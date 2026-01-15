Nova raziskava: telesna zmogljivost doseže vrh pri 35 letih - gibanje pa koristi v vsakem obdobju življenja

Dolgotrajna znanstvena raziskava razkriva, da človekova telesna zmogljivost doseže vrhunec okoli 35. leta starosti, nato pa začne postopno upadati. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je z redno telesno dejavnostjo mogoče upad bistveno upočasniti, tudi če z gibanjem začnemo pozneje v življenju.

Ugotovitve potrjujejo, da se telesna pripravljenost, mišična moč in vzdržljivost s staranjem sicer spreminjajo, vendar telesna dejavnost ostaja eden ključnih dejavnikov za ohranjanje zdravja, samostojnosti in kakovosti življenja.

Kaj kaže skoraj 50 let dolga raziskava?

Raziskava, ki je skoraj pol stoletja spremljala več kot 400 naključno izbranih posameznikov, je redno merila njihovo telesno pripravljenost in mišično moč od mladostništva do poznih šestdesetih let. Gre za enega najdaljših in najbolj celovitih vpogledov v to, kako se telesna zmogljivost spreminja skozi življenje.

Rezultati kažejo, da: upad telesne zmogljivosti se začne že po 35. letu, se po tej starosti telesne sposobnosti postopno slabšajo, se hitrost upada z leti pospešuje, med spoloma pri hitrosti upada ni pomembnih razlik. Do 63. leta starosti je skupni padec telesne zmogljivosti znašal od 30 do skoraj 50 odstotkov v primerjavi z vrhom v srednjih letih.

Zakaj je upad pomemben za vsakdanje življenje?

Raziskave kažejo, da se delovanje mišičnega tkiva lahko občutno zmanjša že v šestem desetletju življenja. To lahko vpliva na: gibljivost, ravnotežje, vzdržljivost, sposobnost samostojnega življenja.

Upad telesne zmogljivosti je še posebej izrazit pri ljudeh s sedečim življenjskim slogom, kar dolgoročno povečuje tveganje za funkcionalne omejitve in kronične bolezni.

Dobra novica: nikoli ni prepozno za gibanje

Kljub neizogibnemu vplivu staranja raziskava prinaša spodbudno sporočilo. Tudi udeleženci, ki so se začeli redno gibati šele v odrasli dobi, so izboljšali telesno zmogljivost za 5 do 10 odstotkov in upočasnili hitrost njenega upadanja.

Čeprav telesne zmogljivosti ni mogoče ohraniti na ravni vrhunca, redno gibanje dokazano zmanjšuje izgubo telesne sposobnosti.

Kaj to pomeni za slovensko prebivalstvo?

V Sloveniji, kjer se prebivalstvo hitro stara in so bolezni gibalnega sistema ter srčno-žilne bolezni med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami, imajo te ugotovitve poseben pomen.

Sporočilo raziskave je jasno: telesna zmogljivost sicer s starostjo upada, vendar telesna dejavnost deluje kot močno orodje proti prezgodnjemu funkcionalnemu pešanju, koristi so prisotne tudi, če z gibanjem začnemo pozneje.

Ključno sporočilo

35 let ni konec telesne pripravljenosti, temveč točka, ko postane gibanje še pomembnejše. Redna hoja, vadba za moč, ravnotežje in vzdržljivost niso rezervirani za mlade, so naložba v zdravo in samostojno staranje. Majhni, a redni koraki danes lahko pomenijo več moči, gibljivosti in kakovosti življenja jutri.