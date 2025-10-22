Obožujete sendviče? Potem imate skoraj 20 odstotkov več možnosti, da zbolite z rakom

Zdrava prehrana je ključna za dolgo in kakovostno življenje, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko določena živila, ki jih uživamo vsak dan, resno ogrozijo naše zdravje.

Po besedah klinične dietetičarke, specializirane za prehrano onkoloških bolnikov, obstaja eno pogosto živilo, ki lahko ob vsakodnevnem uživanju poveča tveganje za raka za kar 18 odstotkov.

Gre za predelano meso, torej mesne izdelke, ki so dimljeni, soljeni, sušeni ali vsebujejo konzervanse, kot so nitrati in nitriti. Mednje spadajo slanina, hrenovke, salame, klobase, pa tudi narezki, kot sta pršut in šunka za sendviče.

Predelano meso in rak debelega črevesa

Znanstvene raziskave potrjujejo, da redno uživanje predelanega mesa povečuje tveganje za rak debelega črevesa in danke. To se zgodi, ker se med predelavo v mesu tvorijo spojine, ki lahko poškodujejo DNK in vplivajo na normalno delovanje celic.

Strokovnjaki poudarjajo, da uživanje teh živil ne pomeni nujno, da bo posameznik zbolel za rakom, vendar tveganje z vsakim dodatnim kosom narašča. Gre za relativno tveganje, kar pomeni, da imajo ljudje, ki redno uživajo predelano meso, statistično večjo možnost za razvoj bolezni v primerjavi s tistimi, ki ga ne uživajo.

Alkohol – še ena tvegana izbira

Poleg predelanega mesa strokovnjaki opozarjajo še na alkohol, ki dokazano povečuje tveganje za vsaj sedem vrst raka, med drugim raka dojk, jeter in požiralnika. Alkohol spodbuja pogostejše deljenje celic, kar poveča možnost genetskih napak, ki lahko vodijo v razvoj rakavih obolenj.

Čeprav mnogi menijo, da je kozarec vina na dan neškodljiv, raziskave kažejo, da ne obstaja popolnoma varna količina alkohola, ko gre za tveganje za nastanek raka.

Kako zmanjšati tveganje?

Zdravniki svetujejo, da:

omejimo uživanje predelanega mesa na minimum,

izbiramo sveže meso ali rastlinske vire beljakovin,

uživamo več sadja, zelenjave in vlaknin, ki pomagajo pri presnovi in zaščiti črevesja,

zmanjšamo, ali popolnoma opustimo alkohol.

Če vas skrbi vaš način prehranjevanja ali tveganje za nastanek raka, se je priporočljivo posvetovati z osebnim zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom.

Zdravje se začne pri izbiri hrane in pogosto so prav vsakodnevne prehranske navade tiste, ki odločajo, kako bomo živeli (in se starali). Zmernost in premišljene izbire so zato najzanesljivejši korak k boljšemu počutju in manjšemu tveganju za bolezni sodobnega časa.

Kaj pa, če se res ne moremo upreti predelanemu mesu

Ne obstaja popolnoma zdravo predelano meso, obstajajo pa manj problematične različice, če jih izberemo premišljeno in uživamo redko ter v zmernih količinah.

Zakaj je predelano meso problematično

Predelano meso pomeni vsako meso, ki ni sveže, temveč je bilo soljeno, dimljeno, sušeno ali konzervirano z nitriti in nitrati. Ti postopki izboljšajo okus in obstojnost, a hkrati vodijo do tvorbe škodljivih spojin (npr. nitrozaminov), ki so povezane z večjim tveganjem za rak debelega črevesa in danke.

Manj škodljive izbire

Če se predelanemu mesu ne želite popolnoma odpovedati, izberite kakovostnejše in manj obdelane možnosti:

Naravno sušeno meso brez nitritov in dodanega sladkorja na primer domače suho meso ali pršut, ki je narejen le z morsko soljo (brez konzervansov). Poiščite oznako »brez dodanih nitritov/nitratov«.

Perutninsko meso z manj maščobe

Kuhana ali pečena puranja ali piščančja prsa brez umetnih dodatkov so boljša izbira kot hrenovke ali salame.

Meso iz ekološke reje

Vsebuje manj ostankov antibiotikov in aditivov, pogosto je tudi nižja vsebnost nasičenih maščob.

Rastlinski nadomestki

Čičerikine, lečine ali sojine »klobasice« in namazi, če so brez preveč soli in umetnih dodatkov, so dobra alternativa.

Ključ je v zmernosti

Uživanje predelanega mesa enkrat tedensko ali redkeje verjetno ne bo povzročilo večje škode, če je preostanek prehrane bogat z zelenjavo, vlakninami in antioksidanti.

Bolj nevarno postane, ko je predelano meso del vsakodnevne prehrane (npr. sendvič s salamo vsak dan).

Nasvet strokovnjakov

Če si želite občasno privoščiti mesni izdelek, izberite naravno sušeno meso brez konzervansov, jejte ga v majhnih količinah, zraven pa vedno dodajte veliko zelenjave, vlaknine pomagajo telesu, da se hitreje znebi potencialno škodljivih snovi.