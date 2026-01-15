  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO MORAMO VEDETI

Nova raziskava: telesna zmogljivost doseže vrh pri 35 letih - gibanje pa koristi v vsakem obdobju življenja

35 let ni konec telesne pripravljenosti, temveč točka, ko postane gibanje še pomembnejše.
Telesna zmogljivost sicer s starostjo upada, vendar telesna dejavnost deluje kot močno orodje proti prezgodnjemu funkcionalnemu pešanju, koristi so prisotne tudi, če z gibanjem začnemo pozneje. FOTO: Zaplatil Igor
Telesna zmogljivost sicer s starostjo upada, vendar telesna dejavnost deluje kot močno orodje proti prezgodnjemu funkcionalnemu pešanju, koristi so prisotne tudi, če z gibanjem začnemo pozneje. FOTO: Zaplatil Igor
Miroslav Cvjetičanin
 15. 1. 2026 | 06:13
 15. 1. 2026 | 14:58
3:21
A+A-

Dolgotrajna znanstvena raziskava razkriva, da človekova telesna zmogljivost doseže vrhunec okoli 35. leta starosti, nato pa začne postopno upadati. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je z redno telesno dejavnostjo mogoče upad bistveno upočasniti, tudi če z gibanjem začnemo pozneje v življenju.

Ugotovitve potrjujejo, da se telesna pripravljenost, mišična moč in vzdržljivost s staranjem sicer spreminjajo, vendar telesna dejavnost ostaja eden ključnih dejavnikov za ohranjanje zdravja, samostojnosti in kakovosti življenja.

Kaj kaže skoraj 50 let dolga raziskava?

Raziskava, ki je skoraj pol stoletja spremljala več kot 400 naključno izbranih posameznikov, je redno merila njihovo telesno pripravljenost in mišično moč od mladostništva do poznih šestdesetih let. Gre za enega najdaljših in najbolj celovitih vpogledov v to, kako se telesna zmogljivost spreminja skozi življenje.

Rezultati kažejo, da: upad telesne zmogljivosti se začne že po 35. letu, se po tej starosti telesne sposobnosti postopno slabšajo, se hitrost upada z leti pospešuje, med spoloma pri hitrosti upada ni pomembnih razlik. Do 63. leta starosti je skupni padec telesne zmogljivosti znašal od 30 do skoraj 50 odstotkov v primerjavi z vrhom v srednjih letih.

Zakaj je upad pomemben za vsakdanje življenje?

Raziskave kažejo, da se delovanje mišičnega tkiva lahko občutno zmanjša že v šestem desetletju življenja. To lahko vpliva na: gibljivost, ravnotežje, vzdržljivost, sposobnost samostojnega življenja.

Upad telesne zmogljivosti je še posebej izrazit pri ljudeh s sedečim življenjskim slogom, kar dolgoročno povečuje tveganje za funkcionalne omejitve in kronične bolezni.

Dobra novica: nikoli ni prepozno za gibanje

Kljub neizogibnemu vplivu staranja raziskava prinaša spodbudno sporočilo. Tudi udeleženci, ki so se začeli redno gibati šele v odrasli dobi, so izboljšali telesno zmogljivost za 5 do 10 odstotkov in upočasnili hitrost njenega upadanja.

Čeprav telesne zmogljivosti ni mogoče ohraniti na ravni vrhunca, redno gibanje dokazano zmanjšuje izgubo telesne sposobnosti.

Kaj to pomeni za slovensko prebivalstvo?

V Sloveniji, kjer se prebivalstvo hitro stara in so bolezni gibalnega sistema ter srčno-žilne bolezni med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami, imajo te ugotovitve poseben pomen.

Sporočilo raziskave je jasno: telesna zmogljivost sicer s starostjo upada, vendar telesna dejavnost deluje kot močno orodje proti prezgodnjemu funkcionalnemu pešanju, koristi so prisotne tudi, če z gibanjem začnemo pozneje.

Ključno sporočilo

35 let ni konec telesne pripravljenosti, temveč točka, ko postane gibanje še pomembnejše. Redna hoja, vadba za moč, ravnotežje in vzdržljivost niso rezervirani za mlade, so naložba v zdravo in samostojno staranje. Majhni, a redni koraki danes lahko pomenijo več moči, gibljivosti in kakovosti življenja jutri.

Več iz teme

telesna zmogljivostgibanješportna rekreacijastaranjetelesna vadba
ZADNJE NOVICE
16:35
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Nenadoma umrla mlada atletinja Iva: še pet dni prej je tekmovala v Mariboru

Klub se je od nje poslovil z zapisom o pogumu, osebni moči in predanosti športu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 16:35
16:15
Novice  |  Slovenija
POGOVOR O VESOLJU

Pirc Musar v pogovoru: Je Zemlja res okrogla? Astronavtka brez zadržkov odgovorila

V pogovoru je predsednico zanimalo tudi vprašanje, ki še vedno buri duhove.
15. 1. 2026 | 16:15
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNA VEST

V reki Savinji opazil truplo: najverjetneje gre za pogrešanega Jako (24)

Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.
15. 1. 2026 | 16:05
15:45
Novice  |  Slovenija
SPORNA SMS SPOROČILA

Golob po ugotovitvah KPK: »Naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika.«

Koalicijski partnerji zadovoljni s pojasnili glede ugotovitev KPK.
15. 1. 2026 | 15:45
15:37
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL ZEME

Koroška moštna d'čva ima himno

Minulo leto so sklenili z izidom nove pesmi, ki slavi mošt, lepa dekleta in tradicijo Koroške, od koder prihajajo.
Mojca Marot15. 1. 2026 | 15:37
15:08
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki