  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GREMO NA SANKANJE

Od spomina na otroštvo do resne rekreacije: sankanje kot fitnes na snegu

Dostopna zimska aktivnost, ki krepi telo, izboljšuje razpoloženje in ne zahteva posebne priprave.
Sankanje spodbuja igrivost in spontanost, kar pozitivno vpliva na psihično počutje. FOTO: Getty Images
Sankanje spodbuja igrivost in spontanost, kar pozitivno vpliva na psihično počutje. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 6. 1. 2026 | 08:50
4:12
A+A-

Sankanje večina povezuje z otroštvom, zimskimi počitnicami in brezskrbnim spuščanjem po zasneženem hribu. A ta preprosta zimska zabava je lahko tudi za odrasle izjemno prijetna, varna in povsem legitimna oblika rekreacije. Sankanje je dostopno skoraj vsakomur, ne zahteva posebnega znanja ali drage opreme, hkrati pa ponuja več gibanja, kot bi si marsikdo mislil.

Če se s sanmi niste peljali že leta, je zimski čas idealna priložnost, da sankanje znova odkrijete, tokrat z zrelejšimi očmi in večjim zavedanjem koristi za telo in počutje.

Kako izbrati prave sani za odrasle

Za varno in udobno sankanje je izbira ustreznih sani ključnega pomena. Kakovostne sani morajo imeti trden, stabilen okvir in dobro izdelane drsnike. Klasične lesene sani z jeklenimi drsniki ostajajo ena najbolj zanesljivih izbir, saj ponujajo dobro stabilnost in nadzor.

Plastične sani so lažje in hitrejše, vendar pogosto manj stabilne, zato niso vedno najboljša izbira za odrasle. Priporočljivo je izbrati model z dobrim naslonom za noge in udobnim sedežem, ki omogoča stabilno držo tudi pri nekoliko hitrejši vožnji.

Pravilna drža in tehnika spusta

Osnova varnega sankanja je pravilna drža. Med spustom sedimo rahlo nagnjeni nazaj, stopala pa usmerimo nekoliko navzven. Roke naj bodo ob straneh sani, pripravljene na usmerjanje in nadzor smeri.

Pomembno je, da se ne nagibamo preveč nazaj ali vstran, saj s tem zmanjšamo stabilnost. Umirjena, nadzorovana drža omogoča boljšo vodljivost sani in zmanjšuje tveganje za padce.

Kako varno zavirati na saneh

Najvarnejši način zaviranja je z uporabo pet, ki jih postopoma in enakomerno potisnemo v sneg. Za usmerjanje smeri uporabljamo izmenično pritiskanje leve ali desne pete.

Sunkovito zaviranje ni priporočljivo, saj lahko povzroči zdrs ali nenadzorovano vrtenje sani. Ključna sta zmernost in občutek za hitrost, sankanje naj ostane prijetna rekreacija, ne preizkus poguma.

Kako se izogniti poškodbam pri sankanju

Za odrasle je pomembno, da izberejo progo, ki ni prestrma in omogoča dovolj prostora za varen spust. Izogibati se je treba hribom, kjer se križajo poti smučarjev in sankačev, ter območjem z ovirami ali slabšo vidljivostjo.

Hitrost naj bo prilagojena razmeram in lastnemu znanju. Sankanje je namenjeno užitku, sprostitvi in gibanju – ne tveganju.

Najlepše sankaške destinacije v Sloveniji

Slovenija ponuja več urejenih sankaških prog, primernih tudi za odrasle. Med najbolj priljubljenimi destinacijami so Krvavec, Velika planina, Rogla, Pokljuka in Kranjska Gora. Te lokacije ponujajo široke, varne proge, nekatere pa omogočajo tudi nočno sankanje, ki poskrbi za posebno zimsko doživetje.

Zakaj je sankanje koristno za telo in duševno zdravje

Krepitev nog in trupa

Vzpenjanje nazaj na hrib aktivira stegenske mišice, meča in mišice trupa. Sankanje je zato presenetljivo učinkovita oblika zmerne telesne vadbe.

Izboljšanje ravnotežja in koordinacije

Med spuščanjem telo nenehno skrbi za stabilnost, kar izboljšuje ravnotežje in koordinacijo.

Pozitiven vpliv na srce

Izmenjevanje vzponov in spustov hitro dvigne srčni utrip, hkrati pa vadba ostaja prijetna in nezahtevna.

Zmanjševanje stresa

Vožnja po snegu, svež zrak in smeh med spustom dokazano sproščajo napetost in pomagajo zbistriti misli.

Boljše razpoloženje in občutek mladosti

Sankanje spodbuja igrivost in spontanost, kar pozitivno vpliva na psihično počutje. Ni naključje, da mnogi odrasli po sankanju pravijo, da se počutijo »spet mladi«.

Več iz teme

sankanješportna rekreacijazimska sezonazimski športivadba
ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KJE JE?

Jake ni že pet tednov, to so ganljive besede mame Urške: »Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti!«

Vse, ki bilahkonudili koristne informacije, ali so Jako Muhedinovića kje videli, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. S
6. 1. 2026 | 09:05
08:50
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA SANKANJE

Od spomina na otroštvo do resne rekreacije: sankanje kot fitnes na snegu

Dostopna zimska aktivnost, ki krepi telo, izboljšuje razpoloženje in ne zahteva posebne priprave.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 08:50
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
SODBA PRAVNOMOČNA

Občina Radenci in župan Leljak nezakonito prodali socialna stanovanja

Vinko Žigart je zaradi nepravilnosti že leta 2021 organiziral protestni shod.
6. 1. 2026 | 08:45
08:39
Bulvar  |  Tuji trači
USPELO JI JE

To je peta glasbenica, ki se je zavihtela med milijarderje

Pred Beyoncé so to postali njen mož Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen in Taylor Swift.
6. 1. 2026 | 08:39
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZARADI POROKE

Bivši dopisnik POP TV nujno potrebuje pomoč

Vse zbrane informacije bo posredoval hčerki.
6. 1. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki