Nova raziskava: Za najboljše zdravje srca bi morali telovaditi kar 90 minut na dan

Redna telesna aktivnost že dolgo velja za enega najpomembnejših dejavnikov pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Nova raziskava pa kaže, da bi lahko za optimalno zaščito srca potrebovali precej več gibanja, kot priporočajo trenutne smernice.

Odraslim se trenutno priporoča najmanj 150 minut zmerno do intenzivne telesne aktivnosti na teden. To pomeni približno dve uri in pol hitre hoje, kolesarjenja, teka ali druge podobne vadbe.

Po ugotovitvah raziskovalcev pa bi lahko skoraj štirikrat večja količina telesne aktivnosti tveganje za srčno-žilne zaplete zmanjšala še bistveno bolj.

Do 30 odstotkov manjše tveganje

V raziskavi, ki je spremljala več kot 17.000 ljudi srednjih let v obdobju osmih let, so raziskovalci analizirali telesno pripravljenost udeležencev in njihove vsakodnevne gibalne navade.

V času spremljanja je bilo zabeleženih več kot 1.200 srčno-žilnih dogodkov, med drugim srčnih infarktov, možganskih kapi, srčnega popuščanja in motenj srčnega ritma.

Rezultati so pokazali, da že doseganje trenutno priporočenih 150 minut telesne aktivnosti tedensko zmanjša tveganje za težave s srcem za približno 8 do 9 odstotkov.

Še večje koristi pa so opazili pri ljudeh, ki so bili telesno aktivni med 560 in 610 minut na teden, kar pomeni približno 80 do 90 minut na dan. Pri njih se je tveganje za srčno-žilne zaplete zmanjšalo za okoli 30 odstotkov.

Manj telesno pripravljeni potrebujejo več gibanja

Raziskovalci so ugotovili še nekaj zanimivega. Ljudje z nižjo telesno pripravljenostjo morajo za enake koristi vložiti več napora kot posamezniki, ki so že redno aktivni.

To pomeni, da začetniki za doseganje podobnih učinkov pogosto potrebujejo več časa in vztrajnosti, medtem ko telesno aktivni posamezniki dodatno vadbo lažje pretvorijo v še boljšo zaščito srca.

Je 90 minut na dan sploh realno?

Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da priporočilo o več kot eni uri in dvajsetih minutah vadbe dnevno ni najbolj primerno za splošno populacijo.

Za številne ljudi so namreč že trenutna priporočila velik izziv. Pomembnejše sporočilo raziskave je zato, da je vsaka dodatna minuta gibanja koristna.

Čeprav je optimalna količina telesne aktivnosti morda višja od uradnih smernic, strokovnjaki poudarjajo, da se ljudje ne smejo ustrašiti številk.

Vsak korak šteje

Tudi druge raziskave potrjujejo, da je nekaj gibanja vedno bolje kot nič. Nedavna študija je pokazala, da so imele ženske, ki so enkrat ali dvakrat tedensko dosegle približno 4.000 korakov na dan, za četrtino manjše tveganje za prezgodnjo smrt in občutno manjše tveganje za razvoj bolezni srca v primerjavi s tistimi, ki so večino časa presedele.

Kaj to pomeni za Slovence?

Po podatkih zdravstvenih strokovnjakov tudi v Sloveniji velik del odraslih ne dosega priporočene količine telesne aktivnosti. Sedeč življenjski slog, delo v pisarnah in pomanjkanje časa so med najpogostejšimi razlogi za premalo gibanja.

Strokovnjaki zato svetujejo preprost pristop: začnite z majhnimi koraki. Redni sprehodi, kolesarjenje, delo na vrtu, hoja po stopnicah ali rekreativni športi lahko pomembno prispevajo k boljšemu zdravju.

Čeprav 90 minut gibanja na dan za marsikoga ni dosegljiv cilj, ostaja glavno sporočilo raziskave jasno, več, ko se gibamo, bolj hvaležno nam bo srce.