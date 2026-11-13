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Od kavča do petih kilometrov! V samo sedmih tednih lahko postanete tekač

Od prvih 15 sekund teka do petih kilometrov je sedem tednov lahko dovolj. Začnite počasi, vztrajajte in ne pozabite: tudi hoja šteje.
Preteči svojih prvih 5 kilometrov sploh ni lahko. FOTO: Shutterstock 

Preteči svojih prvih 5 kilometrov sploh ni lahko. FOTO: Shutterstock 

1. Teden FOTO: Slovenske novice 

1. Teden FOTO: Slovenske novice 

2. Teden FOTO: Slovenske novice 

2. Teden FOTO: Slovenske novice 

3. Teden FOTO: Slovenske novice 

3. Teden FOTO: Slovenske novice 

4. Teden FOTO: Slovenske novice 

4. Teden FOTO: Slovenske novice 

5. Teden FOTO: Slovenske novice 

5. Teden FOTO: Slovenske novice 

6. Teden FOTO: Slovenske novice 

6. Teden FOTO: Slovenske novice 

7. Teden FOTO: Slovenske novice 

7. Teden FOTO: Slovenske novice 

Preteči svojih prvih 5 kilometrov sploh ni lahko. FOTO: Shutterstock 
1. Teden FOTO: Slovenske novice 
2. Teden FOTO: Slovenske novice 
3. Teden FOTO: Slovenske novice 
4. Teden FOTO: Slovenske novice 
5. Teden FOTO: Slovenske novice 
6. Teden FOTO: Slovenske novice 
7. Teden FOTO: Slovenske novice 
Miroslav Cvjetičanin
 13. 11. 2026 | 15:00
7:32
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Bi radi začeli teči, vendar ne veste, kako se lotiti prvih kilometrov? Pet kilometrov je dosegljiv cilj tudi za popolne začetnike, čeprav se vam zdaj morda zdi skoraj neuresničljiv. S premišljenim sedemtedenskim načrtom, ki združuje tek, hojo in počitek, lahko postopoma pridete do prvega neprekinjenega teka na pet kilometrov.

Če začenjate povsem od začetka, brez tekaških izkušenj in večje športne aktivnosti v preteklosti, naj vas misel na petkilometrski tek ne prestraši. Res je, da je pet kilometrov za začetnika precejšen izziv, vendar to še ne pomeni, da je cilj nedosegljiv.

Dobra novica je, da se lahko na takšno razdaljo pripravite v približno sedmih tednih. Potrebujete predvsem nekaj dobre volje, vztrajnosti in ustrezno razporejene treninge. Pri tem vam lahko pomaga preprost načrt vadbe, ki ne zahteva dolgih treningov ali vsakodnevnega teka. Večina vadbenih enot traja približno 30 minut, zato jih je mogoče vključiti tudi v precej zaseden vsakdan. Koristno je, da si že na začetku določite datum, ko boste poskusili preteči pet kilometrov. Tako boste imeli jasen cilj in razlog, da vztrajate tudi takrat, ko se vam ne bo ljubilo obuti tekaških copat.

Pomembno je še nekaj: če vam tek sprva ne ustreza, lahko načrt prilagodite in razdaljo prehodite. Tudi hoja je odlična oblika telesne dejavnosti. Bistveno je, da začnete in postopoma izboljšujete svojo telesno pripravljenost.

Začnite počasi, ne glede na starost in pripravljenost

Če se šele spoznavate s telesno vadbo, je najpomembnejše pravilo, da ne pretiravate. Začetek naj bo počasen, tako glede hitrosti kot trajanja dejavnosti. Nič ni narobe, če so vaši prvi treningi sestavljeni zgolj iz nekaj krajših sprehodov, razporejenih čez dan. Ko boste opazili, da zmorete hoditi hitreje in dlje, boste začutili tudi prve spremembe v telesni pripravljenosti. Telo se bo postopoma prilagodilo obremenitvam, hoja bo postajala lažja, z njo pa se bo izboljševala tudi vaša vzdržljivost.

Ko boste pripravljeni, lahko začnete izvajati načrt za petkilometrski tek. Ta predvideva približno pol ure vadbe naenkrat, pri čemer se izmenjujeta tek in hoja. Ameriški strokovnjaki za telesno dejavnost priporočajo najmanj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden oziroma 75 minut intenzivne aerobne dejavnosti. Mogoča je tudi kombinacija obeh oblik vadbe. Če ste aktivni približno 30 minut večino dni v tednu, se že približujete priporočenemu obsegu gibanja.

Sedemtedenski načrt za prvi tek na pet kilometrov

Kako torej priti od prvih tekaških korakov do petih kilometrov? Eden od načinov je sedemtedenski program, ki je namenjen začetnikom in vsem, ki bi radi prvič pretekli to razdaljo. Načrt lahko prilagodite tudi tako, da je vaš končni cilj petkilometrska hoja. Ni nujno, da tečete, če vam to ne ustreza ali če vam trenutna telesna pripravljenost tega še ne omogoča.

Program temelji na izmenjavanju teka, hoje in počitka. Takšna kombinacija omogoča postopno povečevanje obremenitve, zmanjšuje tveganje za preobremenitev in pomaga preprečevati pretirano utrujenost. Obenem je začetek teka precej prijetnejši, saj vam ni treba že prvi dan zdržati več minut neprekinjenega teka. Ne pozabite, da je namen programa postopno navajanje telesa na novo dejavnost. Zato ni razloga za hitenje. Če ugotovite, da je posamezni teden za vas prezahteven, ga lahko ponovite, preden nadaljujete.

Tek in hoja sta najboljša kombinacija za začetnike

V prvem tednu boste na predvidene dneve vadbe izmenjavali zelo kratke intervale teka in hoje. Petnajst sekund boste počasi tekli, nato 45 sekund hodili. Takšno izmenjavanje ponavljate približno 30 minut. Na prvi pogled se morda zdi, da je 15 sekund teka premalo, da bi lahko govorili o pravem treningu. Toda prav v tem je bistvo programa. Začetnik ne potrebuje napornih tekaških podvigov, temveč redno in postopno navajanje telesa na obremenitve.

V naslednjih tednih boste čas teka počasi podaljševali, intervale hoje pa krajšali. Tako boste korak za korakom pridobivali vzdržljivost in sposobnost daljšega neprekinjenega teka. Če je vaš cilj pet kilometrov prehoditi, lahko ves čas ostanete pri hoji. Tudi tako boste izboljšali telesno pripravljenost in naredili veliko za svoje zdravje.

V dnevih, ko ne tečete, lahko izberete tudi druge oblike telesne dejavnosti. Kolesarjenje, veslanje ali tek v vodi so primeri tako imenovanega navzkrižnega treninga. Z njimi lahko ohranjate telesno aktivnost, ne da bi pri tem ves čas obremenjevali mišice in sklepe na enak način kot pri teku.

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Gibanje naj bo užitek, ne obremenitev za telo

Počitek je sestavni del tekaškega treninga

Pri pripravi na petkilometrski tek ne smemo pozabiti na počitek. Ta ni izgubljen čas, temveč pomemben del vadbenega procesa. Med počitkom si mišice opomorejo od obremenitev, telo pa se prilagaja treningom. V predlaganem sedemtedenskem urniku je petek namenjen počitku. Tudi nedelja je lahko prost dan, lahko pa se odpravite na sproščen sprehod, če vam to ustreza.

Posebej pomemben je počitek dan pred načrtovanim nastopom oziroma preizkusom na pet kilometrov. V sedmem tednu je predvideno, da se tekaški izziv konča v soboto. Takrat boste lahko preverili, kako daleč ste prišli od prvih kratkih tekaških intervalov. Najpomembnejše je, da ne tekmujete sami s seboj že na prvem treningu. Pet kilometrov ni cilj, ki bi ga morali doseči za vsako ceno ali v najkrajšem možnem času. Je predvsem priložnost, da z rednim gibanjem izboljšate svojo telesno pripravljenost in odkrijete, česa ste sposobni.

Od prvih 15 sekund teka do petih kilometrov je sedem tednov lahko dovolj. Začnite počasi, vztrajajte in ne pozabite: tudi hoja šteje.

 

5 kilometrov za začetnike, skozi sedem tednov

 

Prvi teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 15 sekund tečejo in 45 sekund hodijo.

1. Teden FOTO: Slovenske novice 
1. Teden FOTO: Slovenske novice 

Drugi teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 15 sekund tečejo in 45 sekund hodijo.

2. Teden FOTO: Slovenske novice 
2. Teden FOTO: Slovenske novice 

Tretji teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 20 sekund tečejo in 40 sekund hodijo.

3. Teden FOTO: Slovenske novice 
3. Teden FOTO: Slovenske novice 

Četrti teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 20 sekund tečejo in 40 sekund hodijo.

4. Teden FOTO: Slovenske novice 
4. Teden FOTO: Slovenske novice 

Peti teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 25 sekund tečejo in 35 sekund hodijo.

5. Teden FOTO: Slovenske novice 
5. Teden FOTO: Slovenske novice 

Šesti teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 25 sekund tečejo in 35 sekund hodijo.

6. Teden FOTO: Slovenske novice 
6. Teden FOTO: Slovenske novice 

Sedmi teden

Na dan Hoja/tek hodci zgolj hodijo, tekači pa 30 sekund tečejo in 30 sekund hodijo.

7. Teden FOTO: Slovenske novice 
7. Teden FOTO: Slovenske novice 

 

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