POTRDITEV

Nova raziskava razkriva: ta vrsta vadbe najbolj pomaga pri anksioznosti in depresiji

Za večino ljudi to pomeni preprosto sporočilo: redno gibanje lahko pomembno izboljša počutje.
Avtorji raziskave poudarjajo, da je telesna aktivnost cenovno dostopna, široko dosegljiva in prinaša dodatne koristi za telesno zdravje, od boljše kondicije do zmanjšanja tveganja za srčno-žilne bolezni. FOTO: Getty Images
Avtorji raziskave poudarjajo, da je telesna aktivnost cenovno dostopna, široko dosegljiva in prinaša dodatne koristi za telesno zdravje, od boljše kondicije do zmanjšanja tveganja za srčno-žilne bolezni. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 24. 2. 2026 | 15:00
3:32
A+A-

Redna telesna aktivnost že dolgo velja za pomemben del zdravega življenjskega sloga. Zdaj pa nova znanstvena raziskava prinaša še jasnejše sporočilo: aerobna vadba je lahko ena najučinkovitejših oblik pomoči pri anksioznosti in depresiji.

Ugotovitve, objavljene v ugledni strokovni reviji British Journal of Sports Medicine, kažejo, da so aktivnosti, kot so hoja, tek, kolesarjenje in plavanje, posebej učinkovite pri zmanjševanju simptomov duševnih stisk. V nekaterih primerih naj bi bile primerljive z določenimi oblikami terapije ali zdravljenja z zdravili - ponekod celo učinkovitejše.

Aerobna vadba kot podpora duševnemu zdravju

Raziskovalci so ugotovili, da ima prav aerobna vadba najmočnejši vpliv na zmanjševanje simptomov depresije in anksioznosti.

Med aerobne aktivnosti sodijo:

  • hitra hoja
  • tek
  • kolesarjenje
  • plavanje
  • vadba na sobnem kolesu ali eliptičnem trenažerju

Gre za aktivnosti, ki pospešijo srčni utrip in izboljšajo prekrvavitev, hkrati pa spodbujajo sproščanje endorfinov - hormonov dobrega počutja.

Skupinska vadba še posebej učinkovita pri depresiji

Ena ključnih ugotovitev raziskave je, da ima skupinska, vodena vadba najmočnejši učinek pri ljudeh z depresijo. Razlog ni le v telesnem naporu, temveč tudi v občutku strukture, rednem urniku, socialni povezanosti, podpori skupine. Prav socialni stik in občutek pripadnosti lahko igrata pomembno vlogo pri izboljšanju razpoloženja.

Pri anksioznosti pomaga krajša in manj intenzivna vadba

Zanimivo je, da so pri anksioznosti najboljše rezultate pokazale krajše in manj intenzivne vadbe. To pomeni, da ni nujno potrebna dolgotrajna ali zelo zahtevna telesna aktivnost. Že zmerna, redna vadba lahko pomembno prispeva k zmanjšanju napetosti, nemira in pretirane zaskrbljenosti.

Vadba kot prva izbira?

Avtorji raziskave poudarjajo, da je telesna aktivnost cenovno dostopna, široko dosegljiva in prinaša dodatne koristi za telesno zdravje, od boljše kondicije do zmanjšanja tveganja za srčno-žilne bolezni.

Zato bi lahko bila vadba v določenih primerih smiselna kot prva oblika podpore, zlasti tam, kjer so druge oblike pomoči težje dostopne ali manj sprejemljive.

Pomembno opozorilo: vadba ni čudežna rešitev

Strokovnjaki hkrati opozarjajo, da sama vadba ne more odpraviti kompleksnih travm, globokih psiholoških stisk ali drugih resnih duševnih motenj.

Pri dolgotrajnih ali hujših simptomih depresije in anksioznosti je ključno poiskati strokovno pomoč, opraviti pogovor z zdravnikom ali terapevtom, oblikovati celosten načrt podpore. Telesna aktivnost je lahko močan del rešitve, vendar praviloma kot dopolnilo, ne kot edina oblika zdravljenja.

Kaj to pomeni za vsakdan?

Za večino ljudi to pomeni preprosto sporočilo: redno gibanje lahko pomembno izboljša počutje. Ni nujno, da gre za naporne treninge. Že 20 do 30 minut hoje, kolesarjenja ali plavanja večkrat tedensko lahko prinese opazne koristi, tako za telo kot za duševno zdravje.

