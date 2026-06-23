Ob kateri uri bi morali telovaditi? Nova raziskava razkriva, da je čas vadbe lahko ključen za zdravje srca

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Nova raziskava kaže, da lahko vadba, prilagojena vašemu naravnemu biološkemu ritmu, pomembno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja, izboljša kakovost spanca ter zniža krvni tlak. Strokovnjaki menijo, da bi lahko takšen pristop v prihodnosti postal del preventivne zdravstvene oskrbe tudi v Sloveniji.
Vsak človek ima svoj naravni biološki ritem, ki določa, kdaj je najbolj buden, aktiven in pripravljen na telesne napore.
Strokovnjaki ljudi običajno delijo v dve skupini:
Nova raziskava kaže, da lahko prilagoditev časa vadbe tem naravnim ritmom prinese pomembne koristi za zdravje, zlasti pri ljudeh z dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja.
Raziskovalci so spremljali 150 odraslih oseb, starih med 40 in 60 let. Vsak udeleženec je imel vsaj en dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni, med katerimi so bili:
Za določitev biološkega ritma so uporabili podroben vprašalnik in 48-urno spremljanje telesne temperature.
Nato so udeležence razdelili v dve skupini:
Vadba je potekala:
Program je uspešno zaključilo 134 udeležencev.
Po 12 tednih so izboljšanje opazili pri vseh sodelujočih.
Pozitivni učinki so bili vidni pri:
Toda največje koristi so imeli tisti, ki so vadili v skladu s svojim naravnim ritmom.
Pri njih so zaznali:
Raziskovalci poudarjajo, da sta bila najbolj izrazita učinka prav izboljšanje spanca in uravnavanje krvnega tlaka.
Zanimivo je, da so bili pozitivni učinki še nekoliko izrazitejši pri jutranjih tipih. To pa ne pomeni, da bi morali vsi začeti telovaditi zgodaj zjutraj. Ključno sporočilo raziskave je ravno nasprotno, vsak človek naj bi vadbo prilagodil svojemu naravnemu ritmu. Za nekatere bo idealen čas zgodaj dopoldne, za druge pa pozno popoldne ali večer.
Naše telo deluje po notranji 24-urni biološki uri, ki uravnava številne procese:
Če telesno aktivnost uskladimo s temi naravnimi procesi, lahko telo energijo porablja učinkoviteje. Posledično se izboljša tudi delovanje srčno-žilnega sistema.
Pomembna novica je predvsem zato, ker se po 50. letu tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja občutno poveča. V Sloveniji bolezni srca in ožilja ostajajo med vodilnimi vzroki umrljivosti. Strokovnjaki zato priporočajo, da ljudje s povečanim tveganjem posebno pozornost namenijo ne le količini gibanja, ampak tudi času, ko vadijo.
To velja predvsem za osebe z:
Preprosto vprašanje vam lahko pomaga pri odločitvi. Če brez težav zgodaj vstajate in ste najbolj produktivni dopoldne, ste verjetno jutranji tip. Če največ energije občutite popoldne ali zvečer in težje zgodaj zaspite, ste verjetno večerni tip. Svoje treninge lahko nato prilagodite temu ritmu.
Praktična priporočila:
Za jutranje tipe:
Za večerne tipe:
Raziskovalci opozarjajo, da bo potrebnih še več raziskav, vendar so rezultati zelo obetavni. Prepričani so, da bi lahko ocena posameznikovega biološkega ritma v prihodnosti postala del priporočil za preprečevanje srčno-žilnih bolezni.
Takšen individualni pristop bi lahko izboljšal:
Ni nujno, da vsi telovadijo ob petih zjutraj ali pozno zvečer. Največ koristi boste dosegli, če boste poslušali svoje telo. Če telesno aktivnost prilagodite svoji notranji biološki uri, lahko izboljšate zdravje srca, znižate krvni tlak, bolje spite in dolgoročno zmanjšate tveganje za številne kronične bolezni.
Včasih je za boljše zdravje dovolj že to, da ne spremenite količine gibanja, ampak le uro, ob kateri ga izvajate.