO: BSC Kranj

Rajska pot za družinsko kolesarjenje. FOTO: TV3

Rajska pot za družinsko kolesarjenje. FOTO: TV3

Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: TIC Bohinj 
Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 
Trajalo je, ampak je bilo vredno počakati. FOTO: BSC Kranj 
Kolesarska steza, ki navdušuje vse kolesarje. FOTO: TIC Bohinj 
Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 
To bo zagotovo najbolj priljubljena kolesarska pot v Sloveniji.  FOTO: BSC Kranj
Matej Hauptman, vodja projektov BSC Kranj. FOTO: BSC Kranj
Najbrž ena najlepših kolesarskih poti v Sloveniji. FOTO: BSC Kranj
Rajska pot za družinsko kolesarjenje. FOTO: TV3
Miroslav Cvjetičanin
 17. 7. 2026 | 11:46
7:40
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Gorenjska je bogatejša za eno največjih pridobitev za ljubitelje kolesarjenja v zadnjih letih. Med Bledom in Bohinjsko Bistrico so odprli novo kolesarsko povezavo, ki skupaj z obstoječo potjo do Bohinjskega jezera omogoča skoraj 28 kilometrov neprekinjene vožnje skozi eno najlepših slovenskih pokrajin.

Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico je dolga približno 20 kilometrov, večji del trase pa poteka ločeno od motornega prometa ob reki Savi Bohinjki. Namenjena je rekreativnim kolesarjem, družinam ter vse številčnejšim uporabnikom električnih koles, ki želijo Gorenjsko raziskovati na varen in okolju prijazen način.

Projekt, vreden skoraj 25 milijonov evrov, velja za eno največjih naložb v trajnostno mobilnost na Gorenjskem. Nastal je v sodelovanju Direkcije RS za infrastrukturo, občin Bled in Bohinj, Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj ter s pomočjo evropskih sredstev.

Ob odprtju je bohinjski župan Jože Sodja poudaril, da nova pot ne povezuje le dveh občin, ampak predvsem ljudi ter prinaša večjo prometno varnost in kakovostnejše življenje domačinov.

Blejski župan Anton Mežan je izpostavil, da gre za rezultat dolgoletnega sodelovanja države in lokalnih skupnosti. Po končani sanaciji plazu na Obrnah bo mogoče neprekinjeno kolesariti od Bleda do Bohinjske Bistrice.

Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Nejc Vesel je poudaril, da je bila gradnja zaradi zahtevnega terena velik inženirski izziv, nova povezava pa predstavlja pomemben korak k varnejšemu kolesarjenju in bolj trajnostni mobilnosti.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj dr. Jure Meglič je novo povezavo označil za eno največjih razvojnih pridobitev Gorenjske v zadnjih letih. Po njegovih besedah bo pomembno prispevala k razvoju trajnostnega turizma ter povezala Bled in Bohinj v enoten turistični prostor.

Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 
Otvoritev kolesarske steze Bled Bohinj. FOTO: BSC Kranj 

Trajalo je, ampak je bilo vredno počakati. FOTO: BSC Kranj 
Trajalo je, ampak je bilo vredno počakati. FOTO: BSC Kranj 

Ena najlepših poti pri nas

Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske - BSC Kranj poudarjajo, da gre za eno najlepših in najpomembnejših kolesarskih povezav v Sloveniji. Njena največja prednost je, da večji del poti poteka ločeno od motornega prometa, kar pomeni večjo varnost in udobje za vse uporabnike. Ob novi trasi sta urejeni tudi dve sodobni kolesarski počivališči, pri plavžu sv. Heme in slapu Grmečica, v prihodnje pa je ob Blejskem jezeru predvidena še postavitev pametne kolesarnice. Čeprav je lokalna cesta med Bohinjsko Belo in Obrnami zaradi sanacije plazu še začasno zaprta, je za kolesarje urejen označen obvoz. Po zaključku del bo povezava v celoti omogočala neprekinjeno vožnjo med Bledom in Bohinjsko Bistrico.

To je šele začetek

Nova kolesarska povezava predstavlja pomemben del širšega razvoja gorenjskega kolesarskega omrežja. V načrtu so nove povezave med Jesenicami in Lescami, izboljšave povezave proti Kranju in Ljubljani ter razvoj poti v Poljanski in Selški dolini ter proti Jezerskemu. Dolgoročna želja pa ostaja še ambicioznejša, da bi se kolesarska povezava iz Bohinja nadaljevala proti Podbrdu in Primorski. To bi pomenilo, da bi se lahko ljubitelji kolesarjenja nekoč po varnih kolesarskih poteh z Gorenjske odpeljali vse do slovenskega morja.

K pogovoru sem povabil Mateja Hauptmana, vodjo projektov v BSC Kranj, ki je tudi sam po duši kolesar, zato je tudi on med nami, ki smo tako komaj čakali na to novo kolesarsko pridobitev na Gorenjskem.

Kakšna je bila vloga BSC pri izdelavi kolesarske steze Bled–Bohinj?

Na BSC Kranj, Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, smo projekt spremljali praktično od same ideje naprej. Kot koordinator mehanizma Dogovor za razvoj Gorenjske regije, iz katerega so bila za kolesarsko pot zagotovljena EU sredstva, smo občinama Bled in Bohinj pomagali pri vodenju potrebnih postopkov, usklajevanju z ministrstvi in pripravi ustreznih dokumentov za pridobitev sredstev. Sodelujemo pri promociji projekta in organizirali smo slavnostno odprtje. Takšni projekti nastajajo več let in so rezultat dobrega sodelovanja številnih partnerjev. Veseli nas, da je ta povezava zdaj končno zaživela in da jo lahko uporabljajo tako domačini kot obiskovalci - turisti.

Kakšna je bila vaša vloga pri tem?

Kot koordinator kolesarstva na Regijskem centru mobilnosti Gorenjske sem sodeloval predvsem pri usklajevanju aktivnosti med partnerji ter spremljal razvoj projekta z vidika regionalnega kolesarskega omrežja in promocije. RRA Gorenjske je skupaj z Občino Bohinj opremil dve postajališči na sami poti, za kar so bila pridobljena EU sredstva iz programa Interreg Italija–Slovenija. Prav tako je iz istega programa načrtovana postavitev pametne kolesarnice na Bledu. Veliko časa namenjam tudi terenskemu delu, spremljanju kakovosti kolesarske infrastrukture in iskanju rešitev za njeno izboljšanje, predvsem navezavi poti Bled–Bohinj na Savsko kolesarsko pot. Pri odprtju nove kolesarske poti pa sem sodeloval predvsem pri organizaciji dogodka in koordinaciji aktivnosti, da je vse potekalo čim bolj tekoče.

Matej Hauptman, vodja projektov BSC Kranj. FOTO: BSC Kranj
Matej Hauptman, vodja projektov BSC Kranj. FOTO: BSC Kranj

Kakšno je vaše osebno mnenje o tej novi kolesarski stezi?

Po mojem mnenju gre za eno najlepših in najpomembnejših kolesarskih povezav v Sloveniji. Povezuje dve izjemni turistični destinaciji, predvsem pa ljudem omogoča bistveno varnejšo vožnjo s kolesom med Bledom in Bohinjem. Največja vrednost te povezave je, da je večji del trase ločen od motornega prometa. To pomeni večjo varnost, večje udobje in predvsem več ljudi, ki se bodo odločili za kolo, ne le za izlet, ampak tudi za vsakodnevne opravke.

Kakšno je vaše mnenje nasploh o kolesarski infrastrukturi v Sloveniji?

Mislim, da smo v Sloveniji v zadnjih letih naredili velik napredek. Nastaja vedno več kakovostnih kolesarskih povezav in občine se vse bolj zavedajo, kako pomembna je trajnostna mobilnost. Seveda pa delo še zdaleč ni končano. Še vedno imamo veliko odsekov, kjer se kolesarske poti nenadoma končajo ali pa morajo kolesarji voziti po prometnih cestah. Ravno zato je pomembno, da razmišljamo o povezanem omrežju in ne samo o posameznih projektih. Ko je omrežje povezano, varno in kakovostno, ljudje kolo tudi dejansko začnejo uporabljati pogosteje.

Rajska pot za družinsko kolesarjenje. FOTO: TV3
Rajska pot za družinsko kolesarjenje. FOTO: TV3

Kaj je naslednji projekt BSC glede kolesarjev oziroma kolesarjenja?

Na BSC bomo še naprej razvijali gorenjsko kolesarsko omrežje. Pred nami je še kar nekaj pomembnih odsekov, ki jih želimo povezati, hkrati pa bomo nadaljevali sodelovanje z občinami in državo pri izboljšanju že obstoječe infrastrukture. Med prednostnimi projekti je ureditev manjkajoče kolesarske povezave med Jesenicami in Lescami, pomembne pa so tudi izboljšave povezav med Radovljico, Kranjem in Ljubljano, razvoj poti v Poljanski in Selški dolini ter povezava med Kranjem in Jezerskim.

Naš cilj pa ni zgolj gradnja novih kolesarskih poti. Želimo, da se kolesarji na njih počutijo čim bolj varno in sproščeno. Zato skupaj z občinami in državo razvijamo tudi spremljajočo infrastrukturo, od sodobnih kolesarskih postajališč in polnilnic za električna kolesa do pametnih varnih kolesarnic. Prav te storitve pomembno prispevajo k temu, da se ljudje za uporabo kolesa odločajo še pogosteje, tako v prostem času kot pri vsakodnevnih opravkih. Če lahko s svojim delom prispevamo k temu, da se vsaj del poti opravi s kolesom namesto z avtomobilom, smo naredili veliko.

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