  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O VINU

Nova raziskava je jasno pokazala, da tudi zmerno pitje vina poveča tveganje za demenco

Dolgo časa je veljalo, da kozarec vina ob večerji ali občasno zmerno pitje alkohola ne škodi zdravju, nekateri starejši podatki pa so celo nakazovali morebitne zaščitne učinke za možgane.
Tveganje se je povečevalo linearno, ne glede na to, ali je posameznik užival majhne, zmerne ali večje količine alkohola. FOTO: Getty Images
Tveganje se je povečevalo linearno, ne glede na to, ali je posameznik užival majhne, zmerne ali večje količine alkohola. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 10. 2025 | 11:30
5:23
A+A-

Najnovejša raziskava, ki je zajela več kot pol milijona ljudi, pa prinaša povsem drugačno sliko: uživanje alkohola na katerikoli ravni je povezano s škodljivimi učinki na možgane in večjim tveganjem za razvoj demence.

Ni varne meje pitja alkohola

Raziskava, v kateri so analizirali podatke iz obsežnih biomedicinskih zbirk, je pokazala jasno povezavo: več kot je bilo alkohola, večje je bilo tveganje za demenco.

Tveganje se je povečevalo linearno, ne glede na to, ali je posameznik užival majhne, zmerne ali večje količine alkohola. Že ena do tri pijače na teden so tveganje povečale za 15 odstotkov. V obdobju spremljanja je demenco razvilo več kot 14.000 ljudi.

Napredna genetska analiza

Da bi se izognili težavam, ki jih imajo klasične opazovalne študije, so raziskovalci uporabili metodo mendelske randomizacije.

Mendelska randomizacija je način, kako genetiko uporabijo kot naravni eksperiment, da preverijo, ali neka navada (npr. pitje alkohola) dejansko povzroča bolezen.

S tem pristopom so analizirali genetske označevalce, povezane s količino pitja, tveganimi vzorci pitja in nagnjenostjo k odvisnosti od alkohola, pri več kot 2,4 milijona ljudi. Rezultati so pokazali, da so posamezniki z genetsko večjo nagnjenostjo k pitju imeli tudi večje tveganje za razvoj demence.

Prejšnje raziskave so nakazovale tako imenovano U-obliko tveganja, kjer naj bi bili abstinenti in težki pivci v večji nevarnosti kot zmerni pivci.

A nova analiza dokazuje, da je bil tak rezultat posledica »obrnjene vzročnosti«: mnogi ljudje so zaradi zgodnjih znakov kognitivnega upada že zmanjšali ali prenehali piti, zato so bili napačno označeni kot zdravi abstinenti.

Posledice za javno zdravje

Demenca je ena največjih zdravstvenih težav sodobnega časa. V Evropi in svetu število obolelih hitro narašča, napovedi pa kažejo na nadaljnje strmo povečanje. Nova spoznanja kažejo, da je lahko zmanjšanje uživanja alkohola močno orodje za preprečevanje bolezni, ki močno obremenjuje posameznike, družine in zdravstvene sisteme.

Kaj to pomeni za posameznike?

Tudi zmerno pitje, ki ga mnogi povezujejo z druženjem ali sprostitvijo, ni brez tveganj. Ker alkohola ni mogoče opredeliti kot varnega v nobeni količini, lahko že manjša omejitev ali popolna odpoved pripomoreta k zaščiti možganov. Javnost, zdravstvene organizacije in oblikovalci politik bodo morali v prihodnje to dejstvo upoštevati pri priporočilih in preventivnih ukrepih.

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji BMJ Evidence-Based Medicine, tako prinaša jasen in trezen opomin: ko gre za varovanje možganskega zdravja in preprečevanje demence, je manj alkohola v resnici več oziroma največ.

Da — v Sloveniji nekatera uradna stališča in statistike kažejo, da je pitje alkohola prepoznano kot tvegan dejavnik za zdravje možganov, tudi demenco, vendar še ni dovolj slovenskih raziskav, ki bi neposredno potrdile tisto, kar je razkrila nova študija (da vsaka količina alkohola poveča tveganje).

Kaj je potrjeno v Sloveniji

Uradno stališče NIJZ/Ministrstvo za zdravje

Slovenska stran o zdravju in alkoholu pravi, da »vsako pitje alkohola je tvegano, varna meja pitja ne obstaja.« 

V programu »Omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola 2025-2026« je navedeno, da škoda alkoholne rabe narašča z višjo količino, večjo pogostostjo pitja, v specifičnih skupinah (npr. mladih) in v okoliščinah, ki povečujejo tveganje.

Poraba alkohola je visoka

Registrirana poraba čistega alkohola po zadnjih podatkih znaša okoli 10,5 litra na osebo (stara 15+ let) letno.

Poleg registrirane obstaja tudi neregistrirana poraba (npr. domače vino, neformalna poraba), kar pomeni, da je realna količina pitja še večja.

Več kot polovica odraslih Slovencev, starih 18-74 let, poroča, da so vsaj enkrat v letu pili alkohol na način, ki je tvegan ali škodljiv (npr. so se vsaj enkrat opili). 

Prepoznavnost alkoholnih tveganj, vključno z možnimi učinki na možgane

V slovenskih medijih in strokovnih objavah se omenjajo povezave med kroničnim uživanjem alkohola in demenco, zlasti pri primerih hude zlorabe alkohola. 

Organizacije, kot je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, opozarjajo, da pitje alkohola pospešuje prehod blagega kognitivnega upada v demenco, če je pitje prekomerno (npr. nad določenim številom enot alkohola na teden). 

Kaj še ni jasno/manjkajo podatki

Študije, ki bi s slovensko populacijo in metodo mendelske randomizacije jasno pokazala, da vsaka količina alkohola (tudi zmerna) statistično pomembno poveča tveganje za demenco tako kot v omenjeni tuji raziskavi.

Ni podatkov, ki bi spremljali učinek zelo nizkih količin alkohola (npr. ena pijača na teden) v dolgoročnem okviru z možnostjo izločanja pristranskosti, kot so nekateri zgodnji znaki kognitivnega upada, ki vplivajo na poročanje pitja.

Prav tako ni standardiziranega slovenskega priporočila ali smernic, ki bi spremenilo obstoječa priporočila glede »zmerenega pitja« v luči novih spoznanj.

Več iz teme

alkoholzdravjedemencaNIJZalkoholizemvinouživanje vina
ZADNJE NOVICE
13:50
Novice  |  Slovenija
VABILO, KOT GA ŠE NI BILO

Se bodo odzvali? Janša vabi na testiranje na droge. Poglejte, koga vse

Prvak SDS je z gotovostjo prepričan v politični motiv vdora v hišo bivšega notranjega ministra.
3. 10. 2025 | 13:50
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PORAZI

Kralj Karel izgublja bitko

Kralj Karel naj bi se strinjal z Williamovimi zahtevami glede obravnave princa Andrewa.
3. 10. 2025 | 13:25
13:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Nujno obvestilo! Kje je Lejla iz Ljubljane? Nazadnje so jo videli v torek

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
3. 10. 2025 | 13:25
13:09
Novice  |  Slovenija
HLADNA FRONTA

Prihaja vremenski preobrat: meja sneženja se bo spustila, Arso svari pred snegolomom

Ker je drevje v teh krajih še olistano, lahko mokri sneg povzroči snegolome, kar bi lahko prineslo težave v prometu in pri oskrbi z elektriko.
3. 10. 2025 | 13:09
13:00
Bulvar  |  Suzy
NOVA SERIJA

Predpremiera serije Nemirna kri: Obeta se veliko drame (Suzy)

Predpremierno občinstvo si je ogledalo dokumentarni film o nastajanju serije in del prve epizode.
3. 10. 2025 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
LOGARSKA DOLINA

Prenovljena kraljica viž napolnila zeleno dolino (FOTO)

Dolina Logarska letos praznuje 30. obletnico prvih milozvočnih tonov in besedila v kasneje različnih izvedbah.
Jože Miklavc3. 10. 2025 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki