Ob šestih je že tema in kavč nas premaga. Zakaj jeseni izgubimo voljo do vadbe?

Julija smo po službi brez večjega razmišljanja sedli na kolo, se odpravili na tek ali šli na sprehod. Oktobra pridemo domov, zunaj je že tema, kavč pa nenadoma ponuja zelo prepričljiv načrt za preostanek večera. Toda ali smo res postali bolj leni ali se naše telo zgolj odziva na spremenjene razmere?

Poleti imamo občutek, da je dan skoraj neskončen. Služba se konča, zunaj pa je še vedno svetlo. Jeseni je drugače. Pogled skozi okno nam hitro pove, da se dan izteka, telo pa se mora prilagoditi drugačnemu ritmu.

Svetloba je eden najpomembnejših dejavnikov, ki uravnavajo naš notranji biološki ritem. Vpliva na budnost, spanje in izločanje melatonina, hormona, ki sodeluje pri uravnavanju cikla spanja in budnosti. Ko se dnevi skrajšajo, se spremenijo tudi naše vsakodnevne navade, počutje in pripravljenost za telesno dejavnost.

Zato ni nenavadno, da se v temnem jesenskem večeru počutimo drugače kot ob sončnem poletnem večeru. To pa še ne pomeni, da se moramo odpovedati redni vadbi.

Motivacija je nezanesljiv načrt

Težava nastane, ko odločitev o vsakem treningu prepustimo trenutnemu razpoloženju. Se nam danes ljubi? Imamo dovolj energije? Bi bilo morda bolje, da vadbo prestavimo na jutri? Včasih bomo motivirani, pogosto pa bomo našli dovolj dobrih razlogov, da ostanemo doma. Če želimo ohraniti redno telesno dejavnost, se je zato bolje zanesti na navado kot na motivacijo. Če je torek namenjen teku po službi, naj bo tek del tedenskega urnika, podobno kot kosilo ali sestanek. Športno torbo pripravimo že prej, oblačila naj bodo pri roki, odločitev pa sprejmimo, preden se udobno namestimo na kavč.

Če nam okoliščine dopuščajo, lahko vadbo opravimo tudi neposredno po službi, še preden pridemo domov. Tako se izognemo trenutku, ko se moramo znova prepričevati, zakaj bi bilo dobro vstati in oditi ven. Kavč ima namreč pomembno taktično prednost: ko sedimo na njem, smo že začeli počivati. Za vrnitev k vadbi je zato potreben dodaten napor, četudi gre zgolj za to, da se preoblečemo in obujemo športne copate.

Jeseni je smiselno spremeniti urnik

Ni razloga, da bi morali jeseni za vsako ceno ohraniti poletni način vadbe. Če nam večerna tema ne ustreza, lahko trening prestavimo na jutro, ga opravimo med daljšim odmorom ali izberemo drugo obliko telesne dejavnosti. Tek po osvetljenih poteh lahko nadomesti vadba v fitnesu, kolesarjenje na prostem pa vožnja na sobnem kolesu. Tudi krajši trening je lahko dobra rešitev, kadar nam primanjkuje časa ali energije. Pomembno je, da izberemo obliko vadbe, ki jo lahko vključimo v vsakdanjik. Rednost je praviloma koristnejša od občasnih pretiranih naporov, s katerimi poskušamo nadomestiti več tednov neaktivnosti.

Seveda moramo upoštevati tudi svoje počutje. Če smo izčrpani, slabo spimo ali okrevamo po bolezni, je počitek lahko primernejša odločitev kot trening. Cilj ni, da bi vadili za vsako ceno, temveč da telesno dejavnost ohranimo kot pomemben del življenja.

En izpuščen trening ni težava

Če kakšen deževen večer ostanemo doma, se zaradi tega ni treba obremenjevati. Zdrav življenjski slog se ne poruši zaradi enega izpuščenega treninga. Težava nastane, ko se izjema spremeni v navado in nekaj dni počitka neopazno preraste v več tednov neaktivnosti. Jeseni zato ne potrebujemo nujno več motivacije. Potrebujemo predvsem realističen načrt, nekaj prilagodljivosti in dogovor s samim seboj, ki ga bomo lahko upoštevali tudi takrat, ko zunaj ni več svetlo.

Morda je dovolj že to, da naslednji trening določimo vnaprej, pripravimo športno opremo in se odločimo, da bomo začeli, še preden nas kavč prepriča o nasprotnem.

Ker cilj ni, da bi bili motivirani vsak dan. Cilj je, da se gibamo tudi takrat, ko motivacija ni naša najmočnejša stran.