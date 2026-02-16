Oči so ogledalo zdravja. Kako lahko razkrijejo visok krvni tlak, sladkorno bolezen in artritis

Visok krvni tlak, sladkorna bolezen in artritis so bolezni, ki pogosto dolgo potekajo brez izrazitih simptomov. Manj znano pa je, da se prvi znaki teh resnih zdravstvenih stanj lahko pokažejo prav v očeh. Reden očesni pregled lahko zato odkrije tudi skrite težave, še preden se pojavijo resni zapleti.

Strokovnjaki opozarjajo, da je razporeditev krvnih žil na očesnem ozadju, tako imenovana mrežnična žilna mreža, tesno povezana z zdravjem srca in ožilja. Spremembe, vidne v očesu, so lahko neposredno povezane s stanjem krvnih žil po telesu.

Kaj razkrije očesni pregled?

Večina očesnih pregledov vključuje natančen pregled zunanjega in notranjega dela očesa. Z oftalmoskopom se ocenjuje odziv zenice, očesna leča, mrežnica in vidni živec. Prav pregled mrežnice lahko razkrije spremembe na krvnih žilah, ki opozarjajo na sistemske bolezni.

V nadaljevanju predstavljamo tri pogoste bolezni, katerih znaki se lahko pokažejo v očeh.

Visok krvni tlak (hipertenzija) in oči

Hipertenzija ali visok krvni tlak pogosto poteka brez očitnih simptomov, zato jo mnogi odkrijejo prepozno. Vendar pa se posledice povišanega krvnega tlaka lahko pokažejo na mrežnici.

Povišan tlak lahko povzroči retinopatijo, to je okvaro glavnih krvnih žil v očesu. Posledice so lahko: krvavitve v očesu, zamegljen vid, otekanje mrežnice, nastanek krvnih strdkov, poškodbe vidnega živca, v hujših primerih celo izguba vida.

Spremembe v obliki ali razmerju mrežničnih žil ter drobni krvni strdki so lahko prvi opozorilni znaki, še preden bolnik občuti kakršne koli težave.

Sladkorna bolezen in tveganje za slepoto

Sladkorna bolezen je ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa. Pogosto jo odkrijejo prav med očesnim pregledom.

Povišana raven krvnega sladkorja poškoduje drobne krvne žile v očesu. Če stanje napreduje, se lahko razvije diabetična retinopatija, ki je eden vodilnih vzrokov slepote pri odraslih.

Nezdravljena sladkorna bolezen je povezana tudi z večjim tveganjem za bolezni srca in ledvic. Dobra novica je, da lahko pravočasno odkrivanje sprememb na mrežnici omogoči zgodnje zdravljenje in prepreči hujše zaplete.

Artritis in vnetja oči

Artritis je vnetna bolezen sklepov, ki lahko prizadene tudi drugih delov telesa ne samo oči.

Sistemske vnetne bolezni lahko povzročijo:

vnetje očesa,

bolečino in rdečino,

občutljivost na svetlobo,

postopno slabšanje vida.

Pogost spremljevalec teh stanj je tudi suho oko. Če je to hudo in nezdravljeno, lahko pride do poškodb roženice, prozorne, kupolaste površine na sprednjem delu očesa.

Zakaj je reden očesni pregled ključnega pomena?

Oči niso pomembne le za vid, temveč so tudi dragocen vpogled v splošno zdravstveno stanje. Spremembe na mrežnici lahko opozorijo na resne bolezni, še preden se pojavijo tipični simptomi.

Redni preventivni očesni pregledi so zato pomembni ne glede na starost, še posebej pa pri ljudeh z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, presnovne motnje ali vnetna obolenja.

Zgodnje odkrivanje pomeni več možnosti za uspešno zdravljenje in manjše tveganje za trajne posledice.