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NAJNOVEJŠE O GOBAH

Novo odkritje o gobah. Redno uživanje lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt in možgansko kap

Gobe niso le okusna priloga, temveč bi lahko pomembno prispevale tudi k boljšemu zdravju srca in ožilja.
Gobe naj bodo bolj redno na vašem jedilniku. FOTO: Getty Images 
Gobe naj bodo bolj redno na vašem jedilniku. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 11. 7. 2026 | 13:00
3:06
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Pregled več deset znanstvenih raziskav kaže, da je njihovo redno uživanje povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca in presnove.

Raziskovalci so analizirali izsledke 22 znanstvenih študij, ki so preučevale vpliv uživanja gob na tveganje za kardiometabolične bolezni. Mednje sodijo bolezni srca in ožilja, možganska kap ter nekatere presnovne motnje.

Pomagajo zniževati maščobe v krvi

Pregled raziskav je pokazal, da redno uživanje gob prispeva k znižanju ravni trigliceridov, ene najpogostejših maščob v krvi. Povišane vrednosti trigliceridov so povezane z večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo ljudje, ki gobe redno vključujejo v svojo prehrano, manjše tveganje za razvoj kardiometaboličnih bolezni. Pri nekaterih se je pokazalo tudi znižanje diastoličnega krvnega tlaka, kar dodatno razbremenjuje srce in ožilje. Po ugotovitvah raziskovalcev rezultati potrjujejo, da je redno vključevanje gob v prehrano koristno za zdravje srca.

Bogat vir pomembnih vitaminov

Gobe vsebujejo vitamine skupine B, ki sodelujejo pri delovanju srca, živčnega sistema in možganov. So tudi eden redkih naravnih virov vitamina D, ki je pomemben za absorpcijo kalcija ter ohranjanje zdravih kosti in zob. Raziskovalci opozarjajo, da ljudje gobe še vedno uživajo razmeroma redko, čeprav bi že postopno povečanje njihovega deleža v prehrani lahko izboljšalo vnos nekaterih pomembnih hranil in zmanjšalo tveganje za bolezni srca in ožilja. Kolikšna količina gob prinese največ koristi, raziskave še niso natančno določile. Druge študije pa nakazujejo, da bi lahko že dve srednje veliki gobi na dan prispevali tudi k manjšemu tveganju za nekatere vrste raka.

Tudi pomarančni sok je pokazal obetavne rezultate

Koristi za srce niso povezane le z gobami. Nedavna raziskava je pokazala, da lahko redno pitje stoodstotnega pomarančnega soka ugodno vpliva na uravnavanje krvnega tlaka, presnovo maščob in vnetne procese v telesu. V raziskavi so zdravi odrasli dva meseca vsak dan popili po dva kozarca pomarančnega soka. Analize so pokazale spremembe v izražanju genov, povezanih z uravnavanjem krvnega tlaka, presnovo in delovanjem imunskega sistema.

Rezultati kažejo, da je vsakodnevno pitje pomarančnega soka prispevalo predvsem k boljšemu uravnavanju krvnega tlaka in zmanjšanju vnetnih procesov.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da nobeno posamezno živilo ni čudežna rešitev. Največ koristi za srce in ožilje prinaša raznolika prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem, polnozrnatimi živili, stročnicami, oreščki ter gobami, ob redni telesni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu.

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