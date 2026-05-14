  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČE NE VESTE, ZAKAJ NE MORETE SHUJŠATI

O tem, zakaj se ne moremo znebiti trebušne maščobe, in o namigih, kako to storiti.

Starejši, ko smo, težje je shujšati, saj sta takrat naše telo in maščoba zares dobra prijatelja. Seveda obstaja rešitev. Hitra.
Premalo miganja. Nihče ni rekel, da bo znebiti se trebušne maščobe preprosto. FOTO: Getty Images
Premalo miganja. Nihče ni rekel, da bo znebiti se trebušne maščobe preprosto. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 14. 5. 2026 | 11:00
5:37
A+A-

Nihče noče delati za to, kar ima, za dosego cilja. Nihče ne želi stopiti iz hiše in na dolgi tek in se spotiti. Vsi hočejo teči v hiši, na tekalni stezi. Želijo si zmanjšati malo odvečne telesne maščobe, vendar nočejo diete in trenirati. Torej, pojdi naravnost na liposukcijo in karkoli drugega zdravniki že počnejo z maščobo. To je preprosta pot ven.

Težave s hrano, cigaretami, stresom in lenobo

Nezdrava prehrana, to je največja polnilka velikih trebuhov. Preveč škrobnih ogljikovih hidratov in slabih maščob je recept za širitev središča telesa. Če bi uživali veliko zelenjave, izbirali puste beljakovine in se izogibali maščobam iz rdečega mesa, bi bilo vse lažje. Izberemo bolj zdrave maščobe v izdelkih, kot so ribe, oreščki in avokado. Tudi zmerno zmanjšanje ogljikovih hidratov (žita, testenine, sladkorji) lahko pomaga.

Če radi jemo. Podkožna trebušna maščoba in maščoba pod trebušnimi mišicami in okoli vitalnih organov (imenovana visceralna) morajo izginiti. Visceralna maščoba povečuje verjetnost srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni. Lahko povzroči tudi visok krvni tlak in še več. Preveč jesti je vsaj delno krivo za tako stanje. Že z omejevanjem zmanjšamo visceralno maščobo.

Dim in kar nekaj nevarnega ognja. Dobro poznamo nevarnosti kajenja. Ob vsem je krivo za več trebušne in visceralne maščobe. Kadijo res le, no ja, nespametni.

Če nas ves čas trese. Ko stresni hormon kortizol potuje skozi telo, se maščoba zadržuje v trebuhu. Vadba vam lahko pomaga. Meditirajte. Delajte jogo. Sestavite dober podporni sistem. Pogovorite se s strokovnjakom za duševno zdravje, če ga potrebujete.

Premalo miganja. Nihče ni rekel, da bo znebiti se trebušne maščobe preprosto. Potrebujete zmerno telesno aktivnost (kot je hoja) vsaj 150 minut na teden ali energično gibanje (tek) za 75 minut, in trening moči vsaj dvakrat na teden. Preden začnete kateri koli program vadbe, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.

Poznamo tudi napačne vaje. Veste, trebušnjaki niso dovolj. Za izgradnjo mišic potrebujete tudi trening z utežmi. Več mišic pomeni več kurjenja kalorij. Če lahko naredite samo eno vajo, izberite aerobno vadbo (na primer hojo ali tek). To najboljše deluje pri kurjenju maščob. Počasi povečujte intenzivnost, ustvarite novo navado.

O pivu, omamah, premalo vode in genetiki

Pivo žal ni zdravilo. Niso samo pivo in ogljikovi hidrati v pivu tisti, ki povzročajo pivski trebuh. Vsak alkohol ima kalorije. Če zaužijete preveč kalorij, še posebej, če ne telovadite in se dobro prehranjujete, boste nabrali kilograme. Če pijete, ne pozabite, da to počnete zmerno.

Omamne svinjarije; tudi tako bi lahko rekli. Imamo jih tako radi. Športne pijače imajo lahko veliko sladkorja. To prinaša kalorije. Če jih premorete preveč, se že pripravljate na pridobivanje telesne mase, ki se lahko znajde okoli vašega pasu. Zmanjšajte pitje sladkih, visoko kaloričnih pijač. To pomeni tudi energijske pijače in nedietne gazirane pijače.

Premalo vode. Študije kažejo, da lahko pitje več vode pomaga pri izgubi teže. Izbira H2O namesto sladkanih pijač pomeni manj kalorij. To lahko pomaga zmanjšati trebušno maščobo. Voda morda še za v čevelj ni dobra, a je tudi edina pijača, ki nas lahko hidrira brez dodajanja sladkorjev ali drugih spojin.

Krivi so naši predniki. Genetika. Tudi družinsko drevo vpliva na možnosti debelosti. Prav tako vpliva na to, kje shranjujete maščobo. Vzpostavljanje pravega ravnovesja med tem, koliko kalorij zaužijete (vaša prehrana) in koliko jih porabite (z vadbo), vam lahko pomaga preprečiti pridobivanje mase, kljub vašim genom.

Ponoči slabo spanje, zjutraj nervozna tehtnica

Slab spanec. Nočni napadi na hladilnik so ubijalci zdravja. Ni samo to, da če ne spiš, se sprožijo stresni hormoni. Ti tudi spodbujajo vaše telo k ohranjanju maščobe.

Navlecite se dobrih navad, kot so, da pred spanjem odložite telefon, izklopite prenosni računalnik, greste vsak večer spat ob istem času, se pred spanjem izognete alkoholu in se pred skokom med rjuhe razgibate.

Preveč tehtanja. No, morda izgubljate trebušno maščobo in se tega sploh ne zavedate. Če se dobro prehranjujete in pravilno telovadite, ne pozabite, da je to, kako se vaša oblačila prilegajo, merjeno po velikosti vašega pasu, pomembnejše od tega, kar piše na tehtnici. Če je pas manj tesen, ste morda zamenjali nekaj trebušne maščobe z mišicami.

Več iz teme

maščoba na trebuhuhujšanjedebelostzdrava dietahujšanje in športzdrav način življenjadieta
ZADNJE NOVICE
12:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NASILJE

Katarina (33): »Stiskala me je, da sem skoraj zadušila, potem me je na živo rezala!« Dojenček umrl po dveh dneh

Katarina in Marko sta vložila ovadbo proti srbski bolnišnici, kjer je njuna novorojenčica umrla.
14. 5. 2026 | 12:22
11:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
V SREDO

Jadralni padalec v težavah, pristal na drevesu

Obveščen je bil tudi preiskovalec letalskih nesreč.
14. 5. 2026 | 11:41
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ja, tudi aluminijasta folija se lahko pokvari: ti znaki to razkrivajo

Večina ljudi aluminijasto folijo uporablja predolgo, ne da bi opazili opozorilne znake.
Kaja Berlot14. 5. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
GLAMUR

Joan Collins na rdeči preprogi: tako je pri 92 letih zasenčila vse

Legendarna zvezdnica je znova dokazala, da glamur nima starostne omejitve.
14. 5. 2026 | 11:25
11:22
Novice  |  Svet
IZ ZAKULISJA

Brigitte Macron klofnila Emmanuela Macrona zaradi sporočil, ki jih je prejemal od iranske igralke (FOTO)

Le kakšna sporočila naj bi ji pošiljal? Menda je šel malo predaleč.
14. 5. 2026 | 11:22
11:11
Novice  |  Slovenija
PALIATIVNA OSKRBA OTROK

Zdravnica Anamaria Meglič, ki spremlja bolne otroke, ki se jim življenje izteka: 70 otrok ta hip v obravnavi (VIDEO)

V osmih letih je tim za paliativno oskrbo otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani spremljal približno 170 otrok, od katerih jih je približno polovica že pokojnih.
Nina Čakarić14. 5. 2026 | 11:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki